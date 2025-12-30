シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 5 / AI Gold Sniper x X Fusion x Manual
Clayton Prickett

AI Gold Sniper x X Fusion x Manual

Clayton Prickett
レビュー0件
信頼性
1週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 13%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
14
利益トレード:
12 (85.71%)
損失トレード:
2 (14.29%)
ベストトレード:
30.27 USD
最悪のトレード:
-34.52 USD
総利益:
61.18 USD (6 358 pips)
総損失:
-35.70 USD (3 471 pips)
最大連続の勝ち:
9 (15.18 USD)
最大連続利益:
42.68 USD (2)
シャープレシオ:
0.19
取引アクティビティ:
100.00%
最大入金額:
9.19%
最近のトレード:
4 時間前
1週間当たりの取引:
19
平均保有時間:
18 時間
リカバリーファクター:
0.74
長いトレード:
13 (92.86%)
短いトレード:
1 (7.14%)
プロフィットファクター:
1.71
期待されたペイオフ:
1.82 USD
平均利益:
5.10 USD
平均損失:
-17.85 USD
最大連続の負け:
1 (-34.52 USD)
最大連続損失:
-34.52 USD (1)
月間成長:
12.90%
アルゴリズム取引:
64%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.20 USD
最大の:
34.56 USD (13.51%)
比較ドローダウン:
残高による:
13.50% (34.56 USD)
エクイティによる:
5.36% (13.71 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
GBPUSD 9
XAGUSD 3
XAUUSD 2
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
GBPUSD 9
XAGUSD -19
XAUUSD 36
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
GBPUSD 1K
XAGUSD -1.9K
XAUUSD 3.7K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +30.27 USD
最悪のトレード: -35 USD
最大連続の勝ち: 2
最大連続の負け: 1
最大連続利益: +15.18 USD
最大連続損失: -34.52 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"ICMarketsSC-MT5-2"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

BlueberryMarkets-Demo
0.00 × 4
VantageInternational-Live 6
0.00 × 1
Exness-MT5Real10
0.00 × 3
itexsys-Platform
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-4
0.00 × 6
GFXCompanyWLL-GFXSECURITIES
0.00 × 1
GFXCompanyWLL-Demo
0.00 × 1
DooGroup-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real29
0.00 × 1
EverestCM-Live
0.00 × 2
XBTFX-MetaTrader5
0.00 × 1
AlpariEvrasia-Real01
0.12 × 42
ICTrading-MT5-4
0.23 × 13
ICMarketsEU-MT5-2
0.25 × 8
CapitalXtend-MetaTrader5
0.44 × 9
FusionMarkets-Demo
0.50 × 2
ICMarkets-MT5
0.58 × 36
VTMarkets-Live
0.69 × 242
XMTrading-MT5 3
0.71 × 5585
StriforLLC-Live
0.72 × 18
Exness-MT5Real8
0.80 × 872
ICMarketsSC-MT5
0.87 × 5493
PrimeCodex-MT5
1.00 × 21
LiteFinance-MT5
1.00 × 1
Exness-MT5Real12
1.01 × 164
127 より多く...
This account is actively traded by the AI Gold Sniper EA and the X Fusion EA, (both available on the marketplace respectively from their developers), and occasional manually conducted trades.

レビューなし
2025.12.30 19:53
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.30 19:53
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
