- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
33
Прибыльных трейдов:
27 (81.81%)
Убыточных трейдов:
6 (18.18%)
Лучший трейд:
31.05 USD
Худший трейд:
-23.07 USD
Общая прибыль:
141.33 USD (8 994 pips)
Общий убыток:
-83.84 USD (7 210 pips)
Макс. серия выигрышей:
12 (49.58 USD)
Макс. прибыль в серии:
49.58 USD (12)
Коэффициент Шарпа:
0.17
Торговая активность:
n/a
Макс. загрузка депозита:
3.39%
Последний трейд:
7 часов
Трейдов в неделю:
33
Ср. время удержания:
50 минут
Фактор восстановления:
2.17
Длинных трейдов:
10 (30.30%)
Коротких трейдов:
23 (69.70%)
Профит фактор:
1.69
Мат. ожидание:
1.74 USD
Средняя прибыль:
5.23 USD
Средний убыток:
-13.97 USD
Макс. серия проигрышей:
2 (-17.46 USD)
Макс. убыток в серии:
-23.07 USD (1)
Прирост в месяц:
5.75%
Алготрейдинг:
93%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
20.91 USD
Максимальная:
26.53 USD (2.64%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
2.64% (26.53 USD)
По эквити:
3.11% (32.82 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|26
|US500
|4
|USDJPY
|3
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|74
|US500
|0
|USDJPY
|-17
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|2.4K
|US500
|-384
|USDJPY
|-195
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +31.05 USD
Худший трейд: -23 USD
Макс. серия выигрышей: 12
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +49.58 USD
Макс. убыток в серии: -17.46 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "FBS-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
XMGlobal-MT5 6
|0.00 × 1
|
EightcapGlobal-Live
|0.00 × 5
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 1
|
XMGlobal-MT5 9
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 4
|0.00 × 1
|
AxenBroker-Live
|0.00 × 1
|
VantageGlobalPrimeLLP-Live
|0.00 × 3
|
OneRoyal-Server
|0.00 × 1
|
XMAU-MT5
|0.00 × 1
|
FusionMarketsAU-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real24
|0.00 × 1
|
VTMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
XBTFX-MetaTrader5
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real27
|0.00 × 1
|
FPMarketsLLC-Live
|0.00 × 1
|
ValutradesSeychelles-Live
|0.00 × 5
|
DooGroup-Live
|0.00 × 2
|
MarketEquityInc-Live
|0.00 × 1
|
ForexTime-MT5
|0.00 × 4
|
PhillipFutures-Server
|0.00 × 2
|
FortFS-Live
|0.00 × 2
|
SwissquoteLtd-Server
|0.00 × 2
|
ArumTradeLimited-Server
|0.00 × 1
|
MilliniumFortune-Live
|0.00 × 1
|
PUPrime-Live
|0.00 × 1
Нет отзывов
