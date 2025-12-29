- Incremento
Total de Trades:
21
Transacciones Rentables:
19 (90.47%)
Transacciones Irrentables:
2 (9.52%)
Mejor transacción:
78.24 USD
Peor transacción:
-186.64 USD
Beneficio Bruto:
593.12 USD (379 503 pips)
Pérdidas Brutas:
-278.32 USD (46 383 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
12 (387.83 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
387.83 USD (12)
Ratio de Sharpe:
0.28
Actividad comercial:
n/a
Carga máxima del depósito:
0.00%
Último trade:
10 horas
Trades a la semana:
21
Tiempo medio de espera:
28 minutos
Factor de Recuperación:
1.31
Transacciones Largas:
11 (52.38%)
Transacciones Cortas:
10 (47.62%)
Factor de Beneficio:
2.13
Beneficio Esperado:
14.99 USD
Beneficio medio:
31.22 USD
Pérdidas medias:
-139.16 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
1 (-186.64 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-186.64 USD (1)
Crecimiento al mes:
15.04%
Trading algorítmico:
95%
Reducción de balance:
Absoluto:
73.03 USD
Máxima:
239.61 USD (10.60%)
Reducción relativa:
De balance:
0.00% (0.00 USD)
De fondos:
0.00% (0.00 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|BTCUSDm
|14
|XAUUSDm
|7
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|BTCUSDm
|337
|XAUUSDm
|-22
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|BTCUSDm
|337K
|XAUUSDm
|-3.7K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
Mejor transacción: +78.24 USD
Peor transacción: -187 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 12
Máximo de pérdidas consecutivas: 1
Beneficio máximo consecutivo: +387.83 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -186.64 USD
