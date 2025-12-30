- 자본
- 축소
트레이드:
68
이익 거래:
50 (73.52%)
손실 거래:
18 (26.47%)
최고의 거래:
30.27 USD
최악의 거래:
-34.52 USD
총 수익:
174.18 USD (14 225 pips)
총 손실:
-125.25 USD (11 875 pips)
연속 최대 이익:
9 (15.18 USD)
연속 최대 이익:
42.68 USD (2)
샤프 비율:
0.12
거래 활동:
27.36%
최대 입금량:
37.09%
최근 거래:
1 분 전
주별 거래 수:
60
평균 유지 시간:
8 시간
회복 요인:
0.83
롱(주식매수):
34 (50.00%)
숏(주식차입매도):
34 (50.00%)
수익 요인:
1.39
기대수익:
0.72 USD
평균 이익:
3.48 USD
평균 손실:
-6.96 USD
연속 최대 손실:
6 (-40.71 USD)
연속 최대 손실:
-40.71 USD (6)
월별 성장률:
24.71%
Algo 트레이딩:
80%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
2.29 USD
최대한의:
59.01 USD (23.08%)
상대적 삭감:
잔고별:
23.13% (59.20 USD)
자본금별:
18.40% (43.45 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|41
|GBPUSD
|21
|XAGUSD
|4
|EURUSD
|2
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD
|111
|GBPUSD
|-19
|XAGUSD
|-42
|EURUSD
|0
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD
|8.2K
|GBPUSD
|-1.7K
|XAGUSD
|-4.2K
|EURUSD
|40
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +30.27 USD
최악의 거래: -35 USD
연속 최대 이익: 2
연속 최대 손실: 6
연속 최대 이익: +15.18 USD
연속 최대 손실: -40.71 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "ICMarketsSC-MT5-2"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
BlueberryMarkets-Demo
|0.00 × 4
|
EverestCM-Live
|0.00 × 2
|
VantageInternational-Live 6
|0.00 × 1
|
itexsys-Platform
|0.00 × 2
|
XBTFX-MetaTrader5
|0.00 × 1
|
GFXCompanyWLL-GFXSECURITIES
|0.00 × 1
|
GFXCompanyWLL-Demo
|0.00 × 1
|
DooGroup-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 6
|
AlpariEvrasia-Real01
|0.12 × 42
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.22 × 9
|
ICTrading-MT5-4
|0.23 × 13
|
FusionMarkets-Demo
|0.33 × 3
|
CapitalXtend-MetaTrader5
|0.44 × 9
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.47 × 100
|
FxPro-MT5 Live02
|0.50 × 2
|
FPMarkets-Live
|0.52 × 180
|
ICMarkets-MT5
|0.58 × 36
|
ZeroMarkets-Live-1
|0.62 × 79
|
VTMarkets-Live
|0.67 × 276
|
StriforLLC-Live
|0.72 × 18
|
XMTrading-MT5 3
|0.77 × 5652
|
ICMarketsSC-MT5
|0.79 × 6985
|
Exness-MT5Real8
|0.80 × 884
|
PrimeCodex-MT5
|1.00 × 21
This account is actively traded by the AI Gold Sniper EA and the X Fusion EA, (both available on the marketplace respectively from their developers), and occasional manually conducted trades.
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 30 USD
25%
0
0
USD
USD
248
USD
USD
2
80%
68
73%
27%
1.39
0.72
USD
USD
23%
1:500