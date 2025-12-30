- Croissance
Trades:
27
Bénéfice trades:
24 (88.88%)
Perte trades:
3 (11.11%)
Meilleure transaction:
9.18 USD
Pire transaction:
-39.24 USD
Bénéfice brut:
74.65 USD (6 009 pips)
Perte brute:
-46.48 USD (4 514 pips)
Gains consécutifs maximales:
22 (62.39 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
62.39 USD (22)
Ratio de Sharpe:
0.19
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
25.66%
Dernier trade:
6 il y a des heures
Trades par semaine:
3
Temps de détention moyen:
60 minutes
Facteur de récupération:
0.62
Longs trades:
17 (62.96%)
Courts trades:
10 (37.04%)
Facteur de profit:
1.61
Rendement attendu:
1.04 USD
Bénéfice moyen:
3.11 USD
Perte moyenne:
-15.49 USD
Pertes consécutives maximales:
3 (-45.46 USD)
Perte consécutive maximale:
-45.46 USD (3)
Croissance mensuelle:
18.84%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.03 USD
Maximal:
45.61 USD (24.53%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
0.00% (0.00 USD)
Par fonds propres:
30.28% (73.91 USD)
Distribution
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|27
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|XAUUSD
|28
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|XAUUSD
|1.5K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Charge de dépôt
- Prélèvement
Meilleure transaction: +9.18 USD
Pire transaction: -39 USD
Gains consécutifs maximales: 22
Pertes consécutives maximales: 3
Bénéfice consécutif maximal: +62.39 USD
Perte consécutive maximale: -45.46 USD
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Tickmill-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
|
ICMarkets-MT5
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real7
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real12
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live
|0.00 × 1
|
STARTRADERFinancial-Live 3
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real8
|0.66 × 125
|
TickmillEU-Live
|1.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|2.31 × 972
|
Tickmill-Live
|2.70 × 6368
|
ICMarketsSC-MT5
|3.00 × 119
|
Exness-MT5Real5
|3.58 × 19
|
Exness-MT5Real
|4.00 × 17
|
Aglobe-Live
|4.00 × 3
|
AdmiralMarkets-Live
|4.50 × 2
|
MaxusGlobalMarket-Main
|4.50 × 2
|
TitanFX-MT5-01
|4.63 × 79
|
Pepperstone-MT5-Live01
|5.00 × 6
|
AdmiralsSC-Live
|5.00 × 1
|
Alpari-MT5
|5.41 × 32
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|5.74 × 39
|
ICMarketsEU-MT5-5
|6.00 × 1
|
Exness-MT5Real6
|6.00 × 3
|
RoboForex-ECN
|7.00 × 13
|
ICMarketsSC-MT5-4
|7.45 × 163
|
TradeMaxGlobal-Live
|7.61 × 149
Opero de manera discrecional y selectiva, principalmente en el cierre de Nueva York y la sesión asiática, que es cuando el mercado suele moverse de forma más ordenada y respeta mejor la estructura y los rangos.
Mi enfoque se basa en:
Estructura de mercado y impulso
Zonas clave bien marcadas desde antes
Confirmaciones técnicas claras, sin andar sobreoperando
En estas sesiones priorizo:
Movimientos más técnicos y limpios
Entradas con paciencia, evitando la volatilidad impulsiva
Gestión activa del trade, ajustando el TP o cerrando antes si el contexto lo pide
Trabajo con baja frecuencia, normalmente una sola operación activa, cuidando siempre el riesgo. Puedo tolerar la reducción temporal solo cuando la estructura lo respalda, buscando cerrar en beneficio siempre que el contexto lo permita. Opero de manera discrecional y selectiva, principalmente en el cierre de Nueva York y la sesión asiática, que es cuando el mercado suele moverse de forma más ordenada y respeta mejor la estructura y los rangos.
