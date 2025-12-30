- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
8
Прибыльных трейдов:
0 (0.00%)
Убыточных трейдов:
8 (100.00%)
Лучший трейд:
0.00 USD
Худший трейд:
-2.04 USD
Общая прибыль:
0.00 USD
Общий убыток:
-10.64 USD (82 539 pips)
Макс. серия выигрышей:
0 (0.00 USD)
Макс. прибыль в серии:
0.00 USD (0)
Коэффициент Шарпа:
-2.79
Торговая активность:
95.89%
Макс. загрузка депозита:
14.46%
Последний трейд:
2 часа
Трейдов в неделю:
17
Ср. время удержания:
31 минуту
Фактор восстановления:
-1.00
Длинных трейдов:
8 (100.00%)
Коротких трейдов:
0 (0.00%)
Профит фактор:
0.00
Мат. ожидание:
-1.33 USD
Средняя прибыль:
0.00 USD
Средний убыток:
-1.33 USD
Макс. серия проигрышей:
8 (-10.64 USD)
Макс. убыток в серии:
-10.64 USD (8)
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
10.64 USD
Максимальная:
10.64 USD (3.09%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
3.09% (10.64 USD)
По эквити:
20.84% (69.56 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|6
|XAUUSD
|2
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|BTCUSD
|-8
|XAUUSD
|-2
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|BTCUSD
|-82K
|XAUUSD
|-239
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +0.00 USD
Худший трейд: -2 USD
Макс. серия выигрышей: 0
Макс. серия проигрышей: 8
Макс. прибыль в серии: +0.00 USD
Макс. убыток в серии: -10.64 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Tickmill-Live02" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
Pepperstone-Edge03
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge05
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live06
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live07
|0.00 × 1
|
UniverseWheel-Live
|0.00 × 6
|
ICMarkets-Live09
|0.00 × 1
|
FXCL-Main2
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live11
|0.00 × 1
|
Darwinex-Live
|0.00 × 15
|
AdmiralMarkets-Live3
|0.00 × 1
|
XM.COM-Real 20
|0.00 × 2
|
Imperatum-Real
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live
|0.00 × 20
|
RoboForexEU-Pro
|0.00 × 4
|
JFD-Live02
|0.00 × 1
|
BlackBullMarkets-Live
|0.09 × 32
|
Pepperstone-Edge07
|0.38 × 13
|
ICMarkets-Live02
|0.44 × 16
|
ICMarkets-Live16
|0.50 × 2
|
ICMarkets-Live14
|0.73 × 15
|
Tickmill-Live09
|1.00 × 1
|
Pepperstone-01
|1.00 × 4
|
AdmiralMarkets-Live2
|1.00 × 1
|
ICMarkets-Live05
|1.10 × 10
|
AxioryAsia-02Live
|1.20 × 10
TO LIVING
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
-3%
0
0
USD
USD
334
USD
USD
1
0%
8
0%
96%
0.00
-1.33
USD
USD
21%
1:500