- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
121
Negociações com lucro:
113 (93.38%)
Negociações com perda:
8 (6.61%)
Melhor negociação:
15.53 USD
Pior negociação:
-6.69 USD
Lucro bruto:
286.61 USD (14 669 pips)
Perda bruta:
-20.91 USD (590 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
44 (105.88 USD)
Máximo lucro consecutivo:
105.88 USD (44)
Índice de Sharpe:
0.93
Atividade de negociação:
6.46%
Depósito máximo carregado:
5.81%
Último negócio:
3 horas atrás
Negociações por semana:
15
Tempo médio de espera:
14 minutos
Fator de recuperação:
32.01
Negociações longas:
35 (28.93%)
Negociações curtas:
86 (71.07%)
Fator de lucro:
13.71
Valor esperado:
2.20 USD
Lucro médio:
2.54 USD
Perda média:
-2.61 USD
Máximo de perdas consecutivas:
2 (-8.16 USD)
Máxima perda consecutiva:
-8.16 USD (2)
Crescimento mensal:
26.62%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.07 USD
Máximo:
8.30 USD (1.74%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
1.74% (8.30 USD)
Pelo Capital Líquido:
1.20% (7.30 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|121
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|266
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|14K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +15.53 USD
Pior negociação: -7 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 44
Máximo de perdas consecutivas: 2
Máximo lucro consecutivo: +105.88 USD
Máxima perda consecutiva: -8.16 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "ICMarketsSC-MT5-2" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
BlueberryMarkets-Demo
|0.00 × 4
|
EverestCM-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.00 × 1
|
XBTFX-MetaTrader5
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real29
|0.00 × 1
|
ICTrading-MT5-4
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 6
|0.00 × 1
|
Eightcap-Live
|0.89 × 55
|
Exness-MT5Real2
|0.90 × 10
|
FusionMarkets-Demo
|1.00 × 1
|
PrimeCodex-MT5
|1.05 × 20
|
ICMarketsSC-MT5
|1.07 × 3419
|
Exness-MT5Real8
|1.28 × 451
|
ICMarketsAU-Live
|1.46 × 224
|
BlueberryMarkets-Live
|1.74 × 217
|
Exness-MT5Real9
|1.79 × 39
|
FXPIG-Server
|1.87 × 47
|
ICMarketsEU-MT5-5
|1.97 × 33
|
ThreeTrader-Live
|2.00 × 1
|
Exness-MT5Real15
|2.37 × 877
|
Exness-MT5Real12
|2.44 × 18
|
ICMarketsSC-MT5-2
|2.63 × 29485
|
Exness-MT5Real
|2.68 × 98
92 mais ...
