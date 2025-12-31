- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
191
利益トレード:
160 (83.76%)
損失トレード:
31 (16.23%)
ベストトレード:
61.00 USD
最悪のトレード:
-193.30 USD
総利益:
1 849.21 USD (32 746 pips)
総損失:
-1 840.50 USD (20 452 pips)
最大連続の勝ち:
23 (220.28 USD)
最大連続利益:
228.64 USD (14)
シャープレシオ:
0.02
取引アクティビティ:
34.91%
最大入金額:
15.15%
最近のトレード:
3 時間前
1週間当たりの取引:
39
平均保有時間:
18 時間
リカバリーファクター:
0.02
長いトレード:
84 (43.98%)
短いトレード:
107 (56.02%)
プロフィットファクター:
1.00
期待されたペイオフ:
0.05 USD
平均利益:
11.56 USD
平均損失:
-59.37 USD
最大連続の負け:
5 (-290.80 USD)
最大連続損失:
-290.80 USD (5)
月間成長:
-4.84%
アルゴリズム取引:
80%
残高によるドローダウン:
絶対:
164.60 USD
最大の:
524.68 USD (37.21%)
比較ドローダウン:
残高による:
42.25% (524.68 USD)
エクイティによる:
19.08% (236.12 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|49
|EURUSD
|37
|GBPUSD
|34
|NZDUSD
|21
|AUDUSD
|17
|USDCAD
|13
|USDCHF
|10
|USDJPY
|10
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|165
|EURUSD
|91
|GBPUSD
|-242
|NZDUSD
|-12
|AUDUSD
|-91
|USDCAD
|21
|USDCHF
|18
|USDJPY
|58
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|8.7K
|EURUSD
|2.9K
|GBPUSD
|-316
|NZDUSD
|-292
|AUDUSD
|-1.2K
|USDCAD
|634
|USDCHF
|539
|USDJPY
|1.3K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +61.00 USD
最悪のトレード: -193 USD
最大連続の勝ち: 14
最大連続の負け: 5
最大連続利益: +220.28 USD
最大連続損失: -290.80 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"OctaFX-Real2"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
ForexClubBY-MT5 Real Server
|0.00 × 11
|
FPMarketsLLC-Live
|0.00 × 28
|
AFCLive-Server
|0.00 × 1
|
XMGlobal-MT5 10
|0.00 × 1
|
ICMarkets-MT5-2
|0.00 × 14
|
XMGlobal-MT5 8
|0.00 × 68
|
FXView-Live
|0.00 × 8
|
N1CapitalMarkets-Live
|0.00 × 1
|
OANDA-Live-1
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real8
|0.00 × 1
|
ForexChief-MT5
|0.00 × 1
|
TradingProInternational-Live
|0.00 × 348
|
ICTrading-MT5-4
|0.00 × 330
|
TMGM.TradeMax-Live
|0.02 × 50
|
Axiory-Live
|0.04 × 138
|
LiteFinance-MT5-Live
|0.05 × 285
|
FPMarkets-Live
|0.05 × 320
|
ForexClub-MT5 Real Server
|0.05 × 647
|
Exness-MT5Real7
|0.06 × 77
|
Exness-MT5Real3
|0.08 × 196
|
AlpariEvrasia-Real01
|0.10 × 183
|
AdmiralMarkets-Live
|0.12 × 25
|
TitanFX-MT5-01
|0.13 × 261
|
RoboForex-ECN
|0.14 × 118
|
ForexTimeFXTM-Live01
|0.14 × 399
