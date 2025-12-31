- Büyüme
İşlemler:
33
Kârla kapanan işlemler:
27 (81.81%)
Zararla kapanan işlemler:
6 (18.18%)
En iyi işlem:
31.05 USD
En kötü işlem:
-23.07 USD
Brüt kâr:
141.33 USD (8 994 pips)
Brüt zarar:
-83.84 USD (7 210 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
12 (49.58 USD)
Maksimum ardışık kâr:
49.58 USD (12)
Sharpe oranı:
0.17
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
3.39%
En son işlem:
5 saat önce
Hafta başına işlemler:
33
Ort. tutma süresi:
50 dakika
Düzelme faktörü:
2.17
Alış işlemleri:
10 (30.30%)
Satış işlemleri:
23 (69.70%)
Kâr faktörü:
1.69
Beklenen getiri:
1.74 USD
Ortalama kâr:
5.23 USD
Ortalama zarar:
-13.97 USD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-17.46 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-23.07 USD (1)
Aylık büyüme:
5.75%
Algo alım-satım:
93%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
20.91 USD
Maksimum:
26.53 USD (2.64%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
2.64% (26.53 USD)
Varlığa göre:
3.11% (32.82 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|26
|US500
|4
|USDJPY
|3
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|74
|US500
|0
|USDJPY
|-17
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|2.4K
|US500
|-384
|USDJPY
|-195
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +31.05 USD
En kötü işlem: -23 USD
Maksimum ardışık kazanç: 12
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +49.58 USD
Maksimum ardışık zarar: -17.46 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FBS-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
XMGlobal-MT5 6
|0.00 × 1
|
EightcapGlobal-Live
|0.00 × 5
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 1
|
XMGlobal-MT5 9
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 4
|0.00 × 1
|
AxenBroker-Live
|0.00 × 1
|
VantageGlobalPrimeLLP-Live
|0.00 × 3
|
OneRoyal-Server
|0.00 × 1
|
XMAU-MT5
|0.00 × 1
|
FusionMarketsAU-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real24
|0.00 × 1
|
VTMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
XBTFX-MetaTrader5
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real27
|0.00 × 1
|
FPMarketsLLC-Live
|0.00 × 1
|
ValutradesSeychelles-Live
|0.00 × 5
|
DooGroup-Live
|0.00 × 2
|
MarketEquityInc-Live
|0.00 × 1
|
ForexTime-MT5
|0.00 × 4
|
PhillipFutures-Server
|0.00 × 2
|
FortFS-Live
|0.00 × 2
|
SwissquoteLtd-Server
|0.00 × 2
|
ArumTradeLimited-Server
|0.00 × 1
|
MilliniumFortune-Live
|0.00 × 1
|
PUPrime-Live
|0.00 × 1
