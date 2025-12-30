SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 5 / AI Gold Sniper x X Fusion x Manual
Clayton Prickett

AI Gold Sniper x X Fusion x Manual

Clayton Prickett
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
1 Woche
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 13%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
14
Gewinntrades:
12 (85.71%)
Verlusttrades:
2 (14.29%)
Bester Trade:
30.27 USD
Schlechtester Trade:
-34.52 USD
Bruttoprofit:
61.18 USD (6 358 pips)
Bruttoverlust:
-35.70 USD (3 471 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
9 (15.18 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
42.68 USD (2)
Sharpe Ratio:
0.19
Trading-Aktivität:
100.00%
Max deposit load:
9.19%
Letzter Trade:
4 Stunden
Trades pro Woche:
19
Durchschn. Haltezeit:
18 Stunden
Erholungsfaktor:
0.74
Long-Positionen:
13 (92.86%)
Short-Positionen:
1 (7.14%)
Profit-Faktor:
1.71
Mathematische Gewinnerwartung:
1.82 USD
Durchschnittlicher Profit:
5.10 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-17.85 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
1 (-34.52 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-34.52 USD (1)
Wachstum pro Monat :
12.90%
Algo-Trading:
64%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.20 USD
Maximaler:
34.56 USD (13.51%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
13.50% (34.56 USD)
Kapital:
5.36% (13.71 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
GBPUSD 9
XAGUSD 3
XAUUSD 2
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
GBPUSD 9
XAGUSD -19
XAUUSD 36
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
GBPUSD 1K
XAGUSD -1.9K
XAUUSD 3.7K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +30.27 USD
Schlechtester Trade: -35 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 2
Max. aufeinandergehende Verluste: 1
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +15.18 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -34.52 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "ICMarketsSC-MT5-2" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

BlueberryMarkets-Demo
0.00 × 4
VantageInternational-Live 6
0.00 × 1
Exness-MT5Real10
0.00 × 3
itexsys-Platform
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-4
0.00 × 6
GFXCompanyWLL-GFXSECURITIES
0.00 × 1
GFXCompanyWLL-Demo
0.00 × 1
DooGroup-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real29
0.00 × 1
EverestCM-Live
0.00 × 2
XBTFX-MetaTrader5
0.00 × 1
AlpariEvrasia-Real01
0.12 × 42
ICTrading-MT5-4
0.23 × 13
ICMarketsEU-MT5-2
0.25 × 8
CapitalXtend-MetaTrader5
0.44 × 9
FusionMarkets-Demo
0.50 × 2
ICMarkets-MT5
0.58 × 36
VTMarkets-Live
0.69 × 242
XMTrading-MT5 3
0.71 × 5585
StriforLLC-Live
0.72 × 18
Exness-MT5Real8
0.80 × 872
ICMarketsSC-MT5
0.87 × 5493
PrimeCodex-MT5
1.00 × 21
LiteFinance-MT5
1.00 × 1
Exness-MT5Real12
1.01 × 164
noch 127 ...
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
This account is actively traded by the AI Gold Sniper EA and the X Fusion EA, (both available on the marketplace respectively from their developers), and occasional manually conducted trades.

Keine Bewertungen
2025.12.30 19:53
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.30 19:53
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
AI Gold Sniper x X Fusion x Manual
30 USD pro Monat
13%
0
0
USD
224
USD
1
64%
14
85%
100%
1.71
1.82
USD
14%
1:500
Kopieren

Wie werden Trades in MetaTrader kopiert? Schauen Sie das Lehrvideo an

Das Abonnement berechtigt Sie die Trades des Anbieters innerhalb eines Monats zu kopieren. Für das Abonnement wird das Terminal MetaTrader 5 benötigt.

Wenn Sie die Plattform noch nicht installiert haben, können Sie diese hier herunterladen.