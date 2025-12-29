- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
47
Прибыльных трейдов:
39 (82.97%)
Убыточных трейдов:
8 (17.02%)
Лучший трейд:
43.25 USD
Худший трейд:
-102.16 USD
Общая прибыль:
377.94 USD (220 293 pips)
Общий убыток:
-227.28 USD (139 174 pips)
Макс. серия выигрышей:
15 (145.03 USD)
Макс. прибыль в серии:
145.03 USD (15)
Коэффициент Шарпа:
0.25
Торговая активность:
21.92%
Макс. загрузка депозита:
121.31%
Последний трейд:
21 минута
Трейдов в неделю:
48
Ср. время удержания:
23 минуты
Фактор восстановления:
0.67
Длинных трейдов:
46 (97.87%)
Коротких трейдов:
1 (2.13%)
Профит фактор:
1.66
Мат. ожидание:
3.21 USD
Средняя прибыль:
9.69 USD
Средний убыток:
-28.41 USD
Макс. серия проигрышей:
6 (-225.38 USD)
Макс. убыток в серии:
-225.38 USD (6)
Прирост в месяц:
175.81%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
225.38 USD (62.45%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
86.39% (225.38 USD)
По эквити:
75.08% (89.35 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSDm
|44
|XAGUSDm
|3
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSDm
|36
|XAGUSDm
|115
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSDm
|79K
|XAGUSDm
|2.3K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +43.25 USD
Худший трейд: -102 USD
Макс. серия выигрышей: 15
Макс. серия проигрышей: 6
Макс. прибыль в серии: +145.03 USD
Макс. убыток в серии: -225.38 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Exness-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
99 USD в месяц
176%
0
0
USD
USD
151
USD
USD
1
0%
47
82%
22%
1.66
3.21
USD
USD
86%
1:200