Clayton Prickett

AI Gold Sniper x X Fusion x Manual

Clayton Prickett
Confiabilidade
1 semana
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2025 13%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
14
Negociações com lucro:
12 (85.71%)
Negociações com perda:
2 (14.29%)
Melhor negociação:
30.27 USD
Pior negociação:
-34.52 USD
Lucro bruto:
61.18 USD (6 358 pips)
Perda bruta:
-35.70 USD (3 471 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
9 (15.18 USD)
Máximo lucro consecutivo:
42.68 USD (2)
Índice de Sharpe:
0.19
Atividade de negociação:
100.00%
Depósito máximo carregado:
9.19%
Último negócio:
3 horas atrás
Negociações por semana:
19
Tempo médio de espera:
18 horas
Fator de recuperação:
0.74
Negociações longas:
13 (92.86%)
Negociações curtas:
1 (7.14%)
Fator de lucro:
1.71
Valor esperado:
1.82 USD
Lucro médio:
5.10 USD
Perda média:
-17.85 USD
Máximo de perdas consecutivas:
1 (-34.52 USD)
Máxima perda consecutiva:
-34.52 USD (1)
Crescimento mensal:
12.90%
Algotrading:
64%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.20 USD
Máximo:
34.56 USD (13.51%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
13.50% (34.56 USD)
Pelo Capital Líquido:
5.36% (13.71 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
GBPUSD 9
XAGUSD 3
XAUUSD 2
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
GBPUSD 9
XAGUSD -19
XAUUSD 36
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
GBPUSD 1K
XAGUSD -1.9K
XAUUSD 3.7K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +30.27 USD
Pior negociação: -35 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 2
Máximo de perdas consecutivas: 1
Máximo lucro consecutivo: +15.18 USD
Máxima perda consecutiva: -34.52 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "ICMarketsSC-MT5-2" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

BlueberryMarkets-Demo
0.00 × 4
VantageInternational-Live 6
0.00 × 1
Exness-MT5Real10
0.00 × 3
itexsys-Platform
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-4
0.00 × 6
GFXCompanyWLL-GFXSECURITIES
0.00 × 1
GFXCompanyWLL-Demo
0.00 × 1
DooGroup-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real29
0.00 × 1
EverestCM-Live
0.00 × 2
XBTFX-MetaTrader5
0.00 × 1
AlpariEvrasia-Real01
0.12 × 42
ICTrading-MT5-4
0.23 × 13
ICMarketsEU-MT5-2
0.25 × 8
CapitalXtend-MetaTrader5
0.44 × 9
FusionMarkets-Demo
0.50 × 2
ICMarkets-MT5
0.58 × 36
VTMarkets-Live
0.69 × 242
XMTrading-MT5 3
0.71 × 5585
StriforLLC-Live
0.72 × 18
Exness-MT5Real8
0.80 × 872
ICMarketsSC-MT5
0.87 × 5493
PrimeCodex-MT5
1.00 × 21
LiteFinance-MT5
1.00 × 1
Exness-MT5Real12
1.01 × 164
This account is actively traded by the AI Gold Sniper EA and the X Fusion EA, (both available on the marketplace respectively from their developers), and occasional manually conducted trades.

2025.12.30 19:53
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.30 19:53
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
AI Gold Sniper x X Fusion x Manual
30 USD por mês
13%
0
0
USD
224
USD
1
64%
14
85%
100%
1.71
1.82
USD
14%
1:500
