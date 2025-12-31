- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
33
盈利交易:
27 (81.81%)
亏损交易:
6 (18.18%)
最好交易:
31.05 USD
最差交易:
-23.07 USD
毛利:
141.33 USD (8 994 pips)
毛利亏损:
-83.84 USD (7 210 pips)
最大连续赢利:
12 (49.58 USD)
最大连续盈利:
49.58 USD (12)
夏普比率:
0.17
交易活动:
n/a
最大入金加载:
3.39%
最近交易:
10 几小时前
每周交易:
33
平均持有时间:
50 分钟
采收率:
2.17
长期交易:
10 (30.30%)
短期交易:
23 (69.70%)
利润因子:
1.69
预期回报:
1.74 USD
平均利润:
5.23 USD
平均损失:
-13.97 USD
最大连续失误:
2 (-17.46 USD)
最大连续亏损:
-23.07 USD (1)
每月增长:
5.75%
算法交易:
93%
结余跌幅:
绝对:
20.91 USD
最大值:
26.53 USD (2.64%)
相对跌幅:
结余:
2.64% (26.53 USD)
净值:
3.11% (32.82 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|26
|US500
|4
|USDJPY
|3
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|74
|US500
|0
|USDJPY
|-17
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|2.4K
|US500
|-384
|USDJPY
|-195
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +31.05 USD
最差交易: -23 USD
最大连续赢利: 12
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +49.58 USD
最大连续亏损: -17.46 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 FBS-Real 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
XMGlobal-MT5 6
|0.00 × 1
|
EightcapGlobal-Live
|0.00 × 5
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 1
|
XMGlobal-MT5 9
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 4
|0.00 × 1
|
AxenBroker-Live
|0.00 × 1
|
VantageGlobalPrimeLLP-Live
|0.00 × 3
|
OneRoyal-Server
|0.00 × 1
|
XMAU-MT5
|0.00 × 1
|
FusionMarketsAU-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real24
|0.00 × 1
|
VTMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
XBTFX-MetaTrader5
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real27
|0.00 × 1
|
FPMarketsLLC-Live
|0.00 × 1
|
ValutradesSeychelles-Live
|0.00 × 5
|
DooGroup-Live
|0.00 × 2
|
MarketEquityInc-Live
|0.00 × 1
|
ForexTime-MT5
|0.00 × 4
|
PhillipFutures-Server
|0.00 × 2
|
FortFS-Live
|0.00 × 2
|
SwissquoteLtd-Server
|0.00 × 2
|
ArumTradeLimited-Server
|0.00 × 1
|
MilliniumFortune-Live
|0.00 × 1
|
PUPrime-Live
|0.00 × 1
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
6%
0
0
USD
USD
1.1K
USD
USD
1
93%
33
81%
78%
1.68
1.74
USD
USD
3%
1:500