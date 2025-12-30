SignalsSections
Signals / MetaTrader 5 / NUESFI Fx
Mario Ivan Guadarrama Nunez

NUESFI Fx

Mario Ivan Guadarrama Nunez
0 reviews
Reliability
3 weeks
0 / 0 USD
Copy for 30 USD per month
0%
Tickmill-Live
1:200
  • Growth
  • Balance
  • Equity
  • Drawdown
Trades:
27
Profit Trades:
24 (88.88%)
Loss Trades:
3 (11.11%)
Best trade:
9.18 USD
Worst trade:
-39.24 USD
Gross Profit:
74.65 USD (6 009 pips)
Gross Loss:
-46.48 USD (4 514 pips)
Maximum consecutive wins:
22 (62.39 USD)
Maximal consecutive profit:
62.39 USD (22)
Sharpe Ratio:
0.19
Trading activity:
100.00%
Max deposit load:
24.29%
Latest trade:
4 hours ago
Trades per week:
3
Avg holding time:
60 minutes
Recovery Factor:
0.62
Long Trades:
17 (62.96%)
Short Trades:
10 (37.04%)
Profit Factor:
1.61
Expected Payoff:
1.04 USD
Average Profit:
3.11 USD
Average Loss:
-15.49 USD
Maximum consecutive losses:
3 (-45.46 USD)
Maximal consecutive loss:
-45.46 USD (3)
Monthly growth:
18.84%
Algo trading:
0%
Drawdown by balance:
Absolute:
0.03 USD
Maximal:
45.61 USD (24.53%)
Relative drawdown:
By Balance:
0.00% (0.00 USD)
By Equity:
26.33% (64.27 USD)

Distribution

Symbol Deals Sell Buy
XAUUSD 27
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Symbol Gross Profit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD 28
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbol Gross Profit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD 1.5K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Deposit load
  • Drawdown
Best trade: +9.18 USD
Worst trade: -39 USD
Maximum consecutive wins: 22
Maximum consecutive losses: 3
Maximal consecutive profit: +62.39 USD
Maximal consecutive loss: -45.46 USD

The average slippage based on execution statistics on real accounts of various brokers is specified in pips. It depends on the difference between the provider's quotes from "Tickmill-Live" and the subscriber's quotes, as well as on order execution delays. Lower values mean better quality of copying.

ICMarkets-MT5
0.00 × 1
Exness-MT5Real7
0.00 × 1
Exness-MT5Real12
0.00 × 1
VantageInternational-Live
0.00 × 1
STARTRADERFinancial-Live 3
0.00 × 1
Exness-MT5Real8
0.66 × 125
TickmillEU-Live
1.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
2.31 × 972
Tickmill-Live
2.70 × 6368
ICMarketsSC-MT5
3.00 × 119
Exness-MT5Real5
3.58 × 19
Exness-MT5Real
4.00 × 17
Aglobe-Live
4.00 × 3
AdmiralMarkets-Live
4.50 × 2
MaxusGlobalMarket-Main
4.50 × 2
TitanFX-MT5-01
4.63 × 79
Pepperstone-MT5-Live01
5.00 × 6
AdmiralsSC-Live
5.00 × 1
Alpari-MT5
5.41 × 32
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
5.74 × 39
ICMarketsEU-MT5-5
6.00 × 1
Exness-MT5Real6
6.00 × 3
RoboForex-ECN
7.00 × 13
ICMarketsSC-MT5-4
7.45 × 163
TradeMaxGlobal-Live
7.61 × 149
19 more...
Opero de manera discrecional y selectiva, principalmente en el cierre de Nueva York y la sesión asiática, que es cuando el mercado suele moverse de forma más ordenada y respeta mejor la estructura y los rangos.

Mi enfoque se basa en:

Estructura de mercado y impulso

Zonas clave bien marcadas desde antes

Confirmaciones técnicas claras, sin andar sobreoperando

En estas sesiones priorizo:

Movimientos más técnicos y limpios

Entradas con paciencia, evitando la volatilidad impulsiva

Gestión activa del trade, ajustando el TP o cerrando antes si el contexto lo pide

Trabajo con baja frecuencia, normalmente una sola operación activa, cuidando siempre el riesgo. Puedo tolerar la reducción temporal solo cuando la estructura lo respalda, buscando cerrar en beneficio siempre que el contexto lo permita.

Mi enfoque se basa en:

Estructura de mercado y momentum

Zonas clave bien marcadas desde antes

Confirmaciones técnicas claras, sin andar sobreoperando

En estas sesiones priorizo:

Movimientos más técnicos y limpios

Entradas con paciencia, evitando la volatilidad impulsiva

Gestión activa del trade, ajustando el TP o cerrando antes si el contexto lo pide

Trabajo con baja frecuencia, normalmente una sola operación activa, cuidando siempre el riesgo. Puedo tolerar drawdown temporal solo cuando la estructura lo respalda, buscando cerrar en profit siempre que el contexto lo permita.
No reviews
2025.12.30 21:56
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:200 - 1:1000
2025.12.30 19:53
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.30 19:53
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
