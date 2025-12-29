СигналыРазделы
Yi Jian Feng

Trend ch

Yi Jian Feng
0 отзывов
1 неделя
0 / 0 USD
0%
Exness-MT5Real5
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
21
Прибыльных трейдов:
19 (90.47%)
Убыточных трейдов:
2 (9.52%)
Лучший трейд:
78.24 USD
Худший трейд:
-186.64 USD
Общая прибыль:
593.12 USD (379 503 pips)
Общий убыток:
-278.32 USD (46 383 pips)
Макс. серия выигрышей:
12 (387.83 USD)
Макс. прибыль в серии:
387.83 USD (12)
Коэффициент Шарпа:
0.28
Торговая активность:
n/a
Макс. загрузка депозита:
0.00%
Последний трейд:
12 часов
Трейдов в неделю:
21
Ср. время удержания:
28 минут
Фактор восстановления:
1.31
Длинных трейдов:
11 (52.38%)
Коротких трейдов:
10 (47.62%)
Профит фактор:
2.13
Мат. ожидание:
14.99 USD
Средняя прибыль:
31.22 USD
Средний убыток:
-139.16 USD
Макс. серия проигрышей:
1 (-186.64 USD)
Макс. убыток в серии:
-186.64 USD (1)
Прирост в месяц:
15.04%
Алготрейдинг:
95%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
73.03 USD
Максимальная:
239.61 USD (10.60%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.00% (0.00 USD)
По эквити:
0.00% (0.00 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
BTCUSDm 14
XAUUSDm 7
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
BTCUSDm 337
XAUUSDm -22
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
BTCUSDm 337K
XAUUSDm -3.7K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +78.24 USD
Худший трейд: -187 USD
Макс. серия выигрышей: 12
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +387.83 USD
Макс. убыток в серии: -186.64 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Exness-MT5Real5" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Нет отзывов
2025.12.29 15:26
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.29 15:26
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
