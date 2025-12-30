- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
27
Gewinntrades:
24 (88.88%)
Verlusttrades:
3 (11.11%)
Bester Trade:
9.18 USD
Schlechtester Trade:
-39.24 USD
Bruttoprofit:
74.65 USD (6 009 pips)
Bruttoverlust:
-46.48 USD (4 514 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
22 (62.39 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
62.39 USD (22)
Sharpe Ratio:
0.19
Trading-Aktivität:
100.00%
Max deposit load:
68.19%
Letzter Trade:
12 Stunden
Trades pro Woche:
3
Durchschn. Haltezeit:
60 Minuten
Erholungsfaktor:
0.62
Long-Positionen:
17 (62.96%)
Short-Positionen:
10 (37.04%)
Profit-Faktor:
1.61
Mathematische Gewinnerwartung:
1.04 USD
Durchschnittlicher Profit:
3.11 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-15.49 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
3 (-45.46 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-45.46 USD (3)
Wachstum pro Monat :
18.84%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.03 USD
Maximaler:
45.61 USD (24.53%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
0.00% (0.00 USD)
Kapital:
73.76% (180.03 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|27
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|XAUUSD
|28
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|XAUUSD
|1.5K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +9.18 USD
Schlechtester Trade: -39 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 22
Max. aufeinandergehende Verluste: 3
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +62.39 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -45.46 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Tickmill-Live" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
ICMarkets-MT5
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real7
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real12
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live
|0.00 × 1
|
STARTRADERFinancial-Live 3
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real8
|0.66 × 125
|
TickmillEU-Live
|1.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|2.31 × 972
|
Tickmill-Live
|2.70 × 6368
|
ICMarketsSC-MT5
|3.00 × 119
|
Exness-MT5Real5
|3.58 × 19
|
Exness-MT5Real
|4.00 × 17
|
Aglobe-Live
|4.00 × 3
|
AdmiralMarkets-Live
|4.50 × 2
|
MaxusGlobalMarket-Main
|4.50 × 2
|
TitanFX-MT5-01
|4.63 × 79
|
Pepperstone-MT5-Live01
|5.00 × 6
|
AdmiralsSC-Live
|5.00 × 1
|
Alpari-MT5
|5.41 × 32
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|5.74 × 39
|
ICMarketsEU-MT5-5
|6.00 × 1
|
Exness-MT5Real6
|6.00 × 3
|
RoboForex-ECN
|7.00 × 13
|
ICMarketsSC-MT5-4
|7.45 × 163
|
TradeMaxGlobal-Live
|7.61 × 149
noch 19 ...Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
Opero de manera discrecional y selectiva, principalmente en el cierre de Nueva York y la sesión asiática, que es cuando el mercado suele moverse de forma más ordenada y respeta mejor la estructura y los rangos.
Mi enfoque se basa en:
Estructura de mercado y impulso
Zonas clave bien marcadas desde antes
Confirmaciones técnicas claras, sin andar sobreoperando
En estas sesiones priorizo:
Movimientos más técnicos y limpios
Entradas con paciencia, evitando la volatilidad impulsiva
Gestión activa del trade, ajustando el TP o cerrando antes si el contexto lo pide
