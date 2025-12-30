- Büyüme
İşlemler:
119
Kârla kapanan işlemler:
111 (93.27%)
Zararla kapanan işlemler:
8 (6.72%)
En iyi işlem:
15.53 USD
En kötü işlem:
-6.69 USD
Brüt kâr:
281.39 USD (14 402 pips)
Brüt zarar:
-20.77 USD (590 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
44 (105.88 USD)
Maksimum ardışık kâr:
105.88 USD (44)
Sharpe oranı:
0.92
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
15 saat önce
Hafta başına işlemler:
13
Ort. tutma süresi:
14 dakika
Düzelme faktörü:
31.40
Alış işlemleri:
33 (27.73%)
Satış işlemleri:
86 (72.27%)
Kâr faktörü:
13.55
Beklenen getiri:
2.19 USD
Ortalama kâr:
2.54 USD
Ortalama zarar:
-2.60 USD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-8.16 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-8.16 USD (2)
Aylık büyüme:
25.58%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.07 USD
Maksimum:
8.30 USD (1.74%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|119
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|261
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|14K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +15.53 USD
En kötü işlem: -7 USD
Maksimum ardışık kazanç: 44
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +105.88 USD
Maksimum ardışık zarar: -8.16 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-MT5-2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
BlueberryMarkets-Demo
|0.00 × 4
EverestCM-Live
|0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-2
|0.00 × 1
XBTFX-MetaTrader5
|0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-4
|0.00 × 1
Exness-MT5Real10
|0.00 × 3
Exness-MT5Real29
|0.00 × 1
ICTrading-MT5-4
|0.00 × 1
VantageInternational-Live 6
|0.00 × 1
Eightcap-Live
|0.89 × 55
Exness-MT5Real2
|0.90 × 10
FusionMarkets-Demo
|1.00 × 1
PrimeCodex-MT5
|1.05 × 20
ICMarketsSC-MT5
|1.07 × 3419
Exness-MT5Real8
|1.28 × 451
ICMarketsAU-Live
|1.46 × 224
BlueberryMarkets-Live
|1.74 × 217
Exness-MT5Real9
|1.79 × 39
FXPIG-Server
|1.87 × 47
ICMarketsEU-MT5-5
|1.97 × 33
ThreeTrader-Live
|2.00 × 1
Exness-MT5Real15
|2.37 × 877
Exness-MT5Real12
|2.44 × 18
ICMarketsSC-MT5-2
|2.63 × 29485
Exness-MT5Real
|2.68 × 98
İnceleme yok