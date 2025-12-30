СигналыРазделы
Mario Ivan Guadarrama Nunez

NUESFI Fx

Mario Ivan Guadarrama Nunez
0 отзывов
Надежность
3 недели
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
0%
Tickmill-Live
1:200
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
27
Прибыльных трейдов:
24 (88.88%)
Убыточных трейдов:
3 (11.11%)
Лучший трейд:
9.18 USD
Худший трейд:
-39.24 USD
Общая прибыль:
74.65 USD (6 009 pips)
Общий убыток:
-46.48 USD (4 514 pips)
Макс. серия выигрышей:
22 (62.39 USD)
Макс. прибыль в серии:
62.39 USD (22)
Коэффициент Шарпа:
0.19
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
24.29%
Последний трейд:
5 часов
Трейдов в неделю:
3
Ср. время удержания:
60 минут
Фактор восстановления:
0.62
Длинных трейдов:
17 (62.96%)
Коротких трейдов:
10 (37.04%)
Профит фактор:
1.61
Мат. ожидание:
1.04 USD
Средняя прибыль:
3.11 USD
Средний убыток:
-15.49 USD
Макс. серия проигрышей:
3 (-45.46 USD)
Макс. убыток в серии:
-45.46 USD (3)
Прирост в месяц:
18.84%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.03 USD
Максимальная:
45.61 USD (24.53%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.00% (0.00 USD)
По эквити:
26.33% (64.27 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 27
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 28
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 1.5K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +9.18 USD
Худший трейд: -39 USD
Макс. серия выигрышей: 22
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +62.39 USD
Макс. убыток в серии: -45.46 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Tickmill-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

ICMarkets-MT5
0.00 × 1
Exness-MT5Real7
0.00 × 1
Exness-MT5Real12
0.00 × 1
VantageInternational-Live
0.00 × 1
STARTRADERFinancial-Live 3
0.00 × 1
Exness-MT5Real8
0.66 × 125
TickmillEU-Live
1.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
2.31 × 972
Tickmill-Live
2.70 × 6368
ICMarketsSC-MT5
3.00 × 119
Exness-MT5Real5
3.58 × 19
Exness-MT5Real
4.00 × 17
Aglobe-Live
4.00 × 3
AdmiralMarkets-Live
4.50 × 2
MaxusGlobalMarket-Main
4.50 × 2
TitanFX-MT5-01
4.63 × 79
Pepperstone-MT5-Live01
5.00 × 6
AdmiralsSC-Live
5.00 × 1
Alpari-MT5
5.41 × 32
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
5.74 × 39
ICMarketsEU-MT5-5
6.00 × 1
Exness-MT5Real6
6.00 × 3
RoboForex-ECN
7.00 × 13
ICMarketsSC-MT5-4
7.45 × 163
TradeMaxGlobal-Live
7.61 × 149
еще 19...
Opero de manera discrecional y selectiva, principalmente en el cierre de Nueva York y la sesión asiática, que es cuando el mercado suele moverse de forma más ordenada y respeta mejor la estructura y los rangos.

Mi enfoque se basa en:

Estructura de mercado y impulso

Zonas clave bien marcadas desde antes

Confirmaciones técnicas claras, sin andar sobreoperando

En estas sesiones priorizo:

Movimientos más técnicos y limpios

Entradas con paciencia, evitando la volatilidad impulsiva

Gestión activa del trade, ajustando el TP o cerrando antes si el contexto lo pide

Нет отзывов
2025.12.30 21:56
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:200 - 1:1000
2025.12.30 19:53
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.30 19:53
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
NUESFI Fx
30 USD в месяц
0%
0
0
USD
244
USD
3
0%
27
88%
100%
1.60
1.04
USD
26%
1:200
