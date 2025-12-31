- Incremento
Total de Trades:
191
Transacciones Rentables:
160 (83.76%)
Transacciones Irrentables:
31 (16.23%)
Mejor transacción:
61.00 USD
Peor transacción:
-193.30 USD
Beneficio Bruto:
1 849.21 USD (32 746 pips)
Pérdidas Brutas:
-1 840.50 USD (20 452 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
23 (220.28 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
228.64 USD (14)
Ratio de Sharpe:
0.02
Actividad comercial:
51.65%
Carga máxima del depósito:
15.15%
Último trade:
6 horas
Trades a la semana:
39
Tiempo medio de espera:
18 horas
Factor de Recuperación:
0.02
Transacciones Largas:
84 (43.98%)
Transacciones Cortas:
107 (56.02%)
Factor de Beneficio:
1.00
Beneficio Esperado:
0.05 USD
Beneficio medio:
11.56 USD
Pérdidas medias:
-59.37 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
5 (-290.80 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-290.80 USD (5)
Crecimiento al mes:
-4.84%
Trading algorítmico:
80%
Reducción de balance:
Absoluto:
164.60 USD
Máxima:
524.68 USD (37.21%)
Reducción relativa:
De balance:
42.25% (524.68 USD)
De fondos:
19.08% (236.12 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|49
|EURUSD
|37
|GBPUSD
|34
|NZDUSD
|21
|AUDUSD
|17
|USDCAD
|13
|USDCHF
|10
|USDJPY
|10
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|XAUUSD
|165
|EURUSD
|91
|GBPUSD
|-242
|NZDUSD
|-12
|AUDUSD
|-91
|USDCAD
|21
|USDCHF
|18
|USDJPY
|58
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|XAUUSD
|8.7K
|EURUSD
|2.9K
|GBPUSD
|-316
|NZDUSD
|-292
|AUDUSD
|-1.2K
|USDCAD
|634
|USDCHF
|539
|USDJPY
|1.3K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Mejor transacción: +61.00 USD
Peor transacción: -193 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 14
Máximo de pérdidas consecutivas: 5
Beneficio máximo consecutivo: +220.28 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -290.80 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "OctaFX-Real2" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
ForexClubBY-MT5 Real Server
|0.00 × 11
|
FPMarketsLLC-Live
|0.00 × 28
|
AFCLive-Server
|0.00 × 1
|
XMGlobal-MT5 10
|0.00 × 1
|
ICMarkets-MT5-2
|0.00 × 14
|
XMGlobal-MT5 8
|0.00 × 68
|
FXView-Live
|0.00 × 8
|
N1CapitalMarkets-Live
|0.00 × 1
|
OANDA-Live-1
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real8
|0.00 × 1
|
ForexChief-MT5
|0.00 × 1
|
TradingProInternational-Live
|0.00 × 348
|
ICTrading-MT5-4
|0.00 × 330
|
TMGM.TradeMax-Live
|0.02 × 50
|
Axiory-Live
|0.04 × 138
|
LiteFinance-MT5-Live
|0.05 × 285
|
FPMarkets-Live
|0.05 × 320
|
ForexClub-MT5 Real Server
|0.05 × 647
|
Exness-MT5Real7
|0.06 × 77
|
Exness-MT5Real3
|0.08 × 196
|
AlpariEvrasia-Real01
|0.10 × 183
|
AdmiralMarkets-Live
|0.12 × 25
|
TitanFX-MT5-01
|0.13 × 261
|
RoboForex-ECN
|0.14 × 118
|
ForexTimeFXTM-Live01
|0.14 × 399
