Pham Tien Dat

TFL

Pham Tien Dat
0 recensioni
1 settimana
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 -3%
Tickmill-Live02
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
8
Profit Trade:
0 (0.00%)
Loss Trade:
8 (100.00%)
Best Trade:
0.00 USD
Worst Trade:
-2.04 USD
Profitto lordo:
0.00 USD
Perdita lorda:
-10.64 USD (82 539 pips)
Vincite massime consecutive:
0 (0.00 USD)
Massimo profitto consecutivo:
0.00 USD (0)
Indice di Sharpe:
-2.79
Attività di trading:
95.89%
Massimo carico di deposito:
14.41%
Ultimo trade:
2 ore fa
Trade a settimana:
17
Tempo di attesa medio:
31 minuti
Fattore di recupero:
-1.00
Long Trade:
8 (100.00%)
Short Trade:
0 (0.00%)
Fattore di profitto:
0.00
Profitto previsto:
-1.33 USD
Profitto medio:
0.00 USD
Perdita media:
-1.33 USD
Massime perdite consecutive:
8 (-10.64 USD)
Massima perdita consecutiva:
-10.64 USD (8)
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
10.64 USD
Massimale:
10.64 USD (3.09%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
3.09% (10.64 USD)
Per equità:
20.84% (69.56 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
BTCUSD 6
XAUUSD 2
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
BTCUSD -8
XAUUSD -2
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
BTCUSD -82K
XAUUSD -239
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +0.00 USD
Worst Trade: -2 USD
Vincite massime consecutive: 0
Massime perdite consecutive: 8
Massimo profitto consecutivo: +0.00 USD
Massima perdita consecutiva: -10.64 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Tickmill-Live02" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Pepperstone-Edge03
0.00 × 1
Pepperstone-Edge05
0.00 × 1
ICMarkets-Live06
0.00 × 1
ICMarkets-Live07
0.00 × 1
UniverseWheel-Live
0.00 × 6
ICMarkets-Live09
0.00 × 1
FXCL-Main2
0.00 × 1
ICMarkets-Live11
0.00 × 1
Darwinex-Live
0.00 × 15
AdmiralMarkets-Live3
0.00 × 1
XM.COM-Real 20
0.00 × 2
Imperatum-Real
0.00 × 1
Tickmill-Live
0.00 × 20
RoboForexEU-Pro
0.00 × 4
JFD-Live02
0.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
0.09 × 32
Pepperstone-Edge07
0.38 × 13
ICMarkets-Live02
0.44 × 16
ICMarkets-Live16
0.50 × 2
ICMarkets-Live14
0.73 × 15
Tickmill-Live09
1.00 × 1
Pepperstone-01
1.00 × 4
AdmiralMarkets-Live2
1.00 × 1
ICMarkets-Live05
1.10 × 10
AxioryAsia-02Live
1.20 × 10
61 più
TO LIVING


Non ci sono recensioni
2025.12.30 06:41
Share of trading days is too low
2025.12.30 06:41
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.30 06:41
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.30 05:38
Share of trading days is too low
2025.12.30 05:38
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.30 04:38
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.30 04:38
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.30 04:38
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.30 04:38
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.30 04:38
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
TFL
30USD al mese
-3%
0
0
USD
334
USD
1
0%
8
0%
96%
0.00
-1.33
USD
21%
1:500
Copia

