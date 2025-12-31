- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
33
Negociações com lucro:
27 (81.81%)
Negociações com perda:
6 (18.18%)
Melhor negociação:
31.05 USD
Pior negociação:
-23.07 USD
Lucro bruto:
141.33 USD (8 994 pips)
Perda bruta:
-83.84 USD (7 210 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
12 (49.58 USD)
Máximo lucro consecutivo:
49.58 USD (12)
Índice de Sharpe:
0.17
Atividade de negociação:
n/a
Depósito máximo carregado:
3.39%
Último negócio:
10 horas atrás
Negociações por semana:
33
Tempo médio de espera:
50 minutos
Fator de recuperação:
2.17
Negociações longas:
10 (30.30%)
Negociações curtas:
23 (69.70%)
Fator de lucro:
1.69
Valor esperado:
1.74 USD
Lucro médio:
5.23 USD
Perda média:
-13.97 USD
Máximo de perdas consecutivas:
2 (-17.46 USD)
Máxima perda consecutiva:
-23.07 USD (1)
Crescimento mensal:
5.75%
Algotrading:
93%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
20.91 USD
Máximo:
26.53 USD (2.64%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
2.64% (26.53 USD)
Pelo Capital Líquido:
3.11% (32.82 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|26
|US500
|4
|USDJPY
|3
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|74
|US500
|0
|USDJPY
|-17
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|2.4K
|US500
|-384
|USDJPY
|-195
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +31.05 USD
Pior negociação: -23 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 12
Máximo de perdas consecutivas: 1
Máximo lucro consecutivo: +49.58 USD
Máxima perda consecutiva: -17.46 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "FBS-Real" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
XMGlobal-MT5 6
|0.00 × 1
|
EightcapGlobal-Live
|0.00 × 5
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 1
|
XMGlobal-MT5 9
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 4
|0.00 × 1
|
AxenBroker-Live
|0.00 × 1
|
VantageGlobalPrimeLLP-Live
|0.00 × 3
|
OneRoyal-Server
|0.00 × 1
|
XMAU-MT5
|0.00 × 1
|
FusionMarketsAU-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real24
|0.00 × 1
|
VTMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
XBTFX-MetaTrader5
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real27
|0.00 × 1
|
FPMarketsLLC-Live
|0.00 × 1
|
ValutradesSeychelles-Live
|0.00 × 5
|
DooGroup-Live
|0.00 × 2
|
MarketEquityInc-Live
|0.00 × 1
|
ForexTime-MT5
|0.00 × 4
|
PhillipFutures-Server
|0.00 × 2
|
FortFS-Live
|0.00 × 2
|
SwissquoteLtd-Server
|0.00 × 2
|
ArumTradeLimited-Server
|0.00 × 1
|
MilliniumFortune-Live
|0.00 × 1
|
PUPrime-Live
|0.00 × 1
192 mais ...Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
Sem comentários
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
30 USD por mês
6%
0
0
USD
USD
1.1K
USD
USD
1
93%
33
81%
78%
1.68
1.74
USD
USD
3%
1:500