Trade:
59
Profit Trade:
52 (88.13%)
Loss Trade:
7 (11.86%)
Best Trade:
11.78 CHF
Worst Trade:
-3.72 CHF
Profitto lordo:
75.02 CHF (23 489 pips)
Perdita lorda:
-18.39 CHF (3 418 pips)
Vincite massime consecutive:
24 (18.96 CHF)
Massimo profitto consecutivo:
18.96 CHF (24)
Indice di Sharpe:
0.40
Attività di trading:
3.41%
Massimo carico di deposito:
21.49%
Ultimo trade:
2 minuti fa
Trade a settimana:
75
Tempo di attesa medio:
2 minuti
Fattore di recupero:
8.22
Long Trade:
18 (30.51%)
Short Trade:
41 (69.49%)
Fattore di profitto:
4.08
Profitto previsto:
0.96 CHF
Profitto medio:
1.44 CHF
Perdita media:
-2.63 CHF
Massime perdite consecutive:
2 (-6.17 CHF)
Massima perdita consecutiva:
-6.17 CHF (2)
Crescita mensile:
18.88%
Algo trading:
88%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.30 CHF
Massimale:
6.89 CHF (1.97%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
1.80% (6.29 CHF)
Per equità:
1.02% (3.58 CHF)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|US100
|30
|XAUUSD.r
|29
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|US100
|15
|XAUUSD.r
|44
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|US100
|18K
|XAUUSD.r
|2K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +11.78 CHF
Worst Trade: -4 CHF
Vincite massime consecutive: 24
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +18.96 CHF
Massima perdita consecutiva: -6.17 CHF
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FPMarketsLLC-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
FPMarketsLLC-Live
|0.00 × 8
30USD al mese
19%
0
0
USD
USD
360
CHF
CHF
1
88%
59
88%
3%
4.07
0.96
CHF
CHF
2%
1:500