- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
121
盈利交易:
113 (93.38%)
亏损交易:
8 (6.61%)
最好交易:
15.53 USD
最差交易:
-6.69 USD
毛利:
286.61 USD (14 669 pips)
毛利亏损:
-20.91 USD (590 pips)
最大连续赢利:
44 (105.88 USD)
最大连续盈利:
105.88 USD (44)
夏普比率:
0.93
交易活动:
6.46%
最大入金加载:
5.81%
最近交易:
3 几小时前
每周交易:
15
平均持有时间:
14 分钟
采收率:
32.01
长期交易:
35 (28.93%)
短期交易:
86 (71.07%)
利润因子:
13.71
预期回报:
2.20 USD
平均利润:
2.54 USD
平均损失:
-2.61 USD
最大连续失误:
2 (-8.16 USD)
最大连续亏损:
-8.16 USD (2)
每月增长:
26.62%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.07 USD
最大值:
8.30 USD (1.74%)
相对跌幅:
结余:
1.74% (8.30 USD)
净值:
1.20% (7.30 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|121
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|266
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|14K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +15.53 USD
最差交易: -7 USD
最大连续赢利: 44
最大连续失误: 2
最大连续盈利: +105.88 USD
最大连续亏损: -8.16 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 ICMarketsSC-MT5-2 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
BlueberryMarkets-Demo
|0.00 × 4
|
EverestCM-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.00 × 1
|
XBTFX-MetaTrader5
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real29
|0.00 × 1
|
ICTrading-MT5-4
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 6
|0.00 × 1
|
Eightcap-Live
|0.89 × 55
|
Exness-MT5Real2
|0.90 × 10
|
FusionMarkets-Demo
|1.00 × 1
|
PrimeCodex-MT5
|1.05 × 20
|
ICMarketsSC-MT5
|1.07 × 3419
|
Exness-MT5Real8
|1.28 × 451
|
ICMarketsAU-Live
|1.46 × 224
|
BlueberryMarkets-Live
|1.74 × 217
|
Exness-MT5Real9
|1.79 × 39
|
FXPIG-Server
|1.87 × 47
|
ICMarketsEU-MT5-5
|1.97 × 33
|
ThreeTrader-Live
|2.00 × 1
|
Exness-MT5Real15
|2.37 × 877
|
Exness-MT5Real12
|2.44 × 18
|
ICMarketsSC-MT5-2
|2.63 × 29485
|
Exness-MT5Real
|2.68 × 98
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月900 USD
64%
0
0
USD
USD
616
USD
USD
7
100%
121
93%
6%
13.70
2.20
USD
USD
2%
1:500