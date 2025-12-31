- Incremento
- Balance
- Equidad
- Reducción
Total de Trades:
33
Transacciones Rentables:
27 (81.81%)
Transacciones Irrentables:
6 (18.18%)
Mejor transacción:
31.05 USD
Peor transacción:
-23.07 USD
Beneficio Bruto:
141.33 USD (8 994 pips)
Pérdidas Brutas:
-83.84 USD (7 210 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
12 (49.58 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
49.58 USD (12)
Ratio de Sharpe:
0.17
Actividad comercial:
n/a
Carga máxima del depósito:
3.39%
Último trade:
10 horas
Trades a la semana:
33
Tiempo medio de espera:
50 minutos
Factor de Recuperación:
2.17
Transacciones Largas:
10 (30.30%)
Transacciones Cortas:
23 (69.70%)
Factor de Beneficio:
1.69
Beneficio Esperado:
1.74 USD
Beneficio medio:
5.23 USD
Pérdidas medias:
-13.97 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
2 (-17.46 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-23.07 USD (1)
Crecimiento al mes:
5.75%
Trading algorítmico:
93%
Reducción de balance:
Absoluto:
20.91 USD
Máxima:
26.53 USD (2.64%)
Reducción relativa:
De balance:
2.64% (26.53 USD)
De fondos:
3.11% (32.82 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|26
|US500
|4
|USDJPY
|3
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|XAUUSD
|74
|US500
|0
|USDJPY
|-17
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|XAUUSD
|2.4K
|US500
|-384
|USDJPY
|-195
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +31.05 USD
Peor transacción: -23 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 12
Máximo de pérdidas consecutivas: 1
Beneficio máximo consecutivo: +49.58 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -17.46 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "FBS-Real" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
XMGlobal-MT5 6
|0.00 × 1
|
EightcapGlobal-Live
|0.00 × 5
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 1
|
XMGlobal-MT5 9
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 4
|0.00 × 1
|
AxenBroker-Live
|0.00 × 1
|
VantageGlobalPrimeLLP-Live
|0.00 × 3
|
OneRoyal-Server
|0.00 × 1
|
XMAU-MT5
|0.00 × 1
|
FusionMarketsAU-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real24
|0.00 × 1
|
VTMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
XBTFX-MetaTrader5
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real27
|0.00 × 1
|
FPMarketsLLC-Live
|0.00 × 1
|
ValutradesSeychelles-Live
|0.00 × 5
|
DooGroup-Live
|0.00 × 2
|
MarketEquityInc-Live
|0.00 × 1
|
ForexTime-MT5
|0.00 × 4
|
PhillipFutures-Server
|0.00 × 2
|
FortFS-Live
|0.00 × 2
|
SwissquoteLtd-Server
|0.00 × 2
|
ArumTradeLimited-Server
|0.00 × 1
|
MilliniumFortune-Live
|0.00 × 1
|
PUPrime-Live
|0.00 × 1
otros 192...Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
No hay comentarios
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
30 USD al mes
6%
0
0
USD
USD
1.1K
USD
USD
1
93%
33
81%
78%
1.68
1.74
USD
USD
3%
1:500