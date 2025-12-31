- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
191
Kârla kapanan işlemler:
160 (83.76%)
Zararla kapanan işlemler:
31 (16.23%)
En iyi işlem:
61.00 USD
En kötü işlem:
-193.30 USD
Brüt kâr:
1 849.21 USD (32 746 pips)
Brüt zarar:
-1 840.50 USD (20 452 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
23 (220.28 USD)
Maksimum ardışık kâr:
228.64 USD (14)
Sharpe oranı:
0.02
Alım-satım etkinliği:
26.41%
Maks. mevduat yükü:
15.15%
En son işlem:
2 saat önce
Hafta başına işlemler:
39
Ort. tutma süresi:
18 saat
Düzelme faktörü:
0.02
Alış işlemleri:
84 (43.98%)
Satış işlemleri:
107 (56.02%)
Kâr faktörü:
1.00
Beklenen getiri:
0.05 USD
Ortalama kâr:
11.56 USD
Ortalama zarar:
-59.37 USD
Maksimum ardışık kayıp:
5 (-290.80 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-290.80 USD (5)
Aylık büyüme:
-4.84%
Algo alım-satım:
80%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
164.60 USD
Maksimum:
524.68 USD (37.21%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
42.25% (524.68 USD)
Varlığa göre:
19.08% (236.12 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|49
|EURUSD
|37
|GBPUSD
|34
|NZDUSD
|21
|AUDUSD
|17
|USDCAD
|13
|USDCHF
|10
|USDJPY
|10
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|165
|EURUSD
|91
|GBPUSD
|-242
|NZDUSD
|-12
|AUDUSD
|-91
|USDCAD
|21
|USDCHF
|18
|USDJPY
|58
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|8.7K
|EURUSD
|2.9K
|GBPUSD
|-316
|NZDUSD
|-292
|AUDUSD
|-1.2K
|USDCAD
|634
|USDCHF
|539
|USDJPY
|1.3K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +61.00 USD
En kötü işlem: -193 USD
Maksimum ardışık kazanç: 14
Maksimum ardışık kayıp: 5
Maksimum ardışık kâr: +220.28 USD
Maksimum ardışık zarar: -290.80 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "OctaFX-Real2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ForexClubBY-MT5 Real Server
|0.00 × 11
|
FPMarketsLLC-Live
|0.00 × 28
|
AFCLive-Server
|0.00 × 1
|
XMGlobal-MT5 10
|0.00 × 1
|
ICMarkets-MT5-2
|0.00 × 14
|
XMGlobal-MT5 8
|0.00 × 68
|
FXView-Live
|0.00 × 8
|
N1CapitalMarkets-Live
|0.00 × 1
|
OANDA-Live-1
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real8
|0.00 × 1
|
ForexChief-MT5
|0.00 × 1
|
TradingProInternational-Live
|0.00 × 348
|
ICTrading-MT5-4
|0.00 × 330
|
TMGM.TradeMax-Live
|0.02 × 50
|
Axiory-Live
|0.04 × 138
|
LiteFinance-MT5-Live
|0.05 × 285
|
FPMarkets-Live
|0.05 × 320
|
ForexClub-MT5 Real Server
|0.05 × 647
|
Exness-MT5Real7
|0.06 × 77
|
Exness-MT5Real3
|0.08 × 196
|
AlpariEvrasia-Real01
|0.10 × 183
|
AdmiralMarkets-Live
|0.12 × 25
|
TitanFX-MT5-01
|0.13 × 261
|
RoboForex-ECN
|0.14 × 118
|
ForexTimeFXTM-Live01
|0.14 × 399
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
-3%
0
0
USD
USD
860
USD
USD
5
80%
191
83%
26%
1.00
0.05
USD
USD
42%
1:500