Yip Yui Hung

TP1

Yip Yui Hung
0 inceleme
5 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 -3%
OctaFX-Real2
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
191
Kârla kapanan işlemler:
160 (83.76%)
Zararla kapanan işlemler:
31 (16.23%)
En iyi işlem:
61.00 USD
En kötü işlem:
-193.30 USD
Brüt kâr:
1 849.21 USD (32 746 pips)
Brüt zarar:
-1 840.50 USD (20 452 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
23 (220.28 USD)
Maksimum ardışık kâr:
228.64 USD (14)
Sharpe oranı:
0.02
Alım-satım etkinliği:
26.41%
Maks. mevduat yükü:
15.15%
En son işlem:
2 saat önce
Hafta başına işlemler:
39
Ort. tutma süresi:
18 saat
Düzelme faktörü:
0.02
Alış işlemleri:
84 (43.98%)
Satış işlemleri:
107 (56.02%)
Kâr faktörü:
1.00
Beklenen getiri:
0.05 USD
Ortalama kâr:
11.56 USD
Ortalama zarar:
-59.37 USD
Maksimum ardışık kayıp:
5 (-290.80 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-290.80 USD (5)
Aylık büyüme:
-4.84%
Algo alım-satım:
80%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
164.60 USD
Maksimum:
524.68 USD (37.21%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
42.25% (524.68 USD)
Varlığa göre:
19.08% (236.12 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 49
EURUSD 37
GBPUSD 34
NZDUSD 21
AUDUSD 17
USDCAD 13
USDCHF 10
USDJPY 10
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 165
EURUSD 91
GBPUSD -242
NZDUSD -12
AUDUSD -91
USDCAD 21
USDCHF 18
USDJPY 58
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 8.7K
EURUSD 2.9K
GBPUSD -316
NZDUSD -292
AUDUSD -1.2K
USDCAD 634
USDCHF 539
USDJPY 1.3K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +61.00 USD
En kötü işlem: -193 USD
Maksimum ardışık kazanç: 14
Maksimum ardışık kayıp: 5
Maksimum ardışık kâr: +220.28 USD
Maksimum ardışık zarar: -290.80 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "OctaFX-Real2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ForexClubBY-MT5 Real Server
0.00 × 11
FPMarketsLLC-Live
0.00 × 28
AFCLive-Server
0.00 × 1
XMGlobal-MT5 10
0.00 × 1
ICMarkets-MT5-2
0.00 × 14
XMGlobal-MT5 8
0.00 × 68
FXView-Live
0.00 × 8
N1CapitalMarkets-Live
0.00 × 1
OANDA-Live-1
0.00 × 1
Exness-MT5Real8
0.00 × 1
ForexChief-MT5
0.00 × 1
TradingProInternational-Live
0.00 × 348
ICTrading-MT5-4
0.00 × 330
TMGM.TradeMax-Live
0.02 × 50
Axiory-Live
0.04 × 138
LiteFinance-MT5-Live
0.05 × 285
FPMarkets-Live
0.05 × 320
ForexClub-MT5 Real Server
0.05 × 647
Exness-MT5Real7
0.06 × 77
Exness-MT5Real3
0.08 × 196
AlpariEvrasia-Real01
0.10 × 183
AdmiralMarkets-Live
0.12 × 25
TitanFX-MT5-01
0.13 × 261
RoboForex-ECN
0.14 × 118
ForexTimeFXTM-Live01
0.14 × 399
İnceleme yok
2026.01.12 16:03
No swaps are charged
2026.01.12 16:03
No swaps are charged
2026.01.12 10:56
Share of days for 80% of growth is too low
2026.01.12 09:56
No swaps are charged
2026.01.12 09:56
No swaps are charged
2026.01.12 09:21
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.12 09:21
80% of growth achieved within 0 days. This comprises 0% of days out of 34 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.12 09:21
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
2026.01.09 01:29
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.01.08 11:21
No swaps are charged on the signal account
2026.01.06 21:35
Share of days for 80% of growth is too low
2026.01.06 20:35
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.31 09:05
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.76% of days out of 21 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.31 08:05
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.31 08:05
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.31 07:05
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.31 07:05
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.31 07:05
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
TP1
Ayda 30 USD
-3%
0
0
USD
860
USD
5
80%
191
83%
26%
1.00
0.05
USD
42%
1:500
