信号部分
信号 / MetaTrader 4 / TFL
Pham Tien Dat

TFL

Pham Tien Dat
0条评论
1
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2025 -3%
Tickmill-Live02
1:500
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
8
盈利交易:
0 (0.00%)
亏损交易:
8 (100.00%)
最好交易:
0.00 USD
最差交易:
-2.04 USD
毛利:
0.00 USD
毛利亏损:
-10.64 USD (82 539 pips)
最大连续赢利:
0 (0.00 USD)
最大连续盈利:
0.00 USD (0)
夏普比率:
-2.79
交易活动:
97.09%
最大入金加载:
14.81%
最近交易:
5 几小时前
每周交易:
17
平均持有时间:
31 分钟
采收率:
-1.00
长期交易:
8 (100.00%)
短期交易:
0 (0.00%)
利润因子:
0.00
预期回报:
-1.33 USD
平均利润:
0.00 USD
平均损失:
-1.33 USD
最大连续失误:
8 (-10.64 USD)
最大连续亏损:
-10.64 USD (8)
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
10.64 USD
最大值:
10.64 USD (3.09%)
相对跌幅:
结余:
3.09% (10.64 USD)
净值:
20.84% (69.56 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
BTCUSD 6
XAUUSD 2
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
BTCUSD -8
XAUUSD -2
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
BTCUSD -82K
XAUUSD -239
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +0.00 USD
最差交易: -2 USD
最大连续赢利: 0
最大连续失误: 8
最大连续盈利: +0.00 USD
最大连续亏损: -10.64 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Tickmill-Live02 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

Pepperstone-Edge03
0.00 × 1
Pepperstone-Edge05
0.00 × 1
ICMarkets-Live06
0.00 × 1
ICMarkets-Live07
0.00 × 1
UniverseWheel-Live
0.00 × 6
ICMarkets-Live09
0.00 × 1
FXCL-Main2
0.00 × 1
ICMarkets-Live11
0.00 × 1
Darwinex-Live
0.00 × 15
AdmiralMarkets-Live3
0.00 × 1
XM.COM-Real 20
0.00 × 2
Imperatum-Real
0.00 × 1
Tickmill-Live
0.00 × 20
RoboForexEU-Pro
0.00 × 4
JFD-Live02
0.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
0.09 × 32
Pepperstone-Edge07
0.38 × 13
ICMarkets-Live02
0.44 × 16
ICMarkets-Live16
0.50 × 2
ICMarkets-Live14
0.73 × 15
Tickmill-Live09
1.00 × 1
Pepperstone-01
1.00 × 4
AdmiralMarkets-Live2
1.00 × 1
ICMarkets-Live05
1.10 × 10
AxioryAsia-02Live
1.20 × 10
61 更多...
2025.12.30 06:41
Share of trading days is too low
2025.12.30 06:41
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.30 06:41
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.30 05:38
Share of trading days is too low
2025.12.30 05:38
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.30 04:38
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.30 04:38
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.30 04:38
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.30 04:38
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.30 04:38
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
TFL
每月30 USD
-3%
0
0
USD
334
USD
1
0%
8
0%
97%
0.00
-1.33
USD
21%
1:500
