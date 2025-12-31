- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
33
Profit Trade:
27 (81.81%)
Loss Trade:
6 (18.18%)
Best Trade:
31.05 USD
Worst Trade:
-23.07 USD
Profitto lordo:
141.33 USD (8 994 pips)
Perdita lorda:
-83.84 USD (7 210 pips)
Vincite massime consecutive:
12 (49.58 USD)
Massimo profitto consecutivo:
49.58 USD (12)
Indice di Sharpe:
0.17
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
3.39%
Ultimo trade:
5 ore fa
Trade a settimana:
33
Tempo di attesa medio:
50 minuti
Fattore di recupero:
2.17
Long Trade:
10 (30.30%)
Short Trade:
23 (69.70%)
Fattore di profitto:
1.69
Profitto previsto:
1.74 USD
Profitto medio:
5.23 USD
Perdita media:
-13.97 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-17.46 USD)
Massima perdita consecutiva:
-23.07 USD (1)
Crescita mensile:
5.75%
Algo trading:
93%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
20.91 USD
Massimale:
26.53 USD (2.64%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
2.64% (26.53 USD)
Per equità:
3.11% (32.82 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|26
|US500
|4
|USDJPY
|3
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|74
|US500
|0
|USDJPY
|-17
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|2.4K
|US500
|-384
|USDJPY
|-195
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +31.05 USD
Worst Trade: -23 USD
Vincite massime consecutive: 12
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +49.58 USD
Massima perdita consecutiva: -17.46 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FBS-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
XMGlobal-MT5 6
|0.00 × 1
|
EightcapGlobal-Live
|0.00 × 5
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 1
|
XMGlobal-MT5 9
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 4
|0.00 × 1
|
AxenBroker-Live
|0.00 × 1
|
VantageGlobalPrimeLLP-Live
|0.00 × 3
|
OneRoyal-Server
|0.00 × 1
|
XMAU-MT5
|0.00 × 1
|
FusionMarketsAU-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real24
|0.00 × 1
|
VTMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
XBTFX-MetaTrader5
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real27
|0.00 × 1
|
FPMarketsLLC-Live
|0.00 × 1
|
ValutradesSeychelles-Live
|0.00 × 5
|
DooGroup-Live
|0.00 × 2
|
MarketEquityInc-Live
|0.00 × 1
|
ForexTime-MT5
|0.00 × 4
|
PhillipFutures-Server
|0.00 × 2
|
FortFS-Live
|0.00 × 2
|
SwissquoteLtd-Server
|0.00 × 2
|
ArumTradeLimited-Server
|0.00 × 1
|
MilliniumFortune-Live
|0.00 × 1
|
PUPrime-Live
|0.00 × 1
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
6%
0
0
USD
USD
1.1K
USD
USD
1
93%
33
81%
78%
1.68
1.74
USD
USD
3%
1:500