- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
119
Profit Trade:
111 (93.27%)
Loss Trade:
8 (6.72%)
Best Trade:
15.53 USD
Worst Trade:
-6.69 USD
Profitto lordo:
281.39 USD (14 402 pips)
Perdita lorda:
-20.77 USD (590 pips)
Vincite massime consecutive:
44 (105.88 USD)
Massimo profitto consecutivo:
105.88 USD (44)
Indice di Sharpe:
0.92
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
15 ore fa
Trade a settimana:
13
Tempo di attesa medio:
14 minuti
Fattore di recupero:
31.40
Long Trade:
33 (27.73%)
Short Trade:
86 (72.27%)
Fattore di profitto:
13.55
Profitto previsto:
2.19 USD
Profitto medio:
2.54 USD
Perdita media:
-2.60 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-8.16 USD)
Massima perdita consecutiva:
-8.16 USD (2)
Crescita mensile:
25.58%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.07 USD
Massimale:
8.30 USD (1.74%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|119
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|261
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|14K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +15.53 USD
Worst Trade: -7 USD
Vincite massime consecutive: 44
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +105.88 USD
Massima perdita consecutiva: -8.16 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-MT5-2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
BlueberryMarkets-Demo
|0.00 × 4
|
EverestCM-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.00 × 1
|
XBTFX-MetaTrader5
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real29
|0.00 × 1
|
ICTrading-MT5-4
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 6
|0.00 × 1
|
Eightcap-Live
|0.89 × 55
|
Exness-MT5Real2
|0.90 × 10
|
FusionMarkets-Demo
|1.00 × 1
|
PrimeCodex-MT5
|1.05 × 20
|
ICMarketsSC-MT5
|1.07 × 3419
|
Exness-MT5Real8
|1.28 × 451
|
ICMarketsAU-Live
|1.46 × 224
|
BlueberryMarkets-Live
|1.74 × 217
|
Exness-MT5Real9
|1.79 × 39
|
FXPIG-Server
|1.87 × 47
|
ICMarketsEU-MT5-5
|1.97 × 33
|
ThreeTrader-Live
|2.00 × 1
|
Exness-MT5Real15
|2.37 × 877
|
Exness-MT5Real12
|2.44 × 18
|
ICMarketsSC-MT5-2
|2.63 × 29485
|
Exness-MT5Real
|2.68 × 98
92 piùPer vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Non ci sono recensioni