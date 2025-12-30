- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
8
利益トレード:
0 (0.00%)
損失トレード:
8 (100.00%)
ベストトレード:
0.00 USD
最悪のトレード:
-2.04 USD
総利益:
0.00 USD
総損失:
-10.64 USD (82 539 pips)
最大連続の勝ち:
0 (0.00 USD)
最大連続利益:
0.00 USD (0)
シャープレシオ:
-2.79
取引アクティビティ:
97.09%
最大入金額:
15.28%
最近のトレード:
6 時間前
1週間当たりの取引:
17
平均保有時間:
31 分
リカバリーファクター:
-1.00
長いトレード:
8 (100.00%)
短いトレード:
0 (0.00%)
プロフィットファクター:
0.00
期待されたペイオフ:
-1.33 USD
平均利益:
0.00 USD
平均損失:
-1.33 USD
最大連続の負け:
8 (-10.64 USD)
最大連続損失:
-10.64 USD (8)
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
10.64 USD
最大の:
10.64 USD (3.09%)
比較ドローダウン:
残高による:
3.09% (10.64 USD)
エクイティによる:
22.97% (76.69 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|6
|XAUUSD
|2
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|BTCUSD
|-8
|XAUUSD
|-2
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|BTCUSD
|-82K
|XAUUSD
|-239
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +0.00 USD
最悪のトレード: -2 USD
最大連続の勝ち: 0
最大連続の負け: 8
最大連続利益: +0.00 USD
最大連続損失: -10.64 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Tickmill-Live02"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
Pepperstone-Edge03
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge05
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live06
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live07
|0.00 × 1
|
UniverseWheel-Live
|0.00 × 6
|
ICMarkets-Live09
|0.00 × 1
|
FXCL-Main2
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live11
|0.00 × 1
|
Darwinex-Live
|0.00 × 15
|
AdmiralMarkets-Live3
|0.00 × 1
|
XM.COM-Real 20
|0.00 × 2
|
Imperatum-Real
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live
|0.00 × 20
|
RoboForexEU-Pro
|0.00 × 4
|
JFD-Live02
|0.00 × 1
|
BlackBullMarkets-Live
|0.09 × 32
|
Pepperstone-Edge07
|0.38 × 13
|
ICMarkets-Live02
|0.44 × 16
|
ICMarkets-Live16
|0.50 × 2
|
ICMarkets-Live14
|0.73 × 15
|
Tickmill-Live09
|1.00 × 1
|
Pepperstone-01
|1.00 × 4
|
AdmiralMarkets-Live2
|1.00 × 1
|
ICMarkets-Live05
|1.10 × 10
|
AxioryAsia-02Live
|1.20 × 10
61 より多く...リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
TO LIVING
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
30 USD/月
-3%
0
0
USD
USD
334
USD
USD
1
0%
8
0%
97%
0.00
-1.33
USD
USD
23%
1:500