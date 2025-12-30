- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
14
盈利交易:
12 (85.71%)
亏损交易:
2 (14.29%)
最好交易:
30.27 USD
最差交易:
-34.52 USD
毛利:
61.18 USD (6 358 pips)
毛利亏损:
-35.70 USD (3 471 pips)
最大连续赢利:
9 (15.18 USD)
最大连续盈利:
42.68 USD (2)
夏普比率:
0.19
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
9.19%
最近交易:
3 几小时前
每周交易:
19
平均持有时间:
18 小时
采收率:
0.74
长期交易:
13 (92.86%)
短期交易:
1 (7.14%)
利润因子:
1.71
预期回报:
1.82 USD
平均利润:
5.10 USD
平均损失:
-17.85 USD
最大连续失误:
1 (-34.52 USD)
最大连续亏损:
-34.52 USD (1)
每月增长:
12.90%
算法交易:
64%
结余跌幅:
绝对:
0.20 USD
最大值:
34.56 USD (13.51%)
相对跌幅:
结余:
13.50% (34.56 USD)
净值:
5.36% (13.71 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|9
|XAGUSD
|3
|XAUUSD
|2
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|GBPUSD
|9
|XAGUSD
|-19
|XAUUSD
|36
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|GBPUSD
|1K
|XAGUSD
|-1.9K
|XAUUSD
|3.7K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +30.27 USD
最差交易: -35 USD
最大连续赢利: 2
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +15.18 USD
最大连续亏损: -34.52 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 ICMarketsSC-MT5-2 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
BlueberryMarkets-Demo
|0.00 × 4
|
VantageInternational-Live 6
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 3
|
itexsys-Platform
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.00 × 6
|
GFXCompanyWLL-GFXSECURITIES
|0.00 × 1
|
GFXCompanyWLL-Demo
|0.00 × 1
|
DooGroup-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real29
|0.00 × 1
|
EverestCM-Live
|0.00 × 2
|
XBTFX-MetaTrader5
|0.00 × 1
|
AlpariEvrasia-Real01
|0.12 × 42
|
ICTrading-MT5-4
|0.23 × 13
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.25 × 8
|
CapitalXtend-MetaTrader5
|0.44 × 9
|
FusionMarkets-Demo
|0.50 × 2
|
ICMarkets-MT5
|0.58 × 36
|
VTMarkets-Live
|0.69 × 242
|
XMTrading-MT5 3
|0.71 × 5585
|
StriforLLC-Live
|0.72 × 18
|
Exness-MT5Real8
|0.80 × 872
|
ICMarketsSC-MT5
|0.87 × 5493
|
PrimeCodex-MT5
|1.00 × 21
|
LiteFinance-MT5
|1.00 × 1
|
Exness-MT5Real12
|1.01 × 164
This account is actively traded by the AI Gold Sniper EA and the X Fusion EA, (both available on the marketplace respectively from their developers), and occasional manually conducted trades.
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
13%
0
0
USD
USD
224
USD
USD
1
64%
14
85%
100%
1.71
1.82
USD
USD
14%
1:500