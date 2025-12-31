СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / Edge FX
HAROON WAHEED RAJA ABDUL WAHEED

Edge FX

HAROON WAHEED RAJA ABDUL WAHEED
0 отзывов
1 неделя
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
6%
FBS-Real
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
33
Прибыльных трейдов:
27 (81.81%)
Убыточных трейдов:
6 (18.18%)
Лучший трейд:
31.05 USD
Худший трейд:
-23.07 USD
Общая прибыль:
141.33 USD (8 994 pips)
Общий убыток:
-83.84 USD (7 210 pips)
Макс. серия выигрышей:
12 (49.58 USD)
Макс. прибыль в серии:
49.58 USD (12)
Коэффициент Шарпа:
0.17
Торговая активность:
n/a
Макс. загрузка депозита:
3.39%
Последний трейд:
7 часов
Трейдов в неделю:
33
Ср. время удержания:
50 минут
Фактор восстановления:
2.17
Длинных трейдов:
10 (30.30%)
Коротких трейдов:
23 (69.70%)
Профит фактор:
1.69
Мат. ожидание:
1.74 USD
Средняя прибыль:
5.23 USD
Средний убыток:
-13.97 USD
Макс. серия проигрышей:
2 (-17.46 USD)
Макс. убыток в серии:
-23.07 USD (1)
Прирост в месяц:
5.75%
Алготрейдинг:
93%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
20.91 USD
Максимальная:
26.53 USD (2.64%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
2.64% (26.53 USD)
По эквити:
3.11% (32.82 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 26
US500 4
USDJPY 3
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 74
US500 0
USDJPY -17
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 2.4K
US500 -384
USDJPY -195
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +31.05 USD
Худший трейд: -23 USD
Макс. серия выигрышей: 12
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +49.58 USD
Макс. убыток в серии: -17.46 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "FBS-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

XMGlobal-MT5 6
0.00 × 1
EightcapGlobal-Live
0.00 × 5
Exness-MT5Real10
0.00 × 1
XMGlobal-MT5 9
0.00 × 1
VantageInternational-Live 4
0.00 × 1
AxenBroker-Live
0.00 × 1
VantageGlobalPrimeLLP-Live
0.00 × 3
OneRoyal-Server
0.00 × 1
XMAU-MT5
0.00 × 1
FusionMarketsAU-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real24
0.00 × 1
VTMarkets-Live 2
0.00 × 1
XBTFX-MetaTrader5
0.00 × 1
Exness-MT5Real27
0.00 × 1
FPMarketsLLC-Live
0.00 × 1
ValutradesSeychelles-Live
0.00 × 5
DooGroup-Live
0.00 × 2
MarketEquityInc-Live
0.00 × 1
ForexTime-MT5
0.00 × 4
PhillipFutures-Server
0.00 × 2
FortFS-Live
0.00 × 2
SwissquoteLtd-Server
0.00 × 2
ArumTradeLimited-Server
0.00 × 1
MilliniumFortune-Live
0.00 × 1
PUPrime-Live
0.00 × 1
еще 192...
Нет отзывов
2025.12.31 21:17
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.31 21:17
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:2000
2025.12.31 20:17
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.31 19:17
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.31 07:05
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.31 07:05
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Edge FX
30 USD в месяц
6%
0
0
USD
1.1K
USD
1
93%
33
81%
78%
1.68
1.74
USD
3%
1:500
Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 5.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.