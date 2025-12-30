СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / LND
Linda Resti Fauzi

LND

Linda Resti Fauzi
0 отзывов
7 недель
0 / 0 USD
0%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
119
Прибыльных трейдов:
111 (93.27%)
Убыточных трейдов:
8 (6.72%)
Лучший трейд:
15.53 USD
Худший трейд:
-6.69 USD
Общая прибыль:
281.39 USD (14 402 pips)
Общий убыток:
-20.77 USD (590 pips)
Макс. серия выигрышей:
44 (105.88 USD)
Макс. прибыль в серии:
105.88 USD (44)
Коэффициент Шарпа:
0.92
Торговая активность:
n/a
Макс. загрузка депозита:
0.00%
Последний трейд:
19 часов
Трейдов в неделю:
13
Ср. время удержания:
14 минут
Фактор восстановления:
31.40
Длинных трейдов:
33 (27.73%)
Коротких трейдов:
86 (72.27%)
Профит фактор:
13.55
Мат. ожидание:
2.19 USD
Средняя прибыль:
2.54 USD
Средний убыток:
-2.60 USD
Макс. серия проигрышей:
2 (-8.16 USD)
Макс. убыток в серии:
-8.16 USD (2)
Прирост в месяц:
25.58%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.07 USD
Максимальная:
8.30 USD (1.74%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.00% (0.00 USD)
По эквити:
0.00% (0.00 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 119
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 261
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 14K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +15.53 USD
Худший трейд: -7 USD
Макс. серия выигрышей: 44
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +105.88 USD
Макс. убыток в серии: -8.16 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsSC-MT5-2" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

BlueberryMarkets-Demo
0.00 × 4
EverestCM-Live
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-2
0.00 × 1
XBTFX-MetaTrader5
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-4
0.00 × 1
Exness-MT5Real10
0.00 × 3
Exness-MT5Real29
0.00 × 1
ICTrading-MT5-4
0.00 × 1
VantageInternational-Live 6
0.00 × 1
Eightcap-Live
0.89 × 55
Exness-MT5Real2
0.90 × 10
FusionMarkets-Demo
1.00 × 1
PrimeCodex-MT5
1.05 × 20
ICMarketsSC-MT5
1.07 × 3419
Exness-MT5Real8
1.28 × 451
ICMarketsAU-Live
1.46 × 224
BlueberryMarkets-Live
1.74 × 217
Exness-MT5Real9
1.79 × 39
FXPIG-Server
1.87 × 47
ICMarketsEU-MT5-5
1.97 × 33
ThreeTrader-Live
2.00 × 1
Exness-MT5Real15
2.37 × 877
Exness-MT5Real12
2.44 × 18
ICMarketsSC-MT5-2
2.63 × 29485
Exness-MT5Real
2.68 × 98
еще 92...
Нет отзывов
2025.12.30 03:38
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
