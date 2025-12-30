СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / TFL
Pham Tien Dat

TFL

Pham Tien Dat
0 отзывов
1 неделя
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 -3%
Tickmill-Live02
1:500
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
8
Прибыльных трейдов:
0 (0.00%)
Убыточных трейдов:
8 (100.00%)
Лучший трейд:
0.00 USD
Худший трейд:
-2.04 USD
Общая прибыль:
0.00 USD
Общий убыток:
-10.64 USD (82 539 pips)
Макс. серия выигрышей:
0 (0.00 USD)
Макс. прибыль в серии:
0.00 USD (0)
Коэффициент Шарпа:
-2.79
Торговая активность:
95.89%
Макс. загрузка депозита:
14.46%
Последний трейд:
2 часа
Трейдов в неделю:
17
Ср. время удержания:
31 минуту
Фактор восстановления:
-1.00
Длинных трейдов:
8 (100.00%)
Коротких трейдов:
0 (0.00%)
Профит фактор:
0.00
Мат. ожидание:
-1.33 USD
Средняя прибыль:
0.00 USD
Средний убыток:
-1.33 USD
Макс. серия проигрышей:
8 (-10.64 USD)
Макс. убыток в серии:
-10.64 USD (8)
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
10.64 USD
Максимальная:
10.64 USD (3.09%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
3.09% (10.64 USD)
По эквити:
20.84% (69.56 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
BTCUSD 6
XAUUSD 2
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
BTCUSD -8
XAUUSD -2
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
BTCUSD -82K
XAUUSD -239
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +0.00 USD
Худший трейд: -2 USD
Макс. серия выигрышей: 0
Макс. серия проигрышей: 8
Макс. прибыль в серии: +0.00 USD
Макс. убыток в серии: -10.64 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Tickmill-Live02" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Pepperstone-Edge03
0.00 × 1
Pepperstone-Edge05
0.00 × 1
ICMarkets-Live06
0.00 × 1
ICMarkets-Live07
0.00 × 1
UniverseWheel-Live
0.00 × 6
ICMarkets-Live09
0.00 × 1
FXCL-Main2
0.00 × 1
ICMarkets-Live11
0.00 × 1
Darwinex-Live
0.00 × 15
AdmiralMarkets-Live3
0.00 × 1
XM.COM-Real 20
0.00 × 2
Imperatum-Real
0.00 × 1
Tickmill-Live
0.00 × 20
RoboForexEU-Pro
0.00 × 4
JFD-Live02
0.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
0.09 × 32
Pepperstone-Edge07
0.38 × 13
ICMarkets-Live02
0.44 × 16
ICMarkets-Live16
0.50 × 2
ICMarkets-Live14
0.73 × 15
Tickmill-Live09
1.00 × 1
Pepperstone-01
1.00 × 4
AdmiralMarkets-Live2
1.00 × 1
ICMarkets-Live05
1.10 × 10
AxioryAsia-02Live
1.20 × 10
еще 61...
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика

TO LIVING


Нет отзывов
2025.12.30 06:41
Share of trading days is too low
2025.12.30 06:41
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.30 06:41
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.30 05:38
Share of trading days is too low
2025.12.30 05:38
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.30 04:38
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.30 04:38
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.30 04:38
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.30 04:38
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.30 04:38
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
TFL
30 USD в месяц
-3%
0
0
USD
334
USD
1
0%
8
0%
96%
0.00
-1.33
USD
21%
1:500
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 4.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.