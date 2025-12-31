信号部分
Yip Yui Hung

TP1

Yip Yui Hung
0条评论
5
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2025 -3%
OctaFX-Real2
1:500
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
191
盈利交易:
160 (83.76%)
亏损交易:
31 (16.23%)
最好交易:
61.00 USD
最差交易:
-193.30 USD
毛利:
1 849.21 USD (32 746 pips)
毛利亏损:
-1 840.50 USD (20 452 pips)
最大连续赢利:
23 (220.28 USD)
最大连续盈利:
228.64 USD (14)
夏普比率:
0.02
交易活动:
30.92%
最大入金加载:
15.15%
最近交易:
3 几小时前
每周交易:
39
平均持有时间:
18 小时
采收率:
0.02
长期交易:
84 (43.98%)
短期交易:
107 (56.02%)
利润因子:
1.00
预期回报:
0.05 USD
平均利润:
11.56 USD
平均损失:
-59.37 USD
最大连续失误:
5 (-290.80 USD)
最大连续亏损:
-290.80 USD (5)
每月增长:
-4.84%
算法交易:
80%
结余跌幅:
绝对:
164.60 USD
最大值:
524.68 USD (37.21%)
相对跌幅:
结余:
42.25% (524.68 USD)
净值:
19.08% (236.12 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
XAUUSD 49
EURUSD 37
GBPUSD 34
NZDUSD 21
AUDUSD 17
USDCAD 13
USDCHF 10
USDJPY 10
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
XAUUSD 165
EURUSD 91
GBPUSD -242
NZDUSD -12
AUDUSD -91
USDCAD 21
USDCHF 18
USDJPY 58
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
XAUUSD 8.7K
EURUSD 2.9K
GBPUSD -316
NZDUSD -292
AUDUSD -1.2K
USDCAD 634
USDCHF 539
USDJPY 1.3K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +61.00 USD
最差交易: -193 USD
最大连续赢利: 14
最大连续失误: 5
最大连续盈利: +220.28 USD
最大连续亏损: -290.80 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 OctaFX-Real2 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

ForexClubBY-MT5 Real Server
0.00 × 11
FPMarketsLLC-Live
0.00 × 28
AFCLive-Server
0.00 × 1
XMGlobal-MT5 10
0.00 × 1
ICMarkets-MT5-2
0.00 × 14
XMGlobal-MT5 8
0.00 × 68
FXView-Live
0.00 × 8
N1CapitalMarkets-Live
0.00 × 1
OANDA-Live-1
0.00 × 1
Exness-MT5Real8
0.00 × 1
ForexChief-MT5
0.00 × 1
TradingProInternational-Live
0.00 × 348
ICTrading-MT5-4
0.00 × 330
TMGM.TradeMax-Live
0.02 × 50
Axiory-Live
0.04 × 138
LiteFinance-MT5-Live
0.05 × 285
FPMarkets-Live
0.05 × 320
ForexClub-MT5 Real Server
0.05 × 647
Exness-MT5Real7
0.06 × 77
Exness-MT5Real3
0.08 × 196
AlpariEvrasia-Real01
0.10 × 183
AdmiralMarkets-Live
0.12 × 25
TitanFX-MT5-01
0.13 × 261
RoboForex-ECN
0.14 × 118
ForexTimeFXTM-Live01
0.14 × 399
没有评论
2026.01.12 16:03
No swaps are charged
2026.01.12 16:03
No swaps are charged
2026.01.12 10:56
Share of days for 80% of growth is too low
2026.01.12 09:56
No swaps are charged
2026.01.12 09:56
No swaps are charged
2026.01.12 09:21
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.12 09:21
80% of growth achieved within 0 days. This comprises 0% of days out of 34 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.12 09:21
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
2026.01.09 01:29
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.01.08 11:21
No swaps are charged on the signal account
2026.01.06 21:35
Share of days for 80% of growth is too low
2026.01.06 20:35
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.31 09:05
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.76% of days out of 21 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.31 08:05
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.31 08:05
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.31 07:05
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.31 07:05
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.31 07:05
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
复制

在MetaTrader中如何执行复制交易？请看视频教程

信号订阅允许您在一个月内复制提供商的交易。若要进行订阅工作，您应该使用MetaTrader 5交易程序端。

如果您还没有安装平台，您可以在这里下载