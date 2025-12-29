SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / GOLD BTC 2
Do Van Mui

GOLD BTC 2

Do Van Mui
0 inceleme
Güvenilirlik
1 hafta
0 / 0 USD
Ayda 99 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 176%
Exness-Real
1:200
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
47
Kârla kapanan işlemler:
39 (82.97%)
Zararla kapanan işlemler:
8 (17.02%)
En iyi işlem:
43.25 USD
En kötü işlem:
-102.16 USD
Brüt kâr:
377.94 USD (220 293 pips)
Brüt zarar:
-227.28 USD (139 174 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
15 (145.03 USD)
Maksimum ardışık kâr:
145.03 USD (15)
Sharpe oranı:
0.25
Alım-satım etkinliği:
21.92%
Maks. mevduat yükü:
121.31%
En son işlem:
25 dakika önce
Hafta başına işlemler:
48
Ort. tutma süresi:
23 dakika
Düzelme faktörü:
0.67
Alış işlemleri:
46 (97.87%)
Satış işlemleri:
1 (2.13%)
Kâr faktörü:
1.66
Beklenen getiri:
3.21 USD
Ortalama kâr:
9.69 USD
Ortalama zarar:
-28.41 USD
Maksimum ardışık kayıp:
6 (-225.38 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-225.38 USD (6)
Aylık büyüme:
175.81%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
225.38 USD (62.45%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
86.39% (225.38 USD)
Varlığa göre:
75.08% (89.35 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSDm 44
XAGUSDm 3
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSDm 36
XAGUSDm 115
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSDm 79K
XAGUSDm 2.3K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +43.25 USD
En kötü işlem: -102 USD
Maksimum ardışık kazanç: 15
Maksimum ardışık kayıp: 6
Maksimum ardışık kâr: +145.03 USD
Maksimum ardışık zarar: -225.38 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

İnceleme yok
2025.12.31 08:05
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.31 08:05
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.31 07:05
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.31 07:05
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.31 07:05
A large drawdown may occur on the account again
2025.12.31 06:02
A large drawdown may occur on the account again
2025.12.30 17:50
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.30 16:50
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.30 15:50
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.29 16:26
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.29 16:26
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.29 16:26
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.29 16:26
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
