- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
27
利益トレード:
24 (88.88%)
損失トレード:
3 (11.11%)
ベストトレード:
9.18 USD
最悪のトレード:
-39.24 USD
総利益:
74.65 USD (6 009 pips)
総損失:
-46.48 USD (4 514 pips)
最大連続の勝ち:
22 (62.39 USD)
最大連続利益:
62.39 USD (22)
シャープレシオ:
0.19
取引アクティビティ:
100.00%
最大入金額:
68.19%
最近のトレード:
12 時間前
1週間当たりの取引:
3
平均保有時間:
60 分
リカバリーファクター:
0.62
長いトレード:
17 (62.96%)
短いトレード:
10 (37.04%)
プロフィットファクター:
1.61
期待されたペイオフ:
1.04 USD
平均利益:
3.11 USD
平均損失:
-15.49 USD
最大連続の負け:
3 (-45.46 USD)
最大連続損失:
-45.46 USD (3)
月間成長:
18.84%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.03 USD
最大の:
45.61 USD (24.53%)
比較ドローダウン:
残高による:
0.00% (0.00 USD)
エクイティによる:
73.76% (180.03 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|27
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|28
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|1.5K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +9.18 USD
最悪のトレード: -39 USD
最大連続の勝ち: 22
最大連続の負け: 3
最大連続利益: +62.39 USD
最大連続損失: -45.46 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Tickmill-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
ICMarkets-MT5
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real7
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real12
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live
|0.00 × 1
|
STARTRADERFinancial-Live 3
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real8
|0.66 × 125
|
TickmillEU-Live
|1.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|2.31 × 972
|
Tickmill-Live
|2.70 × 6368
|
ICMarketsSC-MT5
|3.00 × 119
|
Exness-MT5Real5
|3.58 × 19
|
Exness-MT5Real
|4.00 × 17
|
Aglobe-Live
|4.00 × 3
|
AdmiralMarkets-Live
|4.50 × 2
|
MaxusGlobalMarket-Main
|4.50 × 2
|
TitanFX-MT5-01
|4.63 × 79
|
Pepperstone-MT5-Live01
|5.00 × 6
|
AdmiralsSC-Live
|5.00 × 1
|
Alpari-MT5
|5.41 × 32
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|5.74 × 39
|
ICMarketsEU-MT5-5
|6.00 × 1
|
Exness-MT5Real6
|6.00 × 3
|
RoboForex-ECN
|7.00 × 13
|
ICMarketsSC-MT5-4
|7.45 × 163
|
TradeMaxGlobal-Live
|7.61 × 149
19 より多く...リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
Opero de manera discrecional y selectiva, principalmente en el cierre de Nueva York y la sesión asiática, que es cuando el mercado suele moverse de forma más ordenada y respeta mejor la estructura y los rangos.
Mi enfoque se basa en:
Estructura de mercado y impulso
Zonas clave bien marcadas desde antes
Confirmaciones técnicas claras, sin andar sobreoperando
En estas sesiones priorizo:
Movimientos más técnicos y limpios
Entradas con paciencia, evitando la volatilidad impulsiva
Gestión activa del trade, ajustando el TP o cerrando antes si el contexto lo pide
Trabajo con baja frecuencia, normalmente una sola operación activa, cuidando siempre el riesgo. Puedo tolerar la reducción temporal solo cuando la estructura lo respalda, buscando cerrar en beneficio siempre que el contexto lo permita. Opero de manera discrecional y selectiva, principalmente en el cierre de Nueva York y la sesión asiática, que es cuando el mercado suele moverse de forma más ordenada y respeta mejor la estructura y los rangos.
Mi enfoque se basa en:
Estructura de mercado y momentum
Zonas clave bien marcadas desde antes
Confirmaciones técnicas claras, sin andar sobreoperando
En estas sesiones priorizo:
Movimientos más técnicos y limpios
Entradas con paciencia, evitando la volatilidad impulsiva
Gestión activa del trade, ajustando el TP o cerrando antes si el contexto lo pide
Trabajo con baja frecuencia, normalmente una sola operación activa, cuidando siempre el riesgo. Puedo tolerar drawdown temporal solo cuando la estructura lo respalda, buscando cerrar en profit siempre que el contexto lo permita.
レビューなし