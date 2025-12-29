- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
23
Negociações com lucro:
21 (91.30%)
Negociações com perda:
2 (8.70%)
Melhor negociação:
78.24 USD
Pior negociação:
-186.64 USD
Lucro bruto:
596.55 USD (382 927 pips)
Perda bruta:
-278.32 USD (46 383 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
14 (391.26 USD)
Máximo lucro consecutivo:
391.26 USD (14)
Índice de Sharpe:
0.27
Atividade de negociação:
0.00%
Depósito máximo carregado:
0.00%
Último negócio:
27 minutos atrás
Negociações por semana:
23
Tempo médio de espera:
25 minutos
Fator de recuperação:
1.33
Negociações longas:
12 (52.17%)
Negociações curtas:
11 (47.83%)
Fator de lucro:
2.14
Valor esperado:
13.84 USD
Lucro médio:
28.41 USD
Perda média:
-139.16 USD
Máximo de perdas consecutivas:
1 (-186.64 USD)
Máxima perda consecutiva:
-186.64 USD (1)
Crescimento mensal:
15.20%
Algotrading:
86%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
73.03 USD
Máximo:
239.61 USD (10.60%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
10.60% (239.61 USD)
Pelo Capital Líquido:
0.00% (0.00 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|BTCUSDm
|14
|XAUUSDm
|9
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|BTCUSDm
|337
|XAUUSDm
|-19
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|BTCUSDm
|337K
|XAUUSDm
|-247
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +78.24 USD
Pior negociação: -187 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 14
Máximo de perdas consecutivas: 1
Máximo lucro consecutivo: +391.26 USD
Máxima perda consecutiva: -186.64 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Exness-MT5Real5" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
Sem dados
Sem comentários