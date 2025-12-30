SignaleKategorien
Mario Ivan Guadarrama Nunez

NUESFI Fx

Mario Ivan Guadarrama Nunez
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
3 Wochen
0 / 0 USD
0%
Tickmill-Live
1:200
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
27
Gewinntrades:
24 (88.88%)
Verlusttrades:
3 (11.11%)
Bester Trade:
9.18 USD
Schlechtester Trade:
-39.24 USD
Bruttoprofit:
74.65 USD (6 009 pips)
Bruttoverlust:
-46.48 USD (4 514 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
22 (62.39 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
62.39 USD (22)
Sharpe Ratio:
0.19
Trading-Aktivität:
100.00%
Max deposit load:
68.19%
Letzter Trade:
12 Stunden
Trades pro Woche:
3
Durchschn. Haltezeit:
60 Minuten
Erholungsfaktor:
0.62
Long-Positionen:
17 (62.96%)
Short-Positionen:
10 (37.04%)
Profit-Faktor:
1.61
Mathematische Gewinnerwartung:
1.04 USD
Durchschnittlicher Profit:
3.11 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-15.49 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
3 (-45.46 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-45.46 USD (3)
Wachstum pro Monat :
18.84%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.03 USD
Maximaler:
45.61 USD (24.53%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
0.00% (0.00 USD)
Kapital:
73.76% (180.03 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD 27
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD 28
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD 1.5K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +9.18 USD
Schlechtester Trade: -39 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 22
Max. aufeinandergehende Verluste: 3
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +62.39 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -45.46 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Tickmill-Live" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

ICMarkets-MT5
0.00 × 1
Exness-MT5Real7
0.00 × 1
Exness-MT5Real12
0.00 × 1
VantageInternational-Live
0.00 × 1
STARTRADERFinancial-Live 3
0.00 × 1
Exness-MT5Real8
0.66 × 125
TickmillEU-Live
1.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
2.31 × 972
Tickmill-Live
2.70 × 6368
ICMarketsSC-MT5
3.00 × 119
Exness-MT5Real5
3.58 × 19
Exness-MT5Real
4.00 × 17
Aglobe-Live
4.00 × 3
AdmiralMarkets-Live
4.50 × 2
MaxusGlobalMarket-Main
4.50 × 2
TitanFX-MT5-01
4.63 × 79
Pepperstone-MT5-Live01
5.00 × 6
AdmiralsSC-Live
5.00 × 1
Alpari-MT5
5.41 × 32
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
5.74 × 39
ICMarketsEU-MT5-5
6.00 × 1
Exness-MT5Real6
6.00 × 3
RoboForex-ECN
7.00 × 13
ICMarketsSC-MT5-4
7.45 × 163
TradeMaxGlobal-Live
7.61 × 149
Trabajo con baja frecuencia, normalmente una sola operación activa, cuidando siempre el riesgo. Puedo tolerar la reducción temporal solo cuando la estructura lo respalda, buscando cerrar en beneficio siempre que el contexto lo permita. Opero de manera discrecional y selectiva, principalmente en el cierre de Nueva York y la sesión asiática, que es cuando el mercado suele moverse de forma más ordenada y respeta mejor la estructura y los rangos.

Mi enfoque se basa en:

Estructura de mercado y momentum

Zonas clave bien marcadas desde antes

Confirmaciones técnicas claras, sin andar sobreoperando

En estas sesiones priorizo:

Movimientos más técnicos y limpios

Entradas con paciencia, evitando la volatilidad impulsiva

Gestión activa del trade, ajustando el TP o cerrando antes si el contexto lo pide

Trabajo con baja frecuencia, normalmente una sola operación activa, cuidando siempre el riesgo. Puedo tolerar drawdown temporal solo cuando la estructura lo respalda, buscando cerrar en profit siempre que el contexto lo permita.
Keine Bewertungen
2025.12.31 06:02
A large drawdown may occur on the account again
2025.12.31 05:02
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.30 21:56
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:200 - 1:1000
2025.12.30 19:53
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.30 19:53
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
