- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
33
利益トレード:
27 (81.81%)
損失トレード:
6 (18.18%)
ベストトレード:
31.05 USD
最悪のトレード:
-23.07 USD
総利益:
141.33 USD (8 994 pips)
総損失:
-83.84 USD (7 210 pips)
最大連続の勝ち:
12 (49.58 USD)
最大連続利益:
49.58 USD (12)
シャープレシオ:
0.17
取引アクティビティ:
n/a
最大入金額:
3.39%
最近のトレード:
11 時間前
1週間当たりの取引:
33
平均保有時間:
50 分
リカバリーファクター:
2.17
長いトレード:
10 (30.30%)
短いトレード:
23 (69.70%)
プロフィットファクター:
1.69
期待されたペイオフ:
1.74 USD
平均利益:
5.23 USD
平均損失:
-13.97 USD
最大連続の負け:
2 (-17.46 USD)
最大連続損失:
-23.07 USD (1)
月間成長:
5.75%
アルゴリズム取引:
93%
残高によるドローダウン:
絶対:
20.91 USD
最大の:
26.53 USD (2.64%)
比較ドローダウン:
残高による:
2.64% (26.53 USD)
エクイティによる:
3.11% (32.82 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|26
|US500
|4
|USDJPY
|3
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|74
|US500
|0
|USDJPY
|-17
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|2.4K
|US500
|-384
|USDJPY
|-195
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +31.05 USD
最悪のトレード: -23 USD
最大連続の勝ち: 12
最大連続の負け: 1
最大連続利益: +49.58 USD
最大連続損失: -17.46 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"FBS-Real"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
XMGlobal-MT5 6
|0.00 × 1
|
EightcapGlobal-Live
|0.00 × 5
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 1
|
XMGlobal-MT5 9
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 4
|0.00 × 1
|
AxenBroker-Live
|0.00 × 1
|
VantageGlobalPrimeLLP-Live
|0.00 × 3
|
OneRoyal-Server
|0.00 × 1
|
XMAU-MT5
|0.00 × 1
|
FusionMarketsAU-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real24
|0.00 × 1
|
VTMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
XBTFX-MetaTrader5
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real27
|0.00 × 1
|
FPMarketsLLC-Live
|0.00 × 1
|
ValutradesSeychelles-Live
|0.00 × 5
|
DooGroup-Live
|0.00 × 2
|
MarketEquityInc-Live
|0.00 × 1
|
ForexTime-MT5
|0.00 × 4
|
PhillipFutures-Server
|0.00 × 2
|
FortFS-Live
|0.00 × 2
|
SwissquoteLtd-Server
|0.00 × 2
|
ArumTradeLimited-Server
|0.00 × 1
|
MilliniumFortune-Live
|0.00 × 1
|
PUPrime-Live
|0.00 × 1
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
30 USD/月
6%
0
0
USD
USD
1.1K
USD
USD
1
93%
33
81%
78%
1.68
1.74
USD
USD
3%
1:500