Thomas Gerd Kuenzel

FPMGOLIND

Thomas Gerd Kuenzel
0 inceleme
Güvenilirlik
1 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 19%
FPMarketsLLC-Live
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
59
Kârla kapanan işlemler:
52 (88.13%)
Zararla kapanan işlemler:
7 (11.86%)
En iyi işlem:
11.78 CHF
En kötü işlem:
-3.72 CHF
Brüt kâr:
75.02 CHF (23 489 pips)
Brüt zarar:
-18.39 CHF (3 418 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
24 (18.96 CHF)
Maksimum ardışık kâr:
18.96 CHF (24)
Sharpe oranı:
0.40
Alım-satım etkinliği:
3.41%
Maks. mevduat yükü:
21.49%
En son işlem:
1 dakika önce
Hafta başına işlemler:
75
Ort. tutma süresi:
2 dakika
Düzelme faktörü:
8.22
Alış işlemleri:
18 (30.51%)
Satış işlemleri:
41 (69.49%)
Kâr faktörü:
4.08
Beklenen getiri:
0.96 CHF
Ortalama kâr:
1.44 CHF
Ortalama zarar:
-2.63 CHF
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-6.17 CHF)
Maksimum ardışık zarar:
-6.17 CHF (2)
Aylık büyüme:
18.88%
Algo alım-satım:
88%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.30 CHF
Maksimum:
6.89 CHF (1.97%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
1.80% (6.29 CHF)
Varlığa göre:
1.02% (3.58 CHF)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
US100 30
XAUUSD.r 29
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
US100 15
XAUUSD.r 44
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
US100 18K
XAUUSD.r 2K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +11.78 CHF
En kötü işlem: -4 CHF
Maksimum ardışık kazanç: 24
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +18.96 CHF
Maksimum ardışık zarar: -6.17 CHF

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FPMarketsLLC-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

FPMarketsLLC-Live
0.00 × 8
- Micro Trading Gold and Indices
İnceleme yok
2025.12.31 15:11
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.31 12:08
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.31 12:08
High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.31 11:08
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.31 11:08
High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.31 10:08
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.31 09:05
Share of trading days is too low
2025.12.31 09:05
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.31 09:05
High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.31 08:05
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.31 08:05
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.31 08:05
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.31 08:05
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.31 08:05
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
