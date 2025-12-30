- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
14
利益トレード:
12 (85.71%)
損失トレード:
2 (14.29%)
ベストトレード:
30.27 USD
最悪のトレード:
-34.52 USD
総利益:
61.18 USD (6 358 pips)
総損失:
-35.70 USD (3 471 pips)
最大連続の勝ち:
9 (15.18 USD)
最大連続利益:
42.68 USD (2)
シャープレシオ:
0.19
取引アクティビティ:
100.00%
最大入金額:
9.19%
最近のトレード:
4 時間前
1週間当たりの取引:
19
平均保有時間:
18 時間
リカバリーファクター:
0.74
長いトレード:
13 (92.86%)
短いトレード:
1 (7.14%)
プロフィットファクター:
1.71
期待されたペイオフ:
1.82 USD
平均利益:
5.10 USD
平均損失:
-17.85 USD
最大連続の負け:
1 (-34.52 USD)
最大連続損失:
-34.52 USD (1)
月間成長:
12.90%
アルゴリズム取引:
64%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.20 USD
最大の:
34.56 USD (13.51%)
比較ドローダウン:
残高による:
13.50% (34.56 USD)
エクイティによる:
5.36% (13.71 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|9
|XAGUSD
|3
|XAUUSD
|2
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|GBPUSD
|9
|XAGUSD
|-19
|XAUUSD
|36
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|GBPUSD
|1K
|XAGUSD
|-1.9K
|XAUUSD
|3.7K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +30.27 USD
最悪のトレード: -35 USD
最大連続の勝ち: 2
最大連続の負け: 1
最大連続利益: +15.18 USD
最大連続損失: -34.52 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"ICMarketsSC-MT5-2"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
BlueberryMarkets-Demo
|0.00 × 4
|
VantageInternational-Live 6
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 3
|
itexsys-Platform
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.00 × 6
|
GFXCompanyWLL-GFXSECURITIES
|0.00 × 1
|
GFXCompanyWLL-Demo
|0.00 × 1
|
DooGroup-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real29
|0.00 × 1
|
EverestCM-Live
|0.00 × 2
|
XBTFX-MetaTrader5
|0.00 × 1
|
AlpariEvrasia-Real01
|0.12 × 42
|
ICTrading-MT5-4
|0.23 × 13
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.25 × 8
|
CapitalXtend-MetaTrader5
|0.44 × 9
|
FusionMarkets-Demo
|0.50 × 2
|
ICMarkets-MT5
|0.58 × 36
|
VTMarkets-Live
|0.69 × 242
|
XMTrading-MT5 3
|0.71 × 5585
|
StriforLLC-Live
|0.72 × 18
|
Exness-MT5Real8
|0.80 × 872
|
ICMarketsSC-MT5
|0.87 × 5493
|
PrimeCodex-MT5
|1.00 × 21
|
LiteFinance-MT5
|1.00 × 1
|
Exness-MT5Real12
|1.01 × 164
This account is actively traded by the AI Gold Sniper EA and the X Fusion EA, (both available on the marketplace respectively from their developers), and occasional manually conducted trades.
レビューなし
