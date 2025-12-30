シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 4 / TFL
Pham Tien Dat

TFL

Pham Tien Dat
レビュー0件
1週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 -3%
Tickmill-Live02
1:500
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
8
利益トレード:
0 (0.00%)
損失トレード:
8 (100.00%)
ベストトレード:
0.00 USD
最悪のトレード:
-2.04 USD
総利益:
0.00 USD
総損失:
-10.64 USD (82 539 pips)
最大連続の勝ち:
0 (0.00 USD)
最大連続利益:
0.00 USD (0)
シャープレシオ:
-2.79
取引アクティビティ:
97.09%
最大入金額:
15.28%
最近のトレード:
6 時間前
1週間当たりの取引:
17
平均保有時間:
31 分
リカバリーファクター:
-1.00
長いトレード:
8 (100.00%)
短いトレード:
0 (0.00%)
プロフィットファクター:
0.00
期待されたペイオフ:
-1.33 USD
平均利益:
0.00 USD
平均損失:
-1.33 USD
最大連続の負け:
8 (-10.64 USD)
最大連続損失:
-10.64 USD (8)
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
10.64 USD
最大の:
10.64 USD (3.09%)
比較ドローダウン:
残高による:
3.09% (10.64 USD)
エクイティによる:
22.97% (76.69 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
BTCUSD 6
XAUUSD 2
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
BTCUSD -8
XAUUSD -2
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
BTCUSD -82K
XAUUSD -239
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +0.00 USD
最悪のトレード: -2 USD
最大連続の勝ち: 0
最大連続の負け: 8
最大連続利益: +0.00 USD
最大連続損失: -10.64 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Tickmill-Live02"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

Pepperstone-Edge03
0.00 × 1
Pepperstone-Edge05
0.00 × 1
ICMarkets-Live06
0.00 × 1
ICMarkets-Live07
0.00 × 1
UniverseWheel-Live
0.00 × 6
ICMarkets-Live09
0.00 × 1
FXCL-Main2
0.00 × 1
ICMarkets-Live11
0.00 × 1
Darwinex-Live
0.00 × 15
AdmiralMarkets-Live3
0.00 × 1
XM.COM-Real 20
0.00 × 2
Imperatum-Real
0.00 × 1
Tickmill-Live
0.00 × 20
RoboForexEU-Pro
0.00 × 4
JFD-Live02
0.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
0.09 × 32
Pepperstone-Edge07
0.38 × 13
ICMarkets-Live02
0.44 × 16
ICMarkets-Live16
0.50 × 2
ICMarkets-Live14
0.73 × 15
Tickmill-Live09
1.00 × 1
Pepperstone-01
1.00 × 4
AdmiralMarkets-Live2
1.00 × 1
ICMarkets-Live05
1.10 × 10
AxioryAsia-02Live
1.20 × 10
61 より多く...
TO LIVING


レビューなし
2025.12.30 06:41
Share of trading days is too low
2025.12.30 06:41
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.30 06:41
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.30 05:38
Share of trading days is too low
2025.12.30 05:38
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.30 04:38
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.30 04:38
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.30 04:38
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.30 04:38
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.30 04:38
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
MetaTraderの中でｄじょのように取引コピーがおこなわれるのでしょうか？チュートリアルビデオをご覧ください

シグナルを購読すれば、あなたは1ヶ月間プロバイダーの取引をコピーすることができます。購読するためには、あなたはMetaTrader 4トレーディングターミナルが必要です。

プラットフォームをまだインストールしていない場合は、ここでダウンロードしてください