Сигналы / MetaTrader 5 / TP1
Yip Yui Hung

TP1

Yip Yui Hung
0 отзывов
5 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 -3%
OctaFX-Real2
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
191
Прибыльных трейдов:
160 (83.76%)
Убыточных трейдов:
31 (16.23%)
Лучший трейд:
61.00 USD
Худший трейд:
-193.30 USD
Общая прибыль:
1 849.21 USD (32 746 pips)
Общий убыток:
-1 840.50 USD (20 452 pips)
Макс. серия выигрышей:
23 (220.28 USD)
Макс. прибыль в серии:
228.64 USD (14)
Коэффициент Шарпа:
0.02
Торговая активность:
34.91%
Макс. загрузка депозита:
15.15%
Последний трейд:
3 часа
Трейдов в неделю:
39
Ср. время удержания:
18 часов
Фактор восстановления:
0.02
Длинных трейдов:
84 (43.98%)
Коротких трейдов:
107 (56.02%)
Профит фактор:
1.00
Мат. ожидание:
0.05 USD
Средняя прибыль:
11.56 USD
Средний убыток:
-59.37 USD
Макс. серия проигрышей:
5 (-290.80 USD)
Макс. убыток в серии:
-290.80 USD (5)
Прирост в месяц:
-4.84%
Алготрейдинг:
80%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
164.60 USD
Максимальная:
524.68 USD (37.21%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
42.25% (524.68 USD)
По эквити:
19.08% (236.12 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 49
EURUSD 37
GBPUSD 34
NZDUSD 21
AUDUSD 17
USDCAD 13
USDCHF 10
USDJPY 10
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 165
EURUSD 91
GBPUSD -242
NZDUSD -12
AUDUSD -91
USDCAD 21
USDCHF 18
USDJPY 58
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 8.7K
EURUSD 2.9K
GBPUSD -316
NZDUSD -292
AUDUSD -1.2K
USDCAD 634
USDCHF 539
USDJPY 1.3K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +61.00 USD
Худший трейд: -193 USD
Макс. серия выигрышей: 14
Макс. серия проигрышей: 5
Макс. прибыль в серии: +220.28 USD
Макс. убыток в серии: -290.80 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "OctaFX-Real2" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

ForexClubBY-MT5 Real Server
0.00 × 11
FPMarketsLLC-Live
0.00 × 28
AFCLive-Server
0.00 × 1
XMGlobal-MT5 10
0.00 × 1
ICMarkets-MT5-2
0.00 × 14
XMGlobal-MT5 8
0.00 × 68
FXView-Live
0.00 × 8
N1CapitalMarkets-Live
0.00 × 1
OANDA-Live-1
0.00 × 1
Exness-MT5Real8
0.00 × 1
ForexChief-MT5
0.00 × 1
TradingProInternational-Live
0.00 × 348
ICTrading-MT5-4
0.00 × 330
TMGM.TradeMax-Live
0.02 × 50
Axiory-Live
0.04 × 138
LiteFinance-MT5-Live
0.05 × 285
FPMarkets-Live
0.05 × 320
ForexClub-MT5 Real Server
0.05 × 647
Exness-MT5Real7
0.06 × 77
Exness-MT5Real3
0.08 × 196
AlpariEvrasia-Real01
0.10 × 183
AdmiralMarkets-Live
0.12 × 25
TitanFX-MT5-01
0.13 × 261
RoboForex-ECN
0.14 × 118
ForexTimeFXTM-Live01
0.14 × 399
Нет отзывов
2026.01.12 16:03
No swaps are charged
2026.01.12 16:03
No swaps are charged
2026.01.12 10:56
Share of days for 80% of growth is too low
2026.01.12 09:56
No swaps are charged
2026.01.12 09:56
No swaps are charged
2026.01.12 09:21
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.12 09:21
80% of growth achieved within 0 days. This comprises 0% of days out of 34 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.12 09:21
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
2026.01.09 01:29
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.01.08 11:21
No swaps are charged on the signal account
2026.01.06 21:35
Share of days for 80% of growth is too low
2026.01.06 20:35
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.31 09:05
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.76% of days out of 21 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.31 08:05
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.31 08:05
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.31 07:05
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.31 07:05
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.31 07:05
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
TP1
30 USD в месяц
-3%
0
0
USD
860
USD
5
80%
191
83%
35%
1.00
0.05
USD
42%
1:500
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 5.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.