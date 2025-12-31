- Büyüme
İşlemler:
59
Kârla kapanan işlemler:
52 (88.13%)
Zararla kapanan işlemler:
7 (11.86%)
En iyi işlem:
11.78 CHF
En kötü işlem:
-3.72 CHF
Brüt kâr:
75.02 CHF (23 489 pips)
Brüt zarar:
-18.39 CHF (3 418 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
24 (18.96 CHF)
Maksimum ardışık kâr:
18.96 CHF (24)
Sharpe oranı:
0.40
Alım-satım etkinliği:
3.41%
Maks. mevduat yükü:
21.49%
En son işlem:
1 dakika önce
Hafta başına işlemler:
75
Ort. tutma süresi:
2 dakika
Düzelme faktörü:
8.22
Alış işlemleri:
18 (30.51%)
Satış işlemleri:
41 (69.49%)
Kâr faktörü:
4.08
Beklenen getiri:
0.96 CHF
Ortalama kâr:
1.44 CHF
Ortalama zarar:
-2.63 CHF
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-6.17 CHF)
Maksimum ardışık zarar:
-6.17 CHF (2)
Aylık büyüme:
18.88%
Algo alım-satım:
88%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.30 CHF
Maksimum:
6.89 CHF (1.97%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
1.80% (6.29 CHF)
Varlığa göre:
1.02% (3.58 CHF)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|US100
|30
|XAUUSD.r
|29
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|US100
|15
|XAUUSD.r
|44
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|US100
|18K
|XAUUSD.r
|2K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
En iyi işlem: +11.78 CHF
En kötü işlem: -4 CHF
Maksimum ardışık kazanç: 24
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +18.96 CHF
Maksimum ardışık zarar: -6.17 CHF
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FPMarketsLLC-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
- Micro Trading Gold and Indices
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
19%
0
0
USD
USD
360
CHF
CHF
1
88%
59
88%
3%
4.07
0.96
CHF
CHF
2%
1:500