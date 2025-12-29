- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
23
Kârla kapanan işlemler:
21 (91.30%)
Zararla kapanan işlemler:
2 (8.70%)
En iyi işlem:
78.24 USD
En kötü işlem:
-186.64 USD
Brüt kâr:
596.55 USD (382 927 pips)
Brüt zarar:
-278.32 USD (46 383 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
14 (391.26 USD)
Maksimum ardışık kâr:
391.26 USD (14)
Sharpe oranı:
0.27
Alım-satım etkinliği:
0.00%
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
4 saat önce
Hafta başına işlemler:
23
Ort. tutma süresi:
25 dakika
Düzelme faktörü:
1.33
Alış işlemleri:
12 (52.17%)
Satış işlemleri:
11 (47.83%)
Kâr faktörü:
2.14
Beklenen getiri:
13.84 USD
Ortalama kâr:
28.41 USD
Ortalama zarar:
-139.16 USD
Maksimum ardışık kayıp:
1 (-186.64 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-186.64 USD (1)
Aylık büyüme:
15.20%
Algo alım-satım:
86%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
73.03 USD
Maksimum:
239.61 USD (10.60%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
10.60% (239.61 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|BTCUSDm
|14
|XAUUSDm
|9
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|BTCUSDm
|337
|XAUUSDm
|-19
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|BTCUSDm
|337K
|XAUUSDm
|-247
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +78.24 USD
En kötü işlem: -187 USD
Maksimum ardışık kazanç: 14
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +391.26 USD
Maksimum ardışık zarar: -186.64 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-MT5Real5" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Veri yok
İnceleme yok