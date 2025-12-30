- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
27
Прибыльных трейдов:
24 (88.88%)
Убыточных трейдов:
3 (11.11%)
Лучший трейд:
9.18 USD
Худший трейд:
-39.24 USD
Общая прибыль:
74.65 USD (6 009 pips)
Общий убыток:
-46.48 USD (4 514 pips)
Макс. серия выигрышей:
22 (62.39 USD)
Макс. прибыль в серии:
62.39 USD (22)
Коэффициент Шарпа:
0.19
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
24.29%
Последний трейд:
5 часов
Трейдов в неделю:
3
Ср. время удержания:
60 минут
Фактор восстановления:
0.62
Длинных трейдов:
17 (62.96%)
Коротких трейдов:
10 (37.04%)
Профит фактор:
1.61
Мат. ожидание:
1.04 USD
Средняя прибыль:
3.11 USD
Средний убыток:
-15.49 USD
Макс. серия проигрышей:
3 (-45.46 USD)
Макс. убыток в серии:
-45.46 USD (3)
Прирост в месяц:
18.84%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.03 USD
Максимальная:
45.61 USD (24.53%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.00% (0.00 USD)
По эквити:
26.33% (64.27 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|27
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|28
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|1.5K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +9.18 USD
Худший трейд: -39 USD
Макс. серия выигрышей: 22
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +62.39 USD
Макс. убыток в серии: -45.46 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Tickmill-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
ICMarkets-MT5
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real7
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real12
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live
|0.00 × 1
|
STARTRADERFinancial-Live 3
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real8
|0.66 × 125
|
TickmillEU-Live
|1.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|2.31 × 972
|
Tickmill-Live
|2.70 × 6368
|
ICMarketsSC-MT5
|3.00 × 119
|
Exness-MT5Real5
|3.58 × 19
|
Exness-MT5Real
|4.00 × 17
|
Aglobe-Live
|4.00 × 3
|
AdmiralMarkets-Live
|4.50 × 2
|
MaxusGlobalMarket-Main
|4.50 × 2
|
TitanFX-MT5-01
|4.63 × 79
|
Pepperstone-MT5-Live01
|5.00 × 6
|
AdmiralsSC-Live
|5.00 × 1
|
Alpari-MT5
|5.41 × 32
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|5.74 × 39
|
ICMarketsEU-MT5-5
|6.00 × 1
|
Exness-MT5Real6
|6.00 × 3
|
RoboForex-ECN
|7.00 × 13
|
ICMarketsSC-MT5-4
|7.45 × 163
|
TradeMaxGlobal-Live
|7.61 × 149
еще 19...
Opero de manera discrecional y selectiva, principalmente en el cierre de Nueva York y la sesión asiática, que es cuando el mercado suele moverse de forma más ordenada y respeta mejor la estructura y los rangos.
Mi enfoque se basa en:
Estructura de mercado y impulso
Zonas clave bien marcadas desde antes
Confirmaciones técnicas claras, sin andar sobreoperando
En estas sesiones priorizo:
Movimientos más técnicos y limpios
Entradas con paciencia, evitando la volatilidad impulsiva
Gestión activa del trade, ajustando el TP o cerrando antes si el contexto lo pide
