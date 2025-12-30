- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
27
Kârla kapanan işlemler:
24 (88.88%)
Zararla kapanan işlemler:
3 (11.11%)
En iyi işlem:
9.18 USD
En kötü işlem:
-39.24 USD
Brüt kâr:
74.65 USD (6 009 pips)
Brüt zarar:
-46.48 USD (4 514 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
22 (62.39 USD)
Maksimum ardışık kâr:
62.39 USD (22)
Sharpe oranı:
0.19
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
25.66%
En son işlem:
6 saat önce
Hafta başına işlemler:
3
Ort. tutma süresi:
60 dakika
Düzelme faktörü:
0.62
Alış işlemleri:
17 (62.96%)
Satış işlemleri:
10 (37.04%)
Kâr faktörü:
1.61
Beklenen getiri:
1.04 USD
Ortalama kâr:
3.11 USD
Ortalama zarar:
-15.49 USD
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-45.46 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-45.46 USD (3)
Aylık büyüme:
18.84%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.03 USD
Maksimum:
45.61 USD (24.53%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
30.28% (73.91 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|27
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|28
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|1.5K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +9.18 USD
En kötü işlem: -39 USD
Maksimum ardışık kazanç: 22
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +62.39 USD
Maksimum ardışık zarar: -45.46 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Tickmill-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ICMarkets-MT5
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real7
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real12
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live
|0.00 × 1
|
STARTRADERFinancial-Live 3
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real8
|0.66 × 125
|
TickmillEU-Live
|1.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|2.31 × 972
|
Tickmill-Live
|2.70 × 6368
|
ICMarketsSC-MT5
|3.00 × 119
|
Exness-MT5Real5
|3.58 × 19
|
Exness-MT5Real
|4.00 × 17
|
Aglobe-Live
|4.00 × 3
|
AdmiralMarkets-Live
|4.50 × 2
|
MaxusGlobalMarket-Main
|4.50 × 2
|
TitanFX-MT5-01
|4.63 × 79
|
Pepperstone-MT5-Live01
|5.00 × 6
|
AdmiralsSC-Live
|5.00 × 1
|
Alpari-MT5
|5.41 × 32
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|5.74 × 39
|
ICMarketsEU-MT5-5
|6.00 × 1
|
Exness-MT5Real6
|6.00 × 3
|
RoboForex-ECN
|7.00 × 13
|
ICMarketsSC-MT5-4
|7.45 × 163
|
TradeMaxGlobal-Live
|7.61 × 149
Opero de manera discrecional y selectiva, principalmente en el cierre de Nueva York y la sesión asiática, que es cuando el mercado suele moverse de forma más ordenada y respeta mejor la estructura y los rangos.
Mi enfoque se basa en:
Estructura de mercado y impulso
Zonas clave bien marcadas desde antes
Confirmaciones técnicas claras, sin andar sobreoperando
En estas sesiones priorizo:
Movimientos más técnicos y limpios
Entradas con paciencia, evitando la volatilidad impulsiva
Gestión activa del trade, ajustando el TP o cerrando antes si el contexto lo pide
Trabajo con baja frecuencia, normalmente una sola operación activa, cuidando siempre el riesgo. Puedo tolerar la reducción temporal solo cuando la estructura lo respalda, buscando cerrar en beneficio siempre que el contexto lo permita. Opero de manera discrecional y selectiva, principalmente en el cierre de Nueva York y la sesión asiática, que es cuando el mercado suele moverse de forma más ordenada y respeta mejor la estructura y los rangos.
Mi enfoque se basa en:
Estructura de mercado y momentum
Zonas clave bien marcadas desde antes
Confirmaciones técnicas claras, sin andar sobreoperando
En estas sesiones priorizo:
Movimientos más técnicos y limpios
Entradas con paciencia, evitando la volatilidad impulsiva
Gestión activa del trade, ajustando el TP o cerrando antes si el contexto lo pide
Trabajo con baja frecuencia, normalmente una sola operación activa, cuidando siempre el riesgo. Puedo tolerar drawdown temporal solo cuando la estructura lo respalda, buscando cerrar en profit siempre que el contexto lo permita.
