Всего трейдов:
191
Прибыльных трейдов:
160 (83.76%)
Убыточных трейдов:
31 (16.23%)
Лучший трейд:
61.00 USD
Худший трейд:
-193.30 USD
Общая прибыль:
1 849.21 USD (32 746 pips)
Общий убыток:
-1 840.50 USD (20 452 pips)
Макс. серия выигрышей:
23 (220.28 USD)
Макс. прибыль в серии:
228.64 USD (14)
Коэффициент Шарпа:
0.02
Торговая активность:
34.91%
Макс. загрузка депозита:
15.15%
Последний трейд:
3 часа
Трейдов в неделю:
39
Ср. время удержания:
18 часов
Фактор восстановления:
0.02
Длинных трейдов:
84 (43.98%)
Коротких трейдов:
107 (56.02%)
Профит фактор:
1.00
Мат. ожидание:
0.05 USD
Средняя прибыль:
11.56 USD
Средний убыток:
-59.37 USD
Макс. серия проигрышей:
5 (-290.80 USD)
Макс. убыток в серии:
-290.80 USD (5)
Прирост в месяц:
-4.84%
Алготрейдинг:
80%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
164.60 USD
Максимальная:
524.68 USD (37.21%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
42.25% (524.68 USD)
По эквити:
19.08% (236.12 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|49
|EURUSD
|37
|GBPUSD
|34
|NZDUSD
|21
|AUDUSD
|17
|USDCAD
|13
|USDCHF
|10
|USDJPY
|10
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|165
|EURUSD
|91
|GBPUSD
|-242
|NZDUSD
|-12
|AUDUSD
|-91
|USDCAD
|21
|USDCHF
|18
|USDJPY
|58
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|8.7K
|EURUSD
|2.9K
|GBPUSD
|-316
|NZDUSD
|-292
|AUDUSD
|-1.2K
|USDCAD
|634
|USDCHF
|539
|USDJPY
|1.3K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +61.00 USD
Худший трейд: -193 USD
Макс. серия выигрышей: 14
Макс. серия проигрышей: 5
Макс. прибыль в серии: +220.28 USD
Макс. убыток в серии: -290.80 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "OctaFX-Real2" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
ForexClubBY-MT5 Real Server
|0.00 × 11
|
FPMarketsLLC-Live
|0.00 × 28
|
AFCLive-Server
|0.00 × 1
|
XMGlobal-MT5 10
|0.00 × 1
|
ICMarkets-MT5-2
|0.00 × 14
|
XMGlobal-MT5 8
|0.00 × 68
|
FXView-Live
|0.00 × 8
|
N1CapitalMarkets-Live
|0.00 × 1
|
OANDA-Live-1
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real8
|0.00 × 1
|
ForexChief-MT5
|0.00 × 1
|
TradingProInternational-Live
|0.00 × 348
|
ICTrading-MT5-4
|0.00 × 330
|
TMGM.TradeMax-Live
|0.02 × 50
|
Axiory-Live
|0.04 × 138
|
LiteFinance-MT5-Live
|0.05 × 285
|
FPMarkets-Live
|0.05 × 320
|
ForexClub-MT5 Real Server
|0.05 × 647
|
Exness-MT5Real7
|0.06 × 77
|
Exness-MT5Real3
|0.08 × 196
|
AlpariEvrasia-Real01
|0.10 × 183
|
AdmiralMarkets-Live
|0.12 × 25
|
TitanFX-MT5-01
|0.13 × 261
|
RoboForex-ECN
|0.14 × 118
|
ForexTimeFXTM-Live01
|0.14 × 399
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
-3%
0
0
USD
USD
860
USD
USD
5
80%
191
83%
35%
1.00
0.05
USD
USD
42%
1:500