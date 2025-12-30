- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
121
利益トレード:
113 (93.38%)
損失トレード:
8 (6.61%)
ベストトレード:
15.53 USD
最悪のトレード:
-6.69 USD
総利益:
286.61 USD (14 669 pips)
総損失:
-20.91 USD (590 pips)
最大連続の勝ち:
44 (105.88 USD)
最大連続利益:
105.88 USD (44)
シャープレシオ:
0.93
取引アクティビティ:
6.46%
最大入金額:
5.81%
最近のトレード:
4 時間前
1週間当たりの取引:
15
平均保有時間:
14 分
リカバリーファクター:
32.01
長いトレード:
35 (28.93%)
短いトレード:
86 (71.07%)
プロフィットファクター:
13.71
期待されたペイオフ:
2.20 USD
平均利益:
2.54 USD
平均損失:
-2.61 USD
最大連続の負け:
2 (-8.16 USD)
最大連続損失:
-8.16 USD (2)
月間成長:
26.62%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.07 USD
最大の:
8.30 USD (1.74%)
比較ドローダウン:
残高による:
1.74% (8.30 USD)
エクイティによる:
1.20% (7.30 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|121
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|266
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|14K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +15.53 USD
最悪のトレード: -7 USD
最大連続の勝ち: 44
最大連続の負け: 2
最大連続利益: +105.88 USD
最大連続損失: -8.16 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"ICMarketsSC-MT5-2"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
BlueberryMarkets-Demo
|0.00 × 4
|
EverestCM-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.00 × 1
|
XBTFX-MetaTrader5
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real29
|0.00 × 1
|
ICTrading-MT5-4
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 6
|0.00 × 1
|
Eightcap-Live
|0.89 × 55
|
Exness-MT5Real2
|0.90 × 10
|
FusionMarkets-Demo
|1.00 × 1
|
PrimeCodex-MT5
|1.05 × 20
|
ICMarketsSC-MT5
|1.07 × 3419
|
Exness-MT5Real8
|1.28 × 451
|
ICMarketsAU-Live
|1.46 × 224
|
BlueberryMarkets-Live
|1.74 × 217
|
Exness-MT5Real9
|1.79 × 39
|
FXPIG-Server
|1.87 × 47
|
ICMarketsEU-MT5-5
|1.97 × 33
|
ThreeTrader-Live
|2.00 × 1
|
Exness-MT5Real15
|2.37 × 877
|
Exness-MT5Real12
|2.44 × 18
|
ICMarketsSC-MT5-2
|2.63 × 29485
|
Exness-MT5Real
|2.68 × 98
レビューなし
