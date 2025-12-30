信号部分
信号 / MetaTrader 5 / AI Gold Sniper x X Fusion x Manual
Clayton Prickett

AI Gold Sniper x X Fusion x Manual

Clayton Prickett
0条评论
可靠性
1
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2025 13%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
14
盈利交易:
12 (85.71%)
亏损交易:
2 (14.29%)
最好交易:
30.27 USD
最差交易:
-34.52 USD
毛利:
61.18 USD (6 358 pips)
毛利亏损:
-35.70 USD (3 471 pips)
最大连续赢利:
9 (15.18 USD)
最大连续盈利:
42.68 USD (2)
夏普比率:
0.19
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
9.19%
最近交易:
3 几小时前
每周交易:
19
平均持有时间:
18 小时
采收率:
0.74
长期交易:
13 (92.86%)
短期交易:
1 (7.14%)
利润因子:
1.71
预期回报:
1.82 USD
平均利润:
5.10 USD
平均损失:
-17.85 USD
最大连续失误:
1 (-34.52 USD)
最大连续亏损:
-34.52 USD (1)
每月增长:
12.90%
算法交易:
64%
结余跌幅:
绝对:
0.20 USD
最大值:
34.56 USD (13.51%)
相对跌幅:
结余:
13.50% (34.56 USD)
净值:
5.36% (13.71 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
GBPUSD 9
XAGUSD 3
XAUUSD 2
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
GBPUSD 9
XAGUSD -19
XAUUSD 36
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
GBPUSD 1K
XAGUSD -1.9K
XAUUSD 3.7K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +30.27 USD
最差交易: -35 USD
最大连续赢利: 2
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +15.18 USD
最大连续亏损: -34.52 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 ICMarketsSC-MT5-2 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

BlueberryMarkets-Demo
0.00 × 4
VantageInternational-Live 6
0.00 × 1
Exness-MT5Real10
0.00 × 3
itexsys-Platform
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-4
0.00 × 6
GFXCompanyWLL-GFXSECURITIES
0.00 × 1
GFXCompanyWLL-Demo
0.00 × 1
DooGroup-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real29
0.00 × 1
EverestCM-Live
0.00 × 2
XBTFX-MetaTrader5
0.00 × 1
AlpariEvrasia-Real01
0.12 × 42
ICTrading-MT5-4
0.23 × 13
ICMarketsEU-MT5-2
0.25 × 8
CapitalXtend-MetaTrader5
0.44 × 9
FusionMarkets-Demo
0.50 × 2
ICMarkets-MT5
0.58 × 36
VTMarkets-Live
0.69 × 242
XMTrading-MT5 3
0.71 × 5585
StriforLLC-Live
0.72 × 18
Exness-MT5Real8
0.80 × 872
ICMarketsSC-MT5
0.87 × 5493
PrimeCodex-MT5
1.00 × 21
LiteFinance-MT5
1.00 × 1
Exness-MT5Real12
1.01 × 164
127 更多...
This account is actively traded by the AI Gold Sniper EA and the X Fusion EA, (both available on the marketplace respectively from their developers), and occasional manually conducted trades.

没有评论
2025.12.30 19:53
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.30 19:53
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
