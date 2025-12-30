- 成长
交易:
8
盈利交易:
0 (0.00%)
亏损交易:
8 (100.00%)
最好交易:
0.00 USD
最差交易:
-2.04 USD
毛利:
0.00 USD
毛利亏损:
-10.64 USD (82 539 pips)
最大连续赢利:
0 (0.00 USD)
最大连续盈利:
0.00 USD (0)
夏普比率:
-2.79
交易活动:
97.09%
最大入金加载:
14.81%
最近交易:
5 几小时前
每周交易:
17
平均持有时间:
31 分钟
采收率:
-1.00
长期交易:
8 (100.00%)
短期交易:
0 (0.00%)
利润因子:
0.00
预期回报:
-1.33 USD
平均利润:
0.00 USD
平均损失:
-1.33 USD
最大连续失误:
8 (-10.64 USD)
最大连续亏损:
-10.64 USD (8)
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
10.64 USD
最大值:
10.64 USD (3.09%)
相对跌幅:
结余:
3.09% (10.64 USD)
净值:
20.84% (69.56 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|6
|XAUUSD
|2
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|BTCUSD
|-8
|XAUUSD
|-2
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|BTCUSD
|-82K
|XAUUSD
|-239
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +0.00 USD
最差交易: -2 USD
最大连续赢利: 0
最大连续失误: 8
最大连续盈利: +0.00 USD
最大连续亏损: -10.64 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Tickmill-Live02 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
Pepperstone-Edge03
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge05
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live06
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live07
|0.00 × 1
|
UniverseWheel-Live
|0.00 × 6
|
ICMarkets-Live09
|0.00 × 1
|
FXCL-Main2
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live11
|0.00 × 1
|
Darwinex-Live
|0.00 × 15
|
AdmiralMarkets-Live3
|0.00 × 1
|
XM.COM-Real 20
|0.00 × 2
|
Imperatum-Real
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live
|0.00 × 20
|
RoboForexEU-Pro
|0.00 × 4
|
JFD-Live02
|0.00 × 1
|
BlackBullMarkets-Live
|0.09 × 32
|
Pepperstone-Edge07
|0.38 × 13
|
ICMarkets-Live02
|0.44 × 16
|
ICMarkets-Live16
|0.50 × 2
|
ICMarkets-Live14
|0.73 × 15
|
Tickmill-Live09
|1.00 × 1
|
Pepperstone-01
|1.00 × 4
|
AdmiralMarkets-Live2
|1.00 × 1
|
ICMarkets-Live05
|1.10 × 10
|
AxioryAsia-02Live
|1.20 × 10
