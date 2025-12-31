- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
191
盈利交易:
160 (83.76%)
亏损交易:
31 (16.23%)
最好交易:
61.00 USD
最差交易:
-193.30 USD
毛利:
1 849.21 USD (32 746 pips)
毛利亏损:
-1 840.50 USD (20 452 pips)
最大连续赢利:
23 (220.28 USD)
最大连续盈利:
228.64 USD (14)
夏普比率:
0.02
交易活动:
30.92%
最大入金加载:
15.15%
最近交易:
3 几小时前
每周交易:
39
平均持有时间:
18 小时
采收率:
0.02
长期交易:
84 (43.98%)
短期交易:
107 (56.02%)
利润因子:
1.00
预期回报:
0.05 USD
平均利润:
11.56 USD
平均损失:
-59.37 USD
最大连续失误:
5 (-290.80 USD)
最大连续亏损:
-290.80 USD (5)
每月增长:
-4.84%
算法交易:
80%
结余跌幅:
绝对:
164.60 USD
最大值:
524.68 USD (37.21%)
相对跌幅:
结余:
42.25% (524.68 USD)
净值:
19.08% (236.12 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|49
|EURUSD
|37
|GBPUSD
|34
|NZDUSD
|21
|AUDUSD
|17
|USDCAD
|13
|USDCHF
|10
|USDJPY
|10
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|165
|EURUSD
|91
|GBPUSD
|-242
|NZDUSD
|-12
|AUDUSD
|-91
|USDCAD
|21
|USDCHF
|18
|USDJPY
|58
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|8.7K
|EURUSD
|2.9K
|GBPUSD
|-316
|NZDUSD
|-292
|AUDUSD
|-1.2K
|USDCAD
|634
|USDCHF
|539
|USDJPY
|1.3K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +61.00 USD
最差交易: -193 USD
最大连续赢利: 14
最大连续失误: 5
最大连续盈利: +220.28 USD
最大连续亏损: -290.80 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 OctaFX-Real2 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
ForexClubBY-MT5 Real Server
|0.00 × 11
|
FPMarketsLLC-Live
|0.00 × 28
|
AFCLive-Server
|0.00 × 1
|
XMGlobal-MT5 10
|0.00 × 1
|
ICMarkets-MT5-2
|0.00 × 14
|
XMGlobal-MT5 8
|0.00 × 68
|
FXView-Live
|0.00 × 8
|
N1CapitalMarkets-Live
|0.00 × 1
|
OANDA-Live-1
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real8
|0.00 × 1
|
ForexChief-MT5
|0.00 × 1
|
TradingProInternational-Live
|0.00 × 348
|
ICTrading-MT5-4
|0.00 × 330
|
TMGM.TradeMax-Live
|0.02 × 50
|
Axiory-Live
|0.04 × 138
|
LiteFinance-MT5-Live
|0.05 × 285
|
FPMarkets-Live
|0.05 × 320
|
ForexClub-MT5 Real Server
|0.05 × 647
|
Exness-MT5Real7
|0.06 × 77
|
Exness-MT5Real3
|0.08 × 196
|
AlpariEvrasia-Real01
|0.10 × 183
|
AdmiralMarkets-Live
|0.12 × 25
|
TitanFX-MT5-01
|0.13 × 261
|
RoboForex-ECN
|0.14 × 118
|
ForexTimeFXTM-Live01
|0.14 × 399
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
-3%
0
0
USD
USD
860
USD
USD
5
80%
191
83%
31%
1.00
0.05
USD
USD
42%
1:500