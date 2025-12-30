SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / AI Gold Sniper x X Fusion x Manual
Clayton Prickett

AI Gold Sniper x X Fusion x Manual

Clayton Prickett
0 inceleme
Güvenilirlik
1 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 29%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
12
Kârla kapanan işlemler:
11 (91.66%)
Zararla kapanan işlemler:
1 (8.33%)
En iyi işlem:
30.27 USD
En kötü işlem:
-0.42 USD
Brüt kâr:
57.86 USD (6 023 pips)
Brüt zarar:
-1.14 USD (38 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
9 (15.18 USD)
Maksimum ardışık kâr:
42.68 USD (2)
Sharpe oranı:
0.57
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
9.19%
En son işlem:
4 saat önce
Hafta başına işlemler:
18
Ort. tutma süresi:
21 saat
Düzelme faktörü:
76.65
Alış işlemleri:
12 (100.00%)
Satış işlemleri:
0 (0.00%)
Kâr faktörü:
50.75
Beklenen getiri:
4.73 USD
Ortalama kâr:
5.26 USD
Ortalama zarar:
-1.14 USD
Maksimum ardışık kayıp:
1 (-0.42 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-0.42 USD (1)
Aylık büyüme:
28.62%
Algo alım-satım:
75%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.20 USD
Maksimum:
0.74 USD (0.35%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.22% (0.46 USD)
Varlığa göre:
1.44% (3.67 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
GBPUSD 9
XAUUSD 2
XAGUSD 1
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
GBPUSD 9
XAUUSD 36
XAGUSD 12
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
GBPUSD 1K
XAUUSD 3.7K
XAGUSD 1.2K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +30.27 USD
En kötü işlem: -0 USD
Maksimum ardışık kazanç: 2
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +15.18 USD
Maksimum ardışık zarar: -0.42 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-MT5-2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

BlueberryMarkets-Demo
0.00 × 4
VantageInternational-Live 6
0.00 × 1
Exness-MT5Real10
0.00 × 3
itexsys-Platform
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-4
0.00 × 6
GFXCompanyWLL-GFXSECURITIES
0.00 × 1
GFXCompanyWLL-Demo
0.00 × 1
DooGroup-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real29
0.00 × 1
EverestCM-Live
0.00 × 2
XBTFX-MetaTrader5
0.00 × 1
AlpariEvrasia-Real01
0.12 × 42
ICTrading-MT5-4
0.23 × 13
ICMarketsEU-MT5-2
0.25 × 8
CapitalXtend-MetaTrader5
0.44 × 9
FusionMarkets-Demo
0.50 × 2
ICMarkets-MT5
0.58 × 36
VTMarkets-Live
0.68 × 241
XMTrading-MT5 3
0.71 × 5585
StriforLLC-Live
0.72 × 18
Exness-MT5Real8
0.80 × 872
ICMarketsSC-MT5
0.87 × 5493
PrimeCodex-MT5
1.00 × 21
LiteFinance-MT5
1.00 × 1
Exness-MT5Real12
1.01 × 164
127 daha fazla...
This account is actively traded by the AI Gold Sniper EA and the X Fusion EA, (both available on the marketplace respectively from their developers), and occasional manually conducted trades.

İnceleme yok
2025.12.30 19:53
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.30 19:53
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
