- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
21
Прибыльных трейдов:
19 (90.47%)
Убыточных трейдов:
2 (9.52%)
Лучший трейд:
78.24 USD
Худший трейд:
-186.64 USD
Общая прибыль:
593.12 USD (379 503 pips)
Общий убыток:
-278.32 USD (46 383 pips)
Макс. серия выигрышей:
12 (387.83 USD)
Макс. прибыль в серии:
387.83 USD (12)
Коэффициент Шарпа:
0.28
Торговая активность:
n/a
Макс. загрузка депозита:
0.00%
Последний трейд:
12 часов
Трейдов в неделю:
21
Ср. время удержания:
28 минут
Фактор восстановления:
1.31
Длинных трейдов:
11 (52.38%)
Коротких трейдов:
10 (47.62%)
Профит фактор:
2.13
Мат. ожидание:
14.99 USD
Средняя прибыль:
31.22 USD
Средний убыток:
-139.16 USD
Макс. серия проигрышей:
1 (-186.64 USD)
Макс. убыток в серии:
-186.64 USD (1)
Прирост в месяц:
15.04%
Алготрейдинг:
95%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
73.03 USD
Максимальная:
239.61 USD (10.60%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.00% (0.00 USD)
По эквити:
0.00% (0.00 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|BTCUSDm
|14
|XAUUSDm
|7
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|BTCUSDm
|337
|XAUUSDm
|-22
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|BTCUSDm
|337K
|XAUUSDm
|-3.7K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +78.24 USD
Худший трейд: -187 USD
Макс. серия выигрышей: 12
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +387.83 USD
Макс. убыток в серии: -186.64 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Exness-MT5Real5" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
Нет отзывов