SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / AI Gold Sniper x X Fusion x Manual
Clayton Prickett

AI Gold Sniper x X Fusion x Manual

Clayton Prickett
0 recensioni
Affidabilità
1 settimana
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 29%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
12
Profit Trade:
11 (91.66%)
Loss Trade:
1 (8.33%)
Best Trade:
30.27 USD
Worst Trade:
-0.42 USD
Profitto lordo:
57.86 USD (6 023 pips)
Perdita lorda:
-1.14 USD (38 pips)
Vincite massime consecutive:
9 (15.18 USD)
Massimo profitto consecutivo:
42.68 USD (2)
Indice di Sharpe:
0.57
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
9.19%
Ultimo trade:
4 ore fa
Trade a settimana:
18
Tempo di attesa medio:
21 ore
Fattore di recupero:
76.65
Long Trade:
12 (100.00%)
Short Trade:
0 (0.00%)
Fattore di profitto:
50.75
Profitto previsto:
4.73 USD
Profitto medio:
5.26 USD
Perdita media:
-1.14 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-0.42 USD)
Massima perdita consecutiva:
-0.42 USD (1)
Crescita mensile:
28.62%
Algo trading:
75%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.20 USD
Massimale:
0.74 USD (0.35%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.22% (0.46 USD)
Per equità:
1.44% (3.67 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
GBPUSD 9
XAUUSD 2
XAGUSD 1
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
GBPUSD 9
XAUUSD 36
XAGUSD 12
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
GBPUSD 1K
XAUUSD 3.7K
XAGUSD 1.2K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +30.27 USD
Worst Trade: -0 USD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +15.18 USD
Massima perdita consecutiva: -0.42 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-MT5-2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

BlueberryMarkets-Demo
0.00 × 4
VantageInternational-Live 6
0.00 × 1
Exness-MT5Real10
0.00 × 3
itexsys-Platform
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-4
0.00 × 6
GFXCompanyWLL-GFXSECURITIES
0.00 × 1
GFXCompanyWLL-Demo
0.00 × 1
DooGroup-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real29
0.00 × 1
EverestCM-Live
0.00 × 2
XBTFX-MetaTrader5
0.00 × 1
AlpariEvrasia-Real01
0.12 × 42
ICTrading-MT5-4
0.23 × 13
ICMarketsEU-MT5-2
0.25 × 8
CapitalXtend-MetaTrader5
0.44 × 9
FusionMarkets-Demo
0.50 × 2
ICMarkets-MT5
0.58 × 36
VTMarkets-Live
0.68 × 241
XMTrading-MT5 3
0.71 × 5585
StriforLLC-Live
0.72 × 18
Exness-MT5Real8
0.80 × 872
ICMarketsSC-MT5
0.87 × 5493
PrimeCodex-MT5
1.00 × 21
LiteFinance-MT5
1.00 × 1
Exness-MT5Real12
1.01 × 164
127 più
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
This account is actively traded by the AI Gold Sniper EA and the X Fusion EA, (both available on the marketplace respectively from their developers), and occasional manually conducted trades.

Non ci sono recensioni
2025.12.30 19:53
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.30 19:53
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
AI Gold Sniper x X Fusion x Manual
30USD al mese
29%
0
0
USD
256
USD
1
75%
12
91%
100%
50.75
4.73
USD
1%
1:500
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 5.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.