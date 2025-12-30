SeñalesSecciones
Linda Resti Fauzi

LND

Linda Resti Fauzi
0 comentarios
Fiabilidad
7 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 900 USD al mes
incremento desde 2025 64%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
121
Transacciones Rentables:
113 (93.38%)
Transacciones Irrentables:
8 (6.61%)
Mejor transacción:
15.53 USD
Peor transacción:
-6.69 USD
Beneficio Bruto:
286.61 USD (14 669 pips)
Pérdidas Brutas:
-20.91 USD (590 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
44 (105.88 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
105.88 USD (44)
Ratio de Sharpe:
0.93
Actividad comercial:
6.46%
Carga máxima del depósito:
5.81%
Último trade:
3 horas
Trades a la semana:
15
Tiempo medio de espera:
14 minutos
Factor de Recuperación:
32.01
Transacciones Largas:
35 (28.93%)
Transacciones Cortas:
86 (71.07%)
Factor de Beneficio:
13.71
Beneficio Esperado:
2.20 USD
Beneficio medio:
2.54 USD
Pérdidas medias:
-2.61 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
2 (-8.16 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-8.16 USD (2)
Crecimiento al mes:
26.62%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.07 USD
Máxima:
8.30 USD (1.74%)
Reducción relativa:
De balance:
1.74% (8.30 USD)
De fondos:
1.20% (7.30 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD 121
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD 266
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD 14K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +15.53 USD
Peor transacción: -7 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 44
Máximo de pérdidas consecutivas: 2
Beneficio máximo consecutivo: +105.88 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -8.16 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "ICMarketsSC-MT5-2" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

BlueberryMarkets-Demo
0.00 × 4
EverestCM-Live
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-2
0.00 × 1
XBTFX-MetaTrader5
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-4
0.00 × 1
Exness-MT5Real10
0.00 × 3
Exness-MT5Real29
0.00 × 1
ICTrading-MT5-4
0.00 × 1
VantageInternational-Live 6
0.00 × 1
Eightcap-Live
0.89 × 55
Exness-MT5Real2
0.90 × 10
FusionMarkets-Demo
1.00 × 1
PrimeCodex-MT5
1.05 × 20
ICMarketsSC-MT5
1.07 × 3419
Exness-MT5Real8
1.28 × 451
ICMarketsAU-Live
1.46 × 224
BlueberryMarkets-Live
1.74 × 217
Exness-MT5Real9
1.79 × 39
FXPIG-Server
1.87 × 47
ICMarketsEU-MT5-5
1.97 × 33
ThreeTrader-Live
2.00 × 1
Exness-MT5Real15
2.37 × 877
Exness-MT5Real12
2.44 × 18
ICMarketsSC-MT5-2
2.63 × 29485
Exness-MT5Real
2.68 × 98
otros 92...
No hay comentarios
2025.12.30 03:38
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
