Всего трейдов:
119
Прибыльных трейдов:
111 (93.27%)
Убыточных трейдов:
8 (6.72%)
Лучший трейд:
15.53 USD
Худший трейд:
-6.69 USD
Общая прибыль:
281.39 USD (14 402 pips)
Общий убыток:
-20.77 USD (590 pips)
Макс. серия выигрышей:
44 (105.88 USD)
Макс. прибыль в серии:
105.88 USD (44)
Коэффициент Шарпа:
0.92
Торговая активность:
n/a
Макс. загрузка депозита:
0.00%
Последний трейд:
19 часов
Трейдов в неделю:
13
Ср. время удержания:
14 минут
Фактор восстановления:
31.40
Длинных трейдов:
33 (27.73%)
Коротких трейдов:
86 (72.27%)
Профит фактор:
13.55
Мат. ожидание:
2.19 USD
Средняя прибыль:
2.54 USD
Средний убыток:
-2.60 USD
Макс. серия проигрышей:
2 (-8.16 USD)
Макс. убыток в серии:
-8.16 USD (2)
Прирост в месяц:
25.58%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.07 USD
Максимальная:
8.30 USD (1.74%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.00% (0.00 USD)
По эквити:
0.00% (0.00 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|119
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|261
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|14K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +15.53 USD
Худший трейд: -7 USD
Макс. серия выигрышей: 44
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +105.88 USD
Макс. убыток в серии: -8.16 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsSC-MT5-2" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
BlueberryMarkets-Demo
|0.00 × 4
|
EverestCM-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.00 × 1
|
XBTFX-MetaTrader5
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real29
|0.00 × 1
|
ICTrading-MT5-4
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 6
|0.00 × 1
|
Eightcap-Live
|0.89 × 55
|
Exness-MT5Real2
|0.90 × 10
|
FusionMarkets-Demo
|1.00 × 1
|
PrimeCodex-MT5
|1.05 × 20
|
ICMarketsSC-MT5
|1.07 × 3419
|
Exness-MT5Real8
|1.28 × 451
|
ICMarketsAU-Live
|1.46 × 224
|
BlueberryMarkets-Live
|1.74 × 217
|
Exness-MT5Real9
|1.79 × 39
|
FXPIG-Server
|1.87 × 47
|
ICMarketsEU-MT5-5
|1.97 × 33
|
ThreeTrader-Live
|2.00 × 1
|
Exness-MT5Real15
|2.37 × 877
|
Exness-MT5Real12
|2.44 × 18
|
ICMarketsSC-MT5-2
|2.63 × 29485
|
Exness-MT5Real
|2.68 × 98
Нет отзывов