Mario Ivan Guadarrama Nunez

NUESFI Fx

Mario Ivan Guadarrama Nunez
0 inceleme
Güvenilirlik
3 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
0%
Tickmill-Live
1:200
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
27
Kârla kapanan işlemler:
24 (88.88%)
Zararla kapanan işlemler:
3 (11.11%)
En iyi işlem:
9.18 USD
En kötü işlem:
-39.24 USD
Brüt kâr:
74.65 USD (6 009 pips)
Brüt zarar:
-46.48 USD (4 514 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
22 (62.39 USD)
Maksimum ardışık kâr:
62.39 USD (22)
Sharpe oranı:
0.19
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
25.66%
En son işlem:
6 saat önce
Hafta başına işlemler:
3
Ort. tutma süresi:
60 dakika
Düzelme faktörü:
0.62
Alış işlemleri:
17 (62.96%)
Satış işlemleri:
10 (37.04%)
Kâr faktörü:
1.61
Beklenen getiri:
1.04 USD
Ortalama kâr:
3.11 USD
Ortalama zarar:
-15.49 USD
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-45.46 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-45.46 USD (3)
Aylık büyüme:
18.84%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.03 USD
Maksimum:
45.61 USD (24.53%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
30.28% (73.91 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 27
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 28
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 1.5K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +9.18 USD
En kötü işlem: -39 USD
Maksimum ardışık kazanç: 22
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +62.39 USD
Maksimum ardışık zarar: -45.46 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Tickmill-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarkets-MT5
0.00 × 1
Exness-MT5Real7
0.00 × 1
Exness-MT5Real12
0.00 × 1
VantageInternational-Live
0.00 × 1
STARTRADERFinancial-Live 3
0.00 × 1
Exness-MT5Real8
0.66 × 125
TickmillEU-Live
1.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
2.31 × 972
Tickmill-Live
2.70 × 6368
ICMarketsSC-MT5
3.00 × 119
Exness-MT5Real5
3.58 × 19
Exness-MT5Real
4.00 × 17
Aglobe-Live
4.00 × 3
AdmiralMarkets-Live
4.50 × 2
MaxusGlobalMarket-Main
4.50 × 2
TitanFX-MT5-01
4.63 × 79
Pepperstone-MT5-Live01
5.00 × 6
AdmiralsSC-Live
5.00 × 1
Alpari-MT5
5.41 × 32
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
5.74 × 39
ICMarketsEU-MT5-5
6.00 × 1
Exness-MT5Real6
6.00 × 3
RoboForex-ECN
7.00 × 13
ICMarketsSC-MT5-4
7.45 × 163
TradeMaxGlobal-Live
7.61 × 149
19 daha fazla...
Opero de manera discrecional y selectiva, principalmente en el cierre de Nueva York y la sesión asiática, que es cuando el mercado suele moverse de forma más ordenada y respeta mejor la estructura y los rangos.

Mi enfoque se basa en:

Estructura de mercado y impulso

Zonas clave bien marcadas desde antes

Confirmaciones técnicas claras, sin andar sobreoperando

En estas sesiones priorizo:

Movimientos más técnicos y limpios

Entradas con paciencia, evitando la volatilidad impulsiva

Gestión activa del trade, ajustando el TP o cerrando antes si el contexto lo pide

Trabajo con baja frecuencia, normalmente una sola operación activa, cuidando siempre el riesgo. Puedo tolerar la reducción temporal solo cuando la estructura lo respalda, buscando cerrar en beneficio siempre que el contexto lo permita. Opero de manera discrecional y selectiva, principalmente en el cierre de Nueva York y la sesión asiática, que es cuando el mercado suele moverse de forma más ordenada y respeta mejor la estructura y los rangos.

Mi enfoque se basa en:

Estructura de mercado y momentum

Zonas clave bien marcadas desde antes

Confirmaciones técnicas claras, sin andar sobreoperando

En estas sesiones priorizo:

Movimientos más técnicos y limpios

Entradas con paciencia, evitando la volatilidad impulsiva

Gestión activa del trade, ajustando el TP o cerrando antes si el contexto lo pide

Trabajo con baja frecuencia, normalmente una sola operación activa, cuidando siempre el riesgo. Puedo tolerar drawdown temporal solo cuando la estructura lo respalda, buscando cerrar en profit siempre que el contexto lo permita.
İnceleme yok
2025.12.30 21:56
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:200 - 1:1000
2025.12.30 19:53
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.30 19:53
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
