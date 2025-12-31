SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 5 / TP1
Yip Yui Hung

TP1

Yip Yui Hung
0 comentarios
5 semanas
0 / 0 USD
incremento desde 2025 -3%
OctaFX-Real2
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
191
Transacciones Rentables:
160 (83.76%)
Transacciones Irrentables:
31 (16.23%)
Mejor transacción:
61.00 USD
Peor transacción:
-193.30 USD
Beneficio Bruto:
1 849.21 USD (32 746 pips)
Pérdidas Brutas:
-1 840.50 USD (20 452 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
23 (220.28 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
228.64 USD (14)
Ratio de Sharpe:
0.02
Actividad comercial:
51.65%
Carga máxima del depósito:
15.15%
Último trade:
6 horas
Trades a la semana:
39
Tiempo medio de espera:
18 horas
Factor de Recuperación:
0.02
Transacciones Largas:
84 (43.98%)
Transacciones Cortas:
107 (56.02%)
Factor de Beneficio:
1.00
Beneficio Esperado:
0.05 USD
Beneficio medio:
11.56 USD
Pérdidas medias:
-59.37 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
5 (-290.80 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-290.80 USD (5)
Crecimiento al mes:
-4.84%
Trading algorítmico:
80%
Reducción de balance:
Absoluto:
164.60 USD
Máxima:
524.68 USD (37.21%)
Reducción relativa:
De balance:
42.25% (524.68 USD)
De fondos:
19.08% (236.12 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD 49
EURUSD 37
GBPUSD 34
NZDUSD 21
AUDUSD 17
USDCAD 13
USDCHF 10
USDJPY 10
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD 165
EURUSD 91
GBPUSD -242
NZDUSD -12
AUDUSD -91
USDCAD 21
USDCHF 18
USDJPY 58
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD 8.7K
EURUSD 2.9K
GBPUSD -316
NZDUSD -292
AUDUSD -1.2K
USDCAD 634
USDCHF 539
USDJPY 1.3K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +61.00 USD
Peor transacción: -193 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 14
Máximo de pérdidas consecutivas: 5
Beneficio máximo consecutivo: +220.28 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -290.80 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "OctaFX-Real2" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

ForexClubBY-MT5 Real Server
0.00 × 11
FPMarketsLLC-Live
0.00 × 28
AFCLive-Server
0.00 × 1
XMGlobal-MT5 10
0.00 × 1
ICMarkets-MT5-2
0.00 × 14
XMGlobal-MT5 8
0.00 × 68
FXView-Live
0.00 × 8
N1CapitalMarkets-Live
0.00 × 1
OANDA-Live-1
0.00 × 1
Exness-MT5Real8
0.00 × 1
ForexChief-MT5
0.00 × 1
TradingProInternational-Live
0.00 × 348
ICTrading-MT5-4
0.00 × 330
TMGM.TradeMax-Live
0.02 × 50
Axiory-Live
0.04 × 138
LiteFinance-MT5-Live
0.05 × 285
FPMarkets-Live
0.05 × 320
ForexClub-MT5 Real Server
0.05 × 647
Exness-MT5Real7
0.06 × 77
Exness-MT5Real3
0.08 × 196
AlpariEvrasia-Real01
0.10 × 183
AdmiralMarkets-Live
0.12 × 25
TitanFX-MT5-01
0.13 × 261
RoboForex-ECN
0.14 × 118
ForexTimeFXTM-Live01
0.14 × 399
otros 50...
No hay comentarios
2026.01.12 16:03
No swaps are charged
2026.01.12 16:03
No swaps are charged
2026.01.12 10:56
Share of days for 80% of growth is too low
2026.01.12 09:56
No swaps are charged
2026.01.12 09:56
No swaps are charged
2026.01.12 09:21
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.12 09:21
80% of growth achieved within 0 days. This comprises 0% of days out of 34 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.12 09:21
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
2026.01.09 01:29
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.01.08 11:21
No swaps are charged on the signal account
2026.01.06 21:35
Share of days for 80% of growth is too low
2026.01.06 20:35
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.31 09:05
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.76% of days out of 21 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.31 08:05
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.31 08:05
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.31 07:05
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.31 07:05
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.31 07:05
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
TP1
30 USD al mes
-3%
0
0
USD
860
USD
5
80%
191
83%
52%
1.00
0.05
USD
42%
1:500
Copiar

