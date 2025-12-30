- Incremento
Total de Trades:
27
Transacciones Rentables:
24 (88.88%)
Transacciones Irrentables:
3 (11.11%)
Mejor transacción:
9.18 USD
Peor transacción:
-39.24 USD
Beneficio Bruto:
74.65 USD (6 009 pips)
Pérdidas Brutas:
-46.48 USD (4 514 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
22 (62.39 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
62.39 USD (22)
Ratio de Sharpe:
0.19
Actividad comercial:
100.00%
Carga máxima del depósito:
68.19%
Último trade:
11 horas
Trades a la semana:
3
Tiempo medio de espera:
60 minutos
Factor de Recuperación:
0.62
Transacciones Largas:
17 (62.96%)
Transacciones Cortas:
10 (37.04%)
Factor de Beneficio:
1.61
Beneficio Esperado:
1.04 USD
Beneficio medio:
3.11 USD
Pérdidas medias:
-15.49 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
3 (-45.46 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-45.46 USD (3)
Crecimiento al mes:
18.84%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.03 USD
Máxima:
45.61 USD (24.53%)
Reducción relativa:
De balance:
0.00% (0.00 USD)
De fondos:
73.76% (180.03 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|27
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|XAUUSD
|28
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|XAUUSD
|1.5K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +9.18 USD
Peor transacción: -39 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 22
Máximo de pérdidas consecutivas: 3
Beneficio máximo consecutivo: +62.39 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -45.46 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Tickmill-Live" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
ICMarkets-MT5
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real7
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real12
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live
|0.00 × 1
|
STARTRADERFinancial-Live 3
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real8
|0.66 × 125
|
TickmillEU-Live
|1.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|2.31 × 972
|
Tickmill-Live
|2.70 × 6368
|
ICMarketsSC-MT5
|3.00 × 119
|
Exness-MT5Real5
|3.58 × 19
|
Exness-MT5Real
|4.00 × 17
|
Aglobe-Live
|4.00 × 3
|
AdmiralMarkets-Live
|4.50 × 2
|
MaxusGlobalMarket-Main
|4.50 × 2
|
TitanFX-MT5-01
|4.63 × 79
|
Pepperstone-MT5-Live01
|5.00 × 6
|
AdmiralsSC-Live
|5.00 × 1
|
Alpari-MT5
|5.41 × 32
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|5.74 × 39
|
ICMarketsEU-MT5-5
|6.00 × 1
|
Exness-MT5Real6
|6.00 × 3
|
RoboForex-ECN
|7.00 × 13
|
ICMarketsSC-MT5-4
|7.45 × 163
|
TradeMaxGlobal-Live
|7.61 × 149
otros 19...
Opero de manera discrecional y selectiva, principalmente en el cierre de Nueva York y la sesión asiática, que es cuando el mercado suele moverse de forma más ordenada y respeta mejor la estructura y los rangos.
Mi enfoque se basa en:
Estructura de mercado y impulso
Zonas clave bien marcadas desde antes
Confirmaciones técnicas claras, sin andar sobreoperando
En estas sesiones priorizo:
Movimientos más técnicos y limpios
Entradas con paciencia, evitando la volatilidad impulsiva
Gestión activa del trade, ajustando el TP o cerrando antes si el contexto lo pide
Trabajo con baja frecuencia, normalmente una sola operación activa, cuidando siempre el riesgo. Puedo tolerar la reducción temporal solo cuando la estructura lo respalda, buscando cerrar en beneficio siempre que el contexto lo permita. Opero de manera discrecional y selectiva, principalmente en el cierre de Nueva York y la sesión asiática, que es cuando el mercado suele moverse de forma más ordenada y respeta mejor la estructura y los rangos.
Mi enfoque se basa en:
Estructura de mercado y momentum
Zonas clave bien marcadas desde antes
Confirmaciones técnicas claras, sin andar sobreoperando
En estas sesiones priorizo:
Movimientos más técnicos y limpios
Entradas con paciencia, evitando la volatilidad impulsiva
Gestión activa del trade, ajustando el TP o cerrando antes si el contexto lo pide
Trabajo con baja frecuencia, normalmente una sola operación activa, cuidando siempre el riesgo. Puedo tolerar drawdown temporal solo cuando la estructura lo respalda, buscando cerrar en profit siempre que el contexto lo permita.
