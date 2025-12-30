- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
8
Negociações com lucro:
0 (0.00%)
Negociações com perda:
8 (100.00%)
Melhor negociação:
0.00 USD
Pior negociação:
-2.04 USD
Lucro bruto:
0.00 USD
Perda bruta:
-10.64 USD (82 539 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
0 (0.00 USD)
Máximo lucro consecutivo:
0.00 USD (0)
Índice de Sharpe:
-2.79
Atividade de negociação:
97.09%
Depósito máximo carregado:
15.28%
Último negócio:
6 horas atrás
Negociações por semana:
17
Tempo médio de espera:
31 minutos
Fator de recuperação:
-1.00
Negociações longas:
8 (100.00%)
Negociações curtas:
0 (0.00%)
Fator de lucro:
0.00
Valor esperado:
-1.33 USD
Lucro médio:
0.00 USD
Perda média:
-1.33 USD
Máximo de perdas consecutivas:
8 (-10.64 USD)
Máxima perda consecutiva:
-10.64 USD (8)
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
10.64 USD
Máximo:
10.64 USD (3.09%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
3.09% (10.64 USD)
Pelo Capital Líquido:
22.97% (76.69 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|6
|XAUUSD
|2
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|BTCUSD
|-8
|XAUUSD
|-2
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|BTCUSD
|-82K
|XAUUSD
|-239
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +0.00 USD
Pior negociação: -2 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 0
Máximo de perdas consecutivas: 8
Máximo lucro consecutivo: +0.00 USD
Máxima perda consecutiva: -10.64 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Tickmill-Live02" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
Pepperstone-Edge03
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge05
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live06
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live07
|0.00 × 1
|
UniverseWheel-Live
|0.00 × 6
|
ICMarkets-Live09
|0.00 × 1
|
FXCL-Main2
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live11
|0.00 × 1
|
Darwinex-Live
|0.00 × 15
|
AdmiralMarkets-Live3
|0.00 × 1
|
XM.COM-Real 20
|0.00 × 2
|
Imperatum-Real
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live
|0.00 × 20
|
RoboForexEU-Pro
|0.00 × 4
|
JFD-Live02
|0.00 × 1
|
BlackBullMarkets-Live
|0.09 × 32
|
Pepperstone-Edge07
|0.38 × 13
|
ICMarkets-Live02
|0.44 × 16
|
ICMarkets-Live16
|0.50 × 2
|
ICMarkets-Live14
|0.73 × 15
|
Tickmill-Live09
|1.00 × 1
|
Pepperstone-01
|1.00 × 4
|
AdmiralMarkets-Live2
|1.00 × 1
|
ICMarkets-Live05
|1.10 × 10
|
AxioryAsia-02Live
|1.20 × 10
61 mais ...Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
TO LIVING
Sem comentários
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
30 USD por mês
-3%
0
0
USD
USD
334
USD
USD
1
0%
8
0%
97%
0.00
-1.33
USD
USD
23%
1:500