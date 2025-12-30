- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
8
Kârla kapanan işlemler:
0 (0.00%)
Zararla kapanan işlemler:
8 (100.00%)
En iyi işlem:
0.00 USD
En kötü işlem:
-2.04 USD
Brüt kâr:
0.00 USD
Brüt zarar:
-10.64 USD (82 539 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
0 (0.00 USD)
Maksimum ardışık kâr:
0.00 USD (0)
Sharpe oranı:
-2.79
Alım-satım etkinliği:
95.89%
Maks. mevduat yükü:
14.41%
En son işlem:
1 saat önce
Hafta başına işlemler:
17
Ort. tutma süresi:
31 dakika
Düzelme faktörü:
-1.00
Alış işlemleri:
8 (100.00%)
Satış işlemleri:
0 (0.00%)
Kâr faktörü:
0.00
Beklenen getiri:
-1.33 USD
Ortalama kâr:
0.00 USD
Ortalama zarar:
-1.33 USD
Maksimum ardışık kayıp:
8 (-10.64 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-10.64 USD (8)
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
10.64 USD
Maksimum:
10.64 USD (3.09%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
3.09% (10.64 USD)
Varlığa göre:
20.84% (69.56 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|6
|XAUUSD
|2
1 2 3 4 5 6
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|BTCUSD
|-8
|XAUUSD
|-2
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|BTCUSD
|-82K
|XAUUSD
|-239
20K 40K 60K 80K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +0.00 USD
En kötü işlem: -2 USD
Maksimum ardışık kazanç: 0
Maksimum ardışık kayıp: 8
Maksimum ardışık kâr: +0.00 USD
Maksimum ardışık zarar: -10.64 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Tickmill-Live02" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Pepperstone-Edge03
|0.00 × 1
Pepperstone-Edge05
|0.00 × 1
ICMarkets-Live06
|0.00 × 1
ICMarkets-Live07
|0.00 × 1
UniverseWheel-Live
|0.00 × 6
ICMarkets-Live09
|0.00 × 1
FXCL-Main2
|0.00 × 1
ICMarkets-Live11
|0.00 × 1
Darwinex-Live
|0.00 × 15
AdmiralMarkets-Live3
|0.00 × 1
XM.COM-Real 20
|0.00 × 2
Imperatum-Real
|0.00 × 1
Tickmill-Live
|0.00 × 20
RoboForexEU-Pro
|0.00 × 4
JFD-Live02
|0.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
|0.09 × 32
Pepperstone-Edge07
|0.38 × 13
ICMarkets-Live02
|0.44 × 16
ICMarkets-Live16
|0.50 × 2
ICMarkets-Live14
|0.73 × 15
Tickmill-Live09
|1.00 × 1
Pepperstone-01
|1.00 × 4
AdmiralMarkets-Live2
|1.00 × 1
ICMarkets-Live05
|1.10 × 10
AxioryAsia-02Live
|1.20 × 10
TO LIVING
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
-3%
0
0
USD
USD
334
USD
USD
1
0%
8
0%
96%
0.00
-1.33
USD
USD
21%
1:500