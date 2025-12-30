SinaisSeções
Mario Ivan Guadarrama Nunez

NUESFI Fx

Mario Ivan Guadarrama Nunez
0 comentários
Confiabilidade
3 semanas
0 / 0 USD
0%
Tickmill-Live
1:200
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
27
Negociações com lucro:
24 (88.88%)
Negociações com perda:
3 (11.11%)
Melhor negociação:
9.18 USD
Pior negociação:
-39.24 USD
Lucro bruto:
74.65 USD (6 009 pips)
Perda bruta:
-46.48 USD (4 514 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
22 (62.39 USD)
Máximo lucro consecutivo:
62.39 USD (22)
Índice de Sharpe:
0.19
Atividade de negociação:
100.00%
Depósito máximo carregado:
68.19%
Último negócio:
11 horas atrás
Negociações por semana:
3
Tempo médio de espera:
60 minutos
Fator de recuperação:
0.62
Negociações longas:
17 (62.96%)
Negociações curtas:
10 (37.04%)
Fator de lucro:
1.61
Valor esperado:
1.04 USD
Lucro médio:
3.11 USD
Perda média:
-15.49 USD
Máximo de perdas consecutivas:
3 (-45.46 USD)
Máxima perda consecutiva:
-45.46 USD (3)
Crescimento mensal:
18.84%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.03 USD
Máximo:
45.61 USD (24.53%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
0.00% (0.00 USD)
Pelo Capital Líquido:
73.76% (180.03 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD 27
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD 28
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD 1.5K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +9.18 USD
Pior negociação: -39 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 22
Máximo de perdas consecutivas: 3
Máximo lucro consecutivo: +62.39 USD
Máxima perda consecutiva: -45.46 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Tickmill-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

ICMarkets-MT5
0.00 × 1
Exness-MT5Real7
0.00 × 1
Exness-MT5Real12
0.00 × 1
VantageInternational-Live
0.00 × 1
STARTRADERFinancial-Live 3
0.00 × 1
Exness-MT5Real8
0.66 × 125
TickmillEU-Live
1.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
2.31 × 972
Tickmill-Live
2.70 × 6368
ICMarketsSC-MT5
3.00 × 119
Exness-MT5Real5
3.58 × 19
Exness-MT5Real
4.00 × 17
Aglobe-Live
4.00 × 3
AdmiralMarkets-Live
4.50 × 2
MaxusGlobalMarket-Main
4.50 × 2
TitanFX-MT5-01
4.63 × 79
Pepperstone-MT5-Live01
5.00 × 6
AdmiralsSC-Live
5.00 × 1
Alpari-MT5
5.41 × 32
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
5.74 × 39
ICMarketsEU-MT5-5
6.00 × 1
Exness-MT5Real6
6.00 × 3
RoboForex-ECN
7.00 × 13
ICMarketsSC-MT5-4
7.45 × 163
TradeMaxGlobal-Live
7.61 × 149
Opero de manera discrecional y selectiva, principalmente en el cierre de Nueva York y la sesión asiática, que es cuando el mercado suele moverse de forma más ordenada y respeta mejor la estructura y los rangos.

Mi enfoque se basa en:

Estructura de mercado y impulso

Zonas clave bien marcadas desde antes

Confirmaciones técnicas claras, sin andar sobreoperando

En estas sesiones priorizo:

Movimientos más técnicos y limpios

Entradas con paciencia, evitando la volatilidad impulsiva

Gestión activa del trade, ajustando el TP o cerrando antes si el contexto lo pide

Trabajo con baja frecuencia, normalmente una sola operación activa, cuidando siempre el riesgo. Puedo tolerar la reducción temporal solo cuando la estructura lo respalda, buscando cerrar en beneficio siempre que el contexto lo permita. Opero de manera discrecional y selectiva, principalmente en el cierre de Nueva York y la sesión asiática, que es cuando el mercado suele moverse de forma más ordenada y respeta mejor la estructura y los rangos.

Sem comentários
2025.12.31 06:02
A large drawdown may occur on the account again
2025.12.31 05:02
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.30 21:56
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:200 - 1:1000
2025.12.30 19:53
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.30 19:53
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
