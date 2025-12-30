- Growth
- Balance
- Equity
- Drawdown
Trades:
27
Profit Trades:
24 (88.88%)
Loss Trades:
3 (11.11%)
Best trade:
9.18 USD
Worst trade:
-39.24 USD
Gross Profit:
74.65 USD (6 009 pips)
Gross Loss:
-46.48 USD (4 514 pips)
Maximum consecutive wins:
22 (62.39 USD)
Maximal consecutive profit:
62.39 USD (22)
Sharpe Ratio:
0.19
Trading activity:
100.00%
Max deposit load:
24.29%
Latest trade:
4 hours ago
Trades per week:
3
Avg holding time:
60 minutes
Recovery Factor:
0.62
Long Trades:
17 (62.96%)
Short Trades:
10 (37.04%)
Profit Factor:
1.61
Expected Payoff:
1.04 USD
Average Profit:
3.11 USD
Average Loss:
-15.49 USD
Maximum consecutive losses:
3 (-45.46 USD)
Maximal consecutive loss:
-45.46 USD (3)
Monthly growth:
18.84%
Algo trading:
0%
Drawdown by balance:
Absolute:
0.03 USD
Maximal:
45.61 USD (24.53%)
Relative drawdown:
By Balance:
0.00% (0.00 USD)
By Equity:
26.33% (64.27 USD)
Distribution
|Symbol
|Deals
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|27
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Symbol
|Gross Profit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|XAUUSD
|28
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Symbol
|Gross Profit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|XAUUSD
|1.5K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Deposit load
- Drawdown
Best trade: +9.18 USD
Worst trade: -39 USD
Maximum consecutive wins: 22
Maximum consecutive losses: 3
Maximal consecutive profit: +62.39 USD
Maximal consecutive loss: -45.46 USD
The average slippage based on execution statistics on real accounts of various brokers is specified in pips. It depends on the difference between the provider's quotes from "Tickmill-Live" and the subscriber's quotes, as well as on order execution delays. Lower values mean better quality of copying.
|
ICMarkets-MT5
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real7
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real12
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live
|0.00 × 1
|
STARTRADERFinancial-Live 3
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real8
|0.66 × 125
|
TickmillEU-Live
|1.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|2.31 × 972
|
Tickmill-Live
|2.70 × 6368
|
ICMarketsSC-MT5
|3.00 × 119
|
Exness-MT5Real5
|3.58 × 19
|
Exness-MT5Real
|4.00 × 17
|
Aglobe-Live
|4.00 × 3
|
AdmiralMarkets-Live
|4.50 × 2
|
MaxusGlobalMarket-Main
|4.50 × 2
|
TitanFX-MT5-01
|4.63 × 79
|
Pepperstone-MT5-Live01
|5.00 × 6
|
AdmiralsSC-Live
|5.00 × 1
|
Alpari-MT5
|5.41 × 32
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|5.74 × 39
|
ICMarketsEU-MT5-5
|6.00 × 1
|
Exness-MT5Real6
|6.00 × 3
|
RoboForex-ECN
|7.00 × 13
|
ICMarketsSC-MT5-4
|7.45 × 163
|
TradeMaxGlobal-Live
|7.61 × 149
Opero de manera discrecional y selectiva, principalmente en el cierre de Nueva York y la sesión asiática, que es cuando el mercado suele moverse de forma más ordenada y respeta mejor la estructura y los rangos.
Mi enfoque se basa en:
Estructura de mercado y impulso
Zonas clave bien marcadas desde antes
Confirmaciones técnicas claras, sin andar sobreoperando
En estas sesiones priorizo:
Movimientos más técnicos y limpios
Entradas con paciencia, evitando la volatilidad impulsiva
Gestión activa del trade, ajustando el TP o cerrando antes si el contexto lo pide
