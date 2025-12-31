- 자본
- 축소
트레이드:
191
이익 거래:
160 (83.76%)
손실 거래:
31 (16.23%)
최고의 거래:
61.00 USD
최악의 거래:
-193.30 USD
총 수익:
1 849.21 USD (32 746 pips)
총 손실:
-1 840.50 USD (20 452 pips)
연속 최대 이익:
23 (220.28 USD)
연속 최대 이익:
228.64 USD (14)
샤프 비율:
0.02
거래 활동:
60.19%
최대 입금량:
15.15%
최근 거래:
9 시간 전
주별 거래 수:
39
평균 유지 시간:
18 시간
회복 요인:
0.02
롱(주식매수):
84 (43.98%)
숏(주식차입매도):
107 (56.02%)
수익 요인:
1.00
기대수익:
0.05 USD
평균 이익:
11.56 USD
평균 손실:
-59.37 USD
연속 최대 손실:
5 (-290.80 USD)
연속 최대 손실:
-290.80 USD (5)
월별 성장률:
-4.84%
Algo 트레이딩:
80%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
164.60 USD
최대한의:
524.68 USD (37.21%)
상대적 삭감:
잔고별:
42.25% (524.68 USD)
자본금별:
19.08% (236.12 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|49
|EURUSD
|37
|GBPUSD
|34
|NZDUSD
|21
|AUDUSD
|17
|USDCAD
|13
|USDCHF
|10
|USDJPY
|10
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD
|165
|EURUSD
|91
|GBPUSD
|-242
|NZDUSD
|-12
|AUDUSD
|-91
|USDCAD
|21
|USDCHF
|18
|USDJPY
|58
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD
|8.7K
|EURUSD
|2.9K
|GBPUSD
|-316
|NZDUSD
|-292
|AUDUSD
|-1.2K
|USDCAD
|634
|USDCHF
|539
|USDJPY
|1.3K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +61.00 USD
최악의 거래: -193 USD
연속 최대 이익: 14
연속 최대 손실: 5
연속 최대 이익: +220.28 USD
연속 최대 손실: -290.80 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "OctaFX-Real2"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
ForexClubBY-MT5 Real Server
|0.00 × 11
|
FPMarketsLLC-Live
|0.00 × 28
|
AFCLive-Server
|0.00 × 1
|
XMGlobal-MT5 10
|0.00 × 1
|
ICMarkets-MT5-2
|0.00 × 14
|
XMGlobal-MT5 8
|0.00 × 68
|
FXView-Live
|0.00 × 8
|
N1CapitalMarkets-Live
|0.00 × 1
|
OANDA-Live-1
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real8
|0.00 × 1
|
ForexChief-MT5
|0.00 × 1
|
TradingProInternational-Live
|0.00 × 348
|
ICTrading-MT5-4
|0.00 × 330
|
TMGM.TradeMax-Live
|0.02 × 50
|
Axiory-Live
|0.04 × 138
|
LiteFinance-MT5-Live
|0.05 × 285
|
FPMarkets-Live
|0.05 × 320
|
ForexClub-MT5 Real Server
|0.05 × 647
|
Exness-MT5Real7
|0.06 × 77
|
Exness-MT5Real3
|0.08 × 196
|
AlpariEvrasia-Real01
|0.10 × 183
|
AdmiralMarkets-Live
|0.12 × 25
|
TitanFX-MT5-01
|0.13 × 261
|
RoboForex-ECN
|0.14 × 118
|
ForexTimeFXTM-Live01
|0.14 × 399
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 30 USD
-3%
0
0
USD
USD
860
USD
USD
5
80%
191
83%
60%
1.00
0.05
USD
USD
42%
1:500