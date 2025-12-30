SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / NUESFI Fx
Mario Ivan Guadarrama Nunez

NUESFI Fx

Mario Ivan Guadarrama Nunez
0 avis
Fiabilité
3 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
0%
Tickmill-Live
1:200
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
27
Bénéfice trades:
24 (88.88%)
Perte trades:
3 (11.11%)
Meilleure transaction:
9.18 USD
Pire transaction:
-39.24 USD
Bénéfice brut:
74.65 USD (6 009 pips)
Perte brute:
-46.48 USD (4 514 pips)
Gains consécutifs maximales:
22 (62.39 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
62.39 USD (22)
Ratio de Sharpe:
0.19
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
25.66%
Dernier trade:
6 il y a des heures
Trades par semaine:
3
Temps de détention moyen:
60 minutes
Facteur de récupération:
0.62
Longs trades:
17 (62.96%)
Courts trades:
10 (37.04%)
Facteur de profit:
1.61
Rendement attendu:
1.04 USD
Bénéfice moyen:
3.11 USD
Perte moyenne:
-15.49 USD
Pertes consécutives maximales:
3 (-45.46 USD)
Perte consécutive maximale:
-45.46 USD (3)
Croissance mensuelle:
18.84%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.03 USD
Maximal:
45.61 USD (24.53%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
0.00% (0.00 USD)
Par fonds propres:
30.28% (73.91 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 27
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 28
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 1.5K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +9.18 USD
Pire transaction: -39 USD
Gains consécutifs maximales: 22
Pertes consécutives maximales: 3
Bénéfice consécutif maximal: +62.39 USD
Perte consécutive maximale: -45.46 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Tickmill-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarkets-MT5
0.00 × 1
Exness-MT5Real7
0.00 × 1
Exness-MT5Real12
0.00 × 1
VantageInternational-Live
0.00 × 1
STARTRADERFinancial-Live 3
0.00 × 1
Exness-MT5Real8
0.66 × 125
TickmillEU-Live
1.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
2.31 × 972
Tickmill-Live
2.70 × 6368
ICMarketsSC-MT5
3.00 × 119
Exness-MT5Real5
3.58 × 19
Exness-MT5Real
4.00 × 17
Aglobe-Live
4.00 × 3
AdmiralMarkets-Live
4.50 × 2
MaxusGlobalMarket-Main
4.50 × 2
TitanFX-MT5-01
4.63 × 79
Pepperstone-MT5-Live01
5.00 × 6
AdmiralsSC-Live
5.00 × 1
Alpari-MT5
5.41 × 32
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
5.74 × 39
ICMarketsEU-MT5-5
6.00 × 1
Exness-MT5Real6
6.00 × 3
RoboForex-ECN
7.00 × 13
ICMarketsSC-MT5-4
7.45 × 163
TradeMaxGlobal-Live
7.61 × 149
19 plus...
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Opero de manera discrecional y selectiva, principalmente en el cierre de Nueva York y la sesión asiática, que es cuando el mercado suele moverse de forma más ordenada y respeta mejor la estructura y los rangos.

Mi enfoque se basa en:

Estructura de mercado y impulso

Zonas clave bien marcadas desde antes

Confirmaciones técnicas claras, sin andar sobreoperando

En estas sesiones priorizo:

Movimientos más técnicos y limpios

Entradas con paciencia, evitando la volatilidad impulsiva

Gestión activa del trade, ajustando el TP o cerrando antes si el contexto lo pide

Trabajo con baja frecuencia, normalmente una sola operación activa, cuidando siempre el riesgo. Puedo tolerar la reducción temporal solo cuando la estructura lo respalda, buscando cerrar en beneficio siempre que el contexto lo permita. Opero de manera discrecional y selectiva, principalmente en el cierre de Nueva York y la sesión asiática, que es cuando el mercado suele moverse de forma más ordenada y respeta mejor la estructura y los rangos.

Mi enfoque se basa en:

Estructura de mercado y momentum

Zonas clave bien marcadas desde antes

Confirmaciones técnicas claras, sin andar sobreoperando

En estas sesiones priorizo:

Movimientos más técnicos y limpios

Entradas con paciencia, evitando la volatilidad impulsiva

Gestión activa del trade, ajustando el TP o cerrando antes si el contexto lo pide

Trabajo con baja frecuencia, normalmente una sola operación activa, cuidando siempre el riesgo. Puedo tolerar drawdown temporal solo cuando la estructura lo respalda, buscando cerrar en profit siempre que el contexto lo permita.
Aucun avis
2025.12.30 21:56
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:200 - 1:1000
2025.12.30 19:53
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.30 19:53
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
NUESFI Fx
30 USD par mois
0%
0
0
USD
244
USD
3
0%
27
88%
100%
1.60
1.04
USD
30%
1:200
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 5 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.