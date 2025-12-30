シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 5 / NUESFI Fx
Mario Ivan Guadarrama Nunez

NUESFI Fx

Mario Ivan Guadarrama Nunez
レビュー0件
信頼性
3週間
0 / 0 USD
0%
Tickmill-Live
1:200
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
27
利益トレード:
24 (88.88%)
損失トレード:
3 (11.11%)
ベストトレード:
9.18 USD
最悪のトレード:
-39.24 USD
総利益:
74.65 USD (6 009 pips)
総損失:
-46.48 USD (4 514 pips)
最大連続の勝ち:
22 (62.39 USD)
最大連続利益:
62.39 USD (22)
シャープレシオ:
0.19
取引アクティビティ:
100.00%
最大入金額:
68.19%
最近のトレード:
12 時間前
1週間当たりの取引:
3
平均保有時間:
60 分
リカバリーファクター:
0.62
長いトレード:
17 (62.96%)
短いトレード:
10 (37.04%)
プロフィットファクター:
1.61
期待されたペイオフ:
1.04 USD
平均利益:
3.11 USD
平均損失:
-15.49 USD
最大連続の負け:
3 (-45.46 USD)
最大連続損失:
-45.46 USD (3)
月間成長:
18.84%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.03 USD
最大の:
45.61 USD (24.53%)
比較ドローダウン:
残高による:
0.00% (0.00 USD)
エクイティによる:
73.76% (180.03 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
XAUUSD 27
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
XAUUSD 28
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
XAUUSD 1.5K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +9.18 USD
最悪のトレード: -39 USD
最大連続の勝ち: 22
最大連続の負け: 3
最大連続利益: +62.39 USD
最大連続損失: -45.46 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Tickmill-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

ICMarkets-MT5
0.00 × 1
Exness-MT5Real7
0.00 × 1
Exness-MT5Real12
0.00 × 1
VantageInternational-Live
0.00 × 1
STARTRADERFinancial-Live 3
0.00 × 1
Exness-MT5Real8
0.66 × 125
TickmillEU-Live
1.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
2.31 × 972
Tickmill-Live
2.70 × 6368
ICMarketsSC-MT5
3.00 × 119
Exness-MT5Real5
3.58 × 19
Exness-MT5Real
4.00 × 17
Aglobe-Live
4.00 × 3
AdmiralMarkets-Live
4.50 × 2
MaxusGlobalMarket-Main
4.50 × 2
TitanFX-MT5-01
4.63 × 79
Pepperstone-MT5-Live01
5.00 × 6
AdmiralsSC-Live
5.00 × 1
Alpari-MT5
5.41 × 32
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
5.74 × 39
ICMarketsEU-MT5-5
6.00 × 1
Exness-MT5Real6
6.00 × 3
RoboForex-ECN
7.00 × 13
ICMarketsSC-MT5-4
7.45 × 163
TradeMaxGlobal-Live
7.61 × 149
19 より多く...
Opero de manera discrecional y selectiva, principalmente en el cierre de Nueva York y la sesión asiática, que es cuando el mercado suele moverse de forma más ordenada y respeta mejor la estructura y los rangos.

Mi enfoque se basa en:

Estructura de mercado y impulso

Zonas clave bien marcadas desde antes

Confirmaciones técnicas claras, sin andar sobreoperando

En estas sesiones priorizo:

Movimientos más técnicos y limpios

Entradas con paciencia, evitando la volatilidad impulsiva

Gestión activa del trade, ajustando el TP o cerrando antes si el contexto lo pide

Trabajo con baja frecuencia, normalmente una sola operación activa, cuidando siempre el riesgo. Puedo tolerar la reducción temporal solo cuando la estructura lo respalda, buscando cerrar en beneficio siempre que el contexto lo permita. Opero de manera discrecional y selectiva, principalmente en el cierre de Nueva York y la sesión asiática, que es cuando el mercado suele moverse de forma más ordenada y respeta mejor la estructura y los rangos.

Mi enfoque se basa en:

Estructura de mercado y momentum

Zonas clave bien marcadas desde antes

Confirmaciones técnicas claras, sin andar sobreoperando

En estas sesiones priorizo:

Movimientos más técnicos y limpios

Entradas con paciencia, evitando la volatilidad impulsiva

Gestión activa del trade, ajustando el TP o cerrando antes si el contexto lo pide

Trabajo con baja frecuencia, normalmente una sola operación activa, cuidando siempre el riesgo. Puedo tolerar drawdown temporal solo cuando la estructura lo respalda, buscando cerrar en profit siempre que el contexto lo permita.
レビューなし
2025.12.31 06:02
A large drawdown may occur on the account again
2025.12.31 05:02
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.30 21:56
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:200 - 1:1000
2025.12.30 19:53
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.30 19:53
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
