Yip Yui Hung

TP1

Yip Yui Hung
0 Bewertungen
5 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 -3%
OctaFX-Real2
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
191
Gewinntrades:
160 (83.76%)
Verlusttrades:
31 (16.23%)
Bester Trade:
61.00 USD
Schlechtester Trade:
-193.30 USD
Bruttoprofit:
1 849.21 USD (32 746 pips)
Bruttoverlust:
-1 840.50 USD (20 452 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
23 (220.28 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
228.64 USD (14)
Sharpe Ratio:
0.02
Trading-Aktivität:
34.91%
Max deposit load:
15.15%
Letzter Trade:
3 Stunden
Trades pro Woche:
39
Durchschn. Haltezeit:
18 Stunden
Erholungsfaktor:
0.02
Long-Positionen:
84 (43.98%)
Short-Positionen:
107 (56.02%)
Profit-Faktor:
1.00
Mathematische Gewinnerwartung:
0.05 USD
Durchschnittlicher Profit:
11.56 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-59.37 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
5 (-290.80 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-290.80 USD (5)
Wachstum pro Monat :
-4.84%
Algo-Trading:
80%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
164.60 USD
Maximaler:
524.68 USD (37.21%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
42.25% (524.68 USD)
Kapital:
19.08% (236.12 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD 49
EURUSD 37
GBPUSD 34
NZDUSD 21
AUDUSD 17
USDCAD 13
USDCHF 10
USDJPY 10
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD 165
EURUSD 91
GBPUSD -242
NZDUSD -12
AUDUSD -91
USDCAD 21
USDCHF 18
USDJPY 58
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD 8.7K
EURUSD 2.9K
GBPUSD -316
NZDUSD -292
AUDUSD -1.2K
USDCAD 634
USDCHF 539
USDJPY 1.3K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +61.00 USD
Schlechtester Trade: -193 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 14
Max. aufeinandergehende Verluste: 5
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +220.28 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -290.80 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "OctaFX-Real2" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

ForexClubBY-MT5 Real Server
0.00 × 11
FPMarketsLLC-Live
0.00 × 28
AFCLive-Server
0.00 × 1
XMGlobal-MT5 10
0.00 × 1
ICMarkets-MT5-2
0.00 × 14
XMGlobal-MT5 8
0.00 × 68
FXView-Live
0.00 × 8
N1CapitalMarkets-Live
0.00 × 1
OANDA-Live-1
0.00 × 1
Exness-MT5Real8
0.00 × 1
ForexChief-MT5
0.00 × 1
TradingProInternational-Live
0.00 × 348
ICTrading-MT5-4
0.00 × 330
TMGM.TradeMax-Live
0.02 × 50
Axiory-Live
0.04 × 138
LiteFinance-MT5-Live
0.05 × 285
FPMarkets-Live
0.05 × 320
ForexClub-MT5 Real Server
0.05 × 647
Exness-MT5Real7
0.06 × 77
Exness-MT5Real3
0.08 × 196
AlpariEvrasia-Real01
0.10 × 183
AdmiralMarkets-Live
0.12 × 25
TitanFX-MT5-01
0.13 × 261
RoboForex-ECN
0.14 × 118
ForexTimeFXTM-Live01
0.14 × 399
noch 50 ...
Keine Bewertungen
2026.01.12 16:03
No swaps are charged
2026.01.12 16:03
No swaps are charged
2026.01.12 10:56
Share of days for 80% of growth is too low
2026.01.12 09:56
No swaps are charged
2026.01.12 09:56
No swaps are charged
2026.01.12 09:21
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.12 09:21
80% of growth achieved within 0 days. This comprises 0% of days out of 34 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.12 09:21
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
2026.01.09 01:29
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.01.08 11:21
No swaps are charged on the signal account
2026.01.06 21:35
Share of days for 80% of growth is too low
2026.01.06 20:35
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.31 09:05
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.76% of days out of 21 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.31 08:05
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.31 08:05
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.31 07:05
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.31 07:05
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.31 07:05
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
TP1
30 USD pro Monat
-3%
0
0
USD
860
USD
5
80%
191
83%
35%
1.00
0.05
USD
42%
1:500
