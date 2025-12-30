Opero de manera discrecional y selectiva, principalmente en el cierre de Nueva York y la sesión asiática, que es cuando el mercado suele moverse de forma más ordenada y respeta mejor la estructura y los rangos.





Mi enfoque se basa en:





Estructura de mercado y impulso





Zonas clave bien marcadas desde antes





Confirmaciones técnicas claras, sin andar sobreoperando





En estas sesiones priorizo:





Movimientos más técnicos y limpios





Entradas con paciencia, evitando la volatilidad impulsiva





Gestión activa del trade, ajustando el TP o cerrando antes si el contexto lo pide





