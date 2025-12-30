- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
8
Profit Trade:
0 (0.00%)
Loss Trade:
8 (100.00%)
Best Trade:
0.00 USD
Worst Trade:
-2.04 USD
Profitto lordo:
0.00 USD
Perdita lorda:
-10.64 USD (82 539 pips)
Vincite massime consecutive:
0 (0.00 USD)
Massimo profitto consecutivo:
0.00 USD (0)
Indice di Sharpe:
-2.79
Attività di trading:
95.89%
Massimo carico di deposito:
14.41%
Ultimo trade:
2 ore fa
Trade a settimana:
17
Tempo di attesa medio:
31 minuti
Fattore di recupero:
-1.00
Long Trade:
8 (100.00%)
Short Trade:
0 (0.00%)
Fattore di profitto:
0.00
Profitto previsto:
-1.33 USD
Profitto medio:
0.00 USD
Perdita media:
-1.33 USD
Massime perdite consecutive:
8 (-10.64 USD)
Massima perdita consecutiva:
-10.64 USD (8)
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
10.64 USD
Massimale:
10.64 USD (3.09%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
3.09% (10.64 USD)
Per equità:
20.84% (69.56 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|6
|XAUUSD
|2
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|BTCUSD
|-8
|XAUUSD
|-2
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|BTCUSD
|-82K
|XAUUSD
|-239
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +0.00 USD
Worst Trade: -2 USD
Vincite massime consecutive: 0
Massime perdite consecutive: 8
Massimo profitto consecutivo: +0.00 USD
Massima perdita consecutiva: -10.64 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Tickmill-Live02" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Pepperstone-Edge03
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge05
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live06
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live07
|0.00 × 1
|
UniverseWheel-Live
|0.00 × 6
|
ICMarkets-Live09
|0.00 × 1
|
FXCL-Main2
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live11
|0.00 × 1
|
Darwinex-Live
|0.00 × 15
|
AdmiralMarkets-Live3
|0.00 × 1
|
XM.COM-Real 20
|0.00 × 2
|
Imperatum-Real
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live
|0.00 × 20
|
RoboForexEU-Pro
|0.00 × 4
|
JFD-Live02
|0.00 × 1
|
BlackBullMarkets-Live
|0.09 × 32
|
Pepperstone-Edge07
|0.38 × 13
|
ICMarkets-Live02
|0.44 × 16
|
ICMarkets-Live16
|0.50 × 2
|
ICMarkets-Live14
|0.73 × 15
|
Tickmill-Live09
|1.00 × 1
|
Pepperstone-01
|1.00 × 4
|
AdmiralMarkets-Live2
|1.00 × 1
|
ICMarkets-Live05
|1.10 × 10
|
AxioryAsia-02Live
|1.20 × 10
TO LIVING
Non ci sono recensioni
